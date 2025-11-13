У Запоріжжі Президент ушанував пам’ять полеглих героїв

У Запоріжжі Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих захисників України.

Глава держави поклав квіти до інсталяції «Дерево пам’яті», що є ключовим елементом майбутнього меморіального комплексу пам’яті полеглих героїв Запоріжжя «Посадка. Дерево пам’яті».

Цей об’єкт заввишки 9 метрів є центральним у комплексі і складається з металевих елементів з іменами загиблих військових. Рідні кожного полеглого воїна залишають одну металеву трубочку з його викарбуваним іменем на дереві, а ще одну зберігають у себе як пам’ять.

Меморіальний комплекс буде 200-метровою алеєю, уздовж якої стоятимуть зруйновані, підбиті та понівечені війною стовбури й гілки дерев, які нагадують дерева в посадках на лінії фронту. Комплекс покликаний формувати колективну пам’ять про втрати, яких зазнала Україна в боротьбі за свою свободу та незалежність проти російської агресії.