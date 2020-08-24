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У Відні розпочалася зустріч Президента України та Федерального президента Австрії

15 вересня 2020 року - 12:50

У Відні розпочалася зустріч Президента України та Федерального президента Австрії

Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Республіці Австрія з офіційним візитом, з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Офіційна церемонія зустрічі відбулася біля відомства Федерального президента Республіки Австрія у Відні. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Австрії.

Після завершення зустрічі відбудуться переговори делегацій під головуванням Володимира Зеленського та Александра Ван дер Беллена.

Будуть підписані двосторонні документи. Також глави держав проведуть зустріч з представниками засобів масової інформації.

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Офіційний візит Президента України до Республіки Австрія

15 вересня 2020 року - 13:10
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