У війни немає відпусток; потрібна вчасна логістика оголошених пакетів – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні.

Фронт – передусім, Торецьк та Покровськ.

За одну цю добу – вже десятки атак. Але наші підрозділи, наші бригади роблять усе для збереження позицій. Я дякую всім, хто це забезпечує.

Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все – більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема це і створення буферної зони на території агресора – наша операція в Курській області.

Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці – все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України.

Я вдячний кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, хто працює заради України. Заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань.

Особливо я хочу відзначити сьогодні нашу 100-ту окрему механізовану бригаду – на Торецькому напрямку. Дякую вам, воїни! Дякую вам за силу. 47-ма та 110-та окремі механізовані бригади – це Покровський напрямок. Ваша стійкість, воїни, має значення для всієї України. Також Курахівський напрямок – наші десантники «Сімдесятдев’ятки» – дякую! Лиманський напрямок – воїни 66-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Харківщина – 42-га окрема механізована бригада. Дякую! Придніпровський напрямок – наші морські піхотинці, 35-та бригада. Молодці!

Щойно доповідав Головком Сирський. І щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо «обмінного фонду», і щодо комплектації наших бригад – комплектації наших резервів: це і снаряди, і зброя. По всіх напрямках наші хлопці – ви молодці. Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії , до Франції.

Ще одне. Попереду – важливі тижні нашої дипломатичної роботи. З різними партнерами. Європа, Америка, Глобальний Південь. Ми вже збільшили й будемо ще збільшувати коло тих, хто підтримує справедливе завершення цієї війни. І дуже важливо, щоб у цю осінь Україна зайшла ще сильнішою – сильнішою, ніж ми були до цього.

Слава Україні!

