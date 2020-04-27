У «Всеукраїнській школі онлайн» навчатимуться й наймолодші: з 28 квітня стартують уроки для 1-4-х класів

Проект «Всеукраїнська школа онлайн» на прохання батьків і педагогів з 28 квітня розпочинає трансляцію уроків для школярів 1-4-х класів. Програма розрахована на п’ять тижнів і складається з чотирьох предметів: українська мова, математика, наука та мистецтво.

Кожен урок триватиме 15 хвилин, що є оптимальним для занять дітей цієї вікової категорії у форматі теле- та онлайн-лекцій.

Уроки можна буде переглядати у вівторок та четвер, з 09:00 до 10:00 на телеканалах:

1-й клас – «Піксель»;

2-й клас – UA: Перший;

3-й клас – UA: Культура;

4-й клас – «ПлюсПлюс».

Онлайн-версії занять будуть доступні на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України. Уроки перекладатимуть жестовою мовою.

«Основна мета проекту – допомогти дітям початкової школи, які не мають сучасних девайсів, підключення до Інтернету, підтримки дорослих, вчитися дистанційно. З огляду на кількість звернень щодо організації навчального процесу для наймолодших, зробити це було нашим обов’язком», – зазначила генеральний директор Директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України Вероніка Селега.

Проект став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), PinchukArtCentre, Національного художнього музею України, проекту «Книга-мандрівка. Україна», громадської спілки «Освіторія», а також понад 20 педагогів, що зголосилися стати вчителями для всієї країни. Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі м. Києва.