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У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

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У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом на полях саміту НАТО, який триває у Вільнюсі.

Глава держави поінформував канцлера про перебіг бойових дій на фронті й поділився оцінкою ситуації в Росії після нещодавніх подій.

Президент подякував Олафу Шольцу за потужну військову допомогу, яку Німеччина надала Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ, окремо відзначивши останній пакет безпекової підтримки, що містить системи ППО, бронетехніку й артилерійські снаряди.

Володимир Зеленський розповів про нарощування Росією виробництва ракет із використанням західних компонентів.

Співрозмовники предметно обговорили подальшу багаторічну оборонну співпрацю України й Німеччини, зокрема функціонування хабів із ремонту західної техніки.

Глава держави також подякував за важливі рішення, ухвалені союзниками щодо посилення практичної співпраці між Україною й НАТО, зокрема започаткування багаторічної програми допомоги для підтримки повної взаємосумісності України з Альянсом у сфері безпеки та оборони. Володимир Зеленський високо відзначив започаткування роботи Ради Україна – НАТО.

Президент наголосив, що сьогодні наша держава робить надзвичайно великий внесок у справу захисту миру, свободи та демократії на Європейському континенті, а 90% українців підтримують членство в НАТО.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц також обмінялися думками щодо подальших кроків із реалізації Української формули миру та підготовки до проведення Глобального саміту миру.

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Робочий візит Президента України до Литовської Республіки

11 липня 2023 року - 19:38
У Литовській Республіці Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заході, організованому в межах кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО». На площі Лукішкєс у Вільнюсі Володимира та Олену Зеленських зустріли Президент Литви Гітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдєнє. Глави двох держав отримали з рук волонтера, співзасновника волонтерського руху Blue and Yellow Йонаса Охмана прапор України, переданий українськими військовими з міста Бахмута на Донеччині, де тривають запеклі бої з російськими окупантами, 11 липня 2023 року.
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