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У Японії Глава Української держави провів зустріч із Президентом Індонезії

21 травня 2023 року - 05:01

У Японії Глава Української держави провів зустріч із Президентом Індонезії

Під час робочого візиту до Японії для участі в саміті «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Республіки Індонезія Джоко Відодо.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про перебіг бойових дій в Україні. Глава Української держави привернув увагу до обстрілів цивільної інфраструктури нашої країни.

Він закликав Президента Індонезії сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей.

Джоко Відодо привітав продовження Чорноморської зернової ініціативи. Сторони відзначили важливість її розширення.

Під час зустрічі лідери обговорили реалізацію української формули миру. Володимир Зеленський подякував Президенту Індонезії за запрошення взяти участь у саміті «Групи двадцяти» в листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.

Президент України також висловив подяку Індонезії за готовність підтримати зусилля з відновлення нашої країни, зокрема у сфері охорони здоров’я.

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Робочий візит Глави держави до Японії для участі в саміті країн G7

20 травня 2023 року - 12:47
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