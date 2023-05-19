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Робочий візит Глави держави до Японії для участі в саміті країн G7
Робочий візит Глави держави до Японії для участі в саміті країн G7

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У Японії Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії

20 травня 2023 року - 12:42

У Японії Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру Великої Британії за лідерство Сполученого Королівства у міжнародній коаліції винищувачів.

Сторони обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту Президента України до Великої Британії, який відбувся 14 травня.

Володимир Зеленський і Ріші Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і скоординували позиції напередодні участі Глави Української держави в саміті «Групи семи».

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Робочий візит Глави держави до Японії для участі в саміті країн G7

20 травня 2023 року - 12:47
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