У Відні у присутності Президента України та Федерального президента Республіки Австрія підписано двосторонні документи

У присутності Президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Республіці Австрія з офіційним візитом, та Федерального президента Австрії Александра Ван дер Беллена підписано низку українсько-австрійських двосторонніх документів.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов і виконавчий директор організації охорони навколишнього середовища GLOBAL 2000 Агнес Заунер підписали Угоду про співпрацю в галузі підтримки дітей та сімей у Харківській області між Харківською обласною державною адміністрацією та Австрійською природоохоронною організацією GLOBAL 2000, яка реалізує гуманітарний проект «Діти Чорнобиля».

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай і Агнес Заунер підписали Угоду про співпрацю в галузі підтримки дітей та сімей у Луганській області між Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією та Австрійською природоохоронною організацією GLOBAL 2000, яка реалізує гуманітарний проект «Діти Чорнобиля».

Обидві угоди передбачають продовження та зміцнення співпраці для забезпечення сучасної та доступної медичної допомоги дітям, хворим на рак, організацію реабілітаційних заходів, підвищення кваліфікації медичного персоналу, впровадження сучасних методів супроводу дітей під час лікування, підтримку сімей у складних життєвих ситуаціях та поліпшення якості життя дітей.

«Хочу щиро подякувати за реалізацію важливих гуманітарних ініціатив. Зокрема за проект «Діти Чорнобиля», який уже понад чверть століття реалізує неурядова австрійська екологічна організація GLOBAL 2000. За цей час майже три тисячі українських дітей, хворих на лейкемію, побували в Австрії на реабілітації, і багато дитячих життів вдалося врятувати. Ця допомога є для нас безцінною», – сказав Президент України під час заяви для представників ЗМІ за результатами зустрічі з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Відні.

Також була підписана угода про співробітництво між Київською областю та Федеральною землею Нижня Австрія щодо поглиблення дружніх відносин. Документ підписали голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін та глава Земельного уряду Федеральної землі Нижня Австрія Йоханна Мікль-Ляйтнер.

Цей рамковий документ декларує прагнення сторін зміцнювати досягнення в економічній, науковій, технічній та культурній сферах. Документ передбачає співпрацю у сферах культури, науки, інформаційних технологій та діджиталізації. Також до сфери інтересів належить питання туризму, молодіжний обмін і транскордонне співробітництво.

«Загалом наші плани щодо партнерства – великі та амбітні, але спільними зусиллями наших держав ми точно втілимо всі домовленості в життя», – резюмував Володимир Зеленський.