У Японії відбулася зустріч Володимира Зеленського з Джозефом Байденом

У межах участі в саміті «Групи семи» в японській Хіросімі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Глава держави подякував за надання потужної фінансової допомоги Україні з боку США, яка вже становить загалом понад 37 мільярдів доларів, а також за оголошений Джозефом Байденом новий пакет військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.

«Велика подяка від нашого народу. Я радий, що ми маємо такі сильні відносини», – сказав Володимир Зеленський.

Він окремо відзначив рішення Президента США підтримати міжнародну авіаційну коаліцію.

Лідери обговорили подальшу взаємодію для посилення оборонних спроможностей нашої держави, а також питання реалізації української формули миру.

Президенти обмінялися думками щодо проектів реконструкції та відбудови нашої країни.

Окремо Володимир Зеленський зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України та підготовці до Вільнюського саміту НАТО. Глава держави наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України до вступу нашої країни в Альянс.