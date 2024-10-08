У Ватикані Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Святого Престолу

Президент України Володимир Зеленський у Ватикані провів зустріч із Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном і секретарем з відносин між державами та міжнародними організаціями архієпископом Полом Галлагером.

Президент і Державний секретар Святого Престолу обговорили реалізацію Формули миру, зокрема пункту щодо повернення депортованих дітей та звільнення цивільних заручників і військовополонених. Окрему увагу приділили підготовці конференції на основі цього пункту, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді.

Серед інших тем розмови – результати нещодавнього візиту кардинала Пʼєтро Пароліна до України. Володимир Зеленський висловив сподівання, що це сприятиме обʼєднанню міжнародних зусиль у процесі відновлення суверенітету й територіальної цілісності держави.