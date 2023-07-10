У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом на полях саміту НАТО, який триває у Вільнюсі.

Глава держави поінформував канцлера про перебіг бойових дій на фронті й поділився оцінкою ситуації в Росії після нещодавніх подій.

Президент подякував Олафу Шольцу за потужну військову допомогу, яку Німеччина надала Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ, окремо відзначивши останній пакет безпекової підтримки, що містить системи ППО, бронетехніку й артилерійські снаряди.

Володимир Зеленський розповів про нарощування Росією виробництва ракет із використанням західних компонентів.

Співрозмовники предметно обговорили подальшу багаторічну оборонну співпрацю України й Німеччини, зокрема функціонування хабів із ремонту західної техніки.

Глава держави також подякував за важливі рішення, ухвалені союзниками щодо посилення практичної співпраці між Україною й НАТО, зокрема започаткування багаторічної програми допомоги для підтримки повної взаємосумісності України з Альянсом у сфері безпеки та оборони. Володимир Зеленський високо відзначив започаткування роботи Ради Україна – НАТО.

Президент наголосив, що сьогодні наша держава робить надзвичайно великий внесок у справу захисту миру, свободи та демократії на Європейському континенті, а 90% українців підтримують членство в НАТО.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц також обмінялися думками щодо подальших кроків із реалізації Української формули миру та підготовки до проведення Глобального саміту миру.