Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Завтра проведу Ставку щодо саме цього регіону, саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях – звернення Президента
Завтра проведу Ставку щодо саме цього регіону, саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях – звернення Президента

13 листопада 2025 року - 16:31

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Запоріжжі Президент ушанував пам’ять полеглих героїв

13 листопада 2025 року - 17:15

Президент поспілкувався з учнями однієї із запорізьких шкіл в укритті

13 листопада 2025 року - 16:59

Завтра проведу Ставку щодо саме цього регіону, саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях – звернення Президента

13 листопада 2025 року - 16:25

В одній із лікарень Запоріжжя Володимир Зеленський поспілкувався з пораненими воїнами та медиками, які їх лікують

13 листопада 2025 року - 15:51

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Запоріжжя
Робоча поїздка Президента України на Запоріжжя

13 листопада 2025 року - 11:42

Перейти до всіх галерей

У Запоріжжі Президент ушанував пам’ять полеглих героїв

13 листопада 2025 року - 17:15

У Запоріжжі Президент ушанував пам’ять полеглих героїв

У Запоріжжі Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих захисників України.

Глава держави поклав квіти до інсталяції «Дерево пам’яті», що є ключовим елементом майбутнього меморіального комплексу пам’яті полеглих героїв Запоріжжя «Посадка. Дерево пам’яті».

Цей об’єкт заввишки 9 метрів є центральним у комплексі і складається з металевих елементів з іменами загиблих військових. Рідні кожного полеглого воїна залишають одну металеву трубочку з його викарбуваним іменем на дереві, а ще одну зберігають у себе як пам’ять.

Меморіальний комплекс буде 200-метровою алеєю, уздовж якої стоятимуть зруйновані, підбиті та понівечені війною стовбури й гілки дерев, які нагадують дерева в посадках на лінії фронту. Комплекс покликаний формувати колективну пам’ять про втрати, яких зазнала Україна в боротьбі за свою свободу та незалежність проти російської агресії.

ф

Робоча поїздка Президента України на Запоріжжя

13 листопада 2025 року - 11:42
Версія для друку