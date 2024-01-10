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Разом ми змінюємо історію на краще – виступ Президента Володимира Зеленського перед представниками громадськості Литви та України
Разом ми змінюємо історію на краще – виступ Президента Володимира Зеленського перед представниками громадськості Литви та України

10 січня 2024 року - 17:07

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Офіційний візит Президента України до Литви
Офіційний візит Президента України до Литви

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У Вільнюсі Глава держави зустрівся з Прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте

10 січня 2024 року - 20:09

У Вільнюсі Глава держави зустрівся з Прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте

У межах офіційного візиту до Литовської Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

Глава держави подякував за всебічну допомогу нашій країні з боку уряду Литви під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Володимир Зеленський та Інгріда Шимоніте обговорили оборонну співпрацю між державами, спільні проєкти в енергетичній та інфраструктурній сферах.

Сторони наголосили на важливості розблокування бюджетної підтримки для України від Європейського Союзу розміром 50 млрд євро на чотири роки в межах програми Ukraine Facility.

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Офіційний візит Президента України до Литви

10 січня 2024 року - 13:34
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