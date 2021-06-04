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Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня
Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня

4 червня 2021 року - 20:20

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Візит Президента України до Литовської Республіки
Візит Президента України до Литовської Республіки

6 липня 2021 року - 13:17

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У Вільнюсі розпочалася зустріч президентів України та Литви

7 липня 2021 року - 09:10

У Вільнюсі розпочалася зустріч президентів України та Литви

У межах робочого візиту до Литви триває зустріч Глави Української держави Володимира Зеленського та Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди.

Зустріч відбувається у вузькому форматі у Президентському палаці у Вільнюсі.

Після завершення переговорів глави двох держав візьмуть участь у вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні на тему «Сильна Україна у сильній європейській та євроатлантичній родині».

Також заплановано спілкування Володимира Зеленського та Гітанаса Наусєди з представниками ЗМІ.

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Візит Президента України до Литовської Республіки

6 липня 2021 року - 13:17
Президент України Володимир Зеленський на запрошення литовського колеги Гітанаса Наусєди взяв участь у святкових заходах з нагоди відзначення Дня державності Литви, 6 липня 2021 року. У межах робочого візиту до Литви Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Четвертої Конференції з питань реформ в Україні на тему «Сильна Україна у сильній європейській та євроатлантичній родині», 7 липня 2021 року
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