У Вільнюсі розпочалася зустріч президентів України та Литви

У межах робочого візиту до Литви триває зустріч Глави Української держави Володимира Зеленського та Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди.

Зустріч відбувається у вузькому форматі у Президентському палаці у Вільнюсі.

Після завершення переговорів глави двох держав візьмуть участь у вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні на тему «Сильна Україна у сильній європейській та євроатлантичній родині».

Також заплановано спілкування Володимира Зеленського та Гітанаса Наусєди з представниками ЗМІ.