У Японії Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру Великої Британії за лідерство Сполученого Королівства у міжнародній коаліції винищувачів.

Сторони обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту Президента України до Великої Британії, який відбувся 14 травня.

Володимир Зеленський і Ріші Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і скоординували позиції напередодні участі Глави Української держави в саміті «Групи семи».