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У Вільнюсі відкрився перший у ЄС Український центр для вимушених переселенців

11 червня 2022 року - 18:29

У Вільнюсі відкрився перший у ЄС Український центр для вимушених переселенців

У столиці Литви Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі Український центр для громадян, які були вимушені виїхати з України. З початку російської агресії Литовська Республіка прийняла понад 50 тисяч українських вимушених переселенців.

Культурний осередок створили за ініціативою перших леді двох країн – Олени Зеленської та Діани Наусєдєнє. Приміщення для нього надав Університет Вітовта Великого.

Символічну стрічку на церемонії перерізали перша леді Литви, посол України у Литовській Республіці Петро Бешта та ректор Університету Юозас Аугутіс.

Олена Зеленська приєдналася до заходу за допомогою відеозв'язку з Києва.

«Коли ми задумували цей центр з колегою, дозволю собі сказати, з моєю подругою та великим другом України Діаною Наусєдєнє, ми хотіли, щоб в українців, які через війну були змушені приїхати до Литви, з’явилося по-справжньому рідне місце. Щоб центр справді був осередком, куди можна звернутися з будь-якого питання – по допомогу чи спілкування. Щоб тут можна було навчатися, проводити дозвілля. Долучитися до культурного заходу або освітнього курсу», – сказала вона.

Головою Українського центру у Вільнюсі став підписант Акта про незалежність Литви, колишній посол Литви в Україні Альгірдас Кумжа.

За задумом, Український центр стане місцем навчання, профорієнтації, психологічної допомоги, відпочинку для дітей, молоді та дорослих. Тут можна буде залишити малечу на позашкільні заняття, відвідати лекції, освітні курси чи приділити час хобі.

Центр також буде майданчиком для культурної дипломатії між країнами, презентуватиме Україну, її культуру та самобутність у Литві, братиме участь в академічній діяльності, тут проводитимуть творчі зустрічі, концерти, інші заходи.

«Спільно з нашими партнерами ми пообіцяли активно співпрацювати та робити все можливе для того, щоб жителі України відчували себе безпечно у Литві, отримували медичну та соціальну допомогу, освітні послуги, а головне – щоб українці могли плекати свою культуру та зберігали життєві сили нації», – сказала Діана Наус.

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