У Вільнюсі Глава держави зустрівся з Прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте

У межах офіційного візиту до Литовської Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

Глава держави подякував за всебічну допомогу нашій країні з боку уряду Литви під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Володимир Зеленський та Інгріда Шимоніте обговорили оборонну співпрацю між державами, спільні проєкти в енергетичній та інфраструктурній сферах.

Сторони наголосили на важливості розблокування бюджетної підтримки для України від Європейського Союзу розміром 50 млрд євро на чотири роки в межах програми Ukraine Facility.