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У Ватикані відбулася аудієнція Президента України та першої леді з Його Святістю Папою Франциском

8 лютого 2020 року - 14:34

У Ватикані відбулася аудієнція Президента України та першої леді з Його Святістю Папою Франциском

У Ватикані відбулася аудієнція Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської з Його Святістю Папою Франциском.

Глава держави наголосив на важливій ролі, яку Святий Престол міг би відіграти у принесенні миру на українську землю.

«Головне, про що ми говорили, – це мир. Він навіть назвав мене «Президентом миру» – ось такий у мене зараз імідж у Європі», – зауважив Володимир Зеленський після аудієнції.

За словами Президента України, важливо, що зустріч з Папою Франциском відбулася за два місяці після паризького саміту в Нормандському форматі й до запланованої зустрічі в Берліні.

«Звернувся до Папи Франциска з проханням допомогти зі звільненням українців, утримуваних на Донбасі, у Криму та Росії», – сказав він.

Також Глава Української держави та Його Святість обговорили гуманітарні ініціативи для допомоги дітям і захисту довкілля.

«Безмежно вдячний Його Святості за ініціативу «Папа для України», що допомогла 900 тисячам українців, які постраждали на Донбасі», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що українські церкви відіграють надзвичайно важливу роль у поширенні правди та розвитку суспільства.

Президент зазначив, що Його Святість Папу Франциска дуже чекають в Україні, де він має надзвичайно велику підтримку та довіру.

«Я його запросив в Україну. Я впевнений, що він буде в Україні – не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід», – резюмував Володимир Зеленський.

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Офіційний візит Президента до Ватикану, 08 лютого 2020 року

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