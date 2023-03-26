У Запоріжжі Президент відвідав військовий госпіталь і вручив нагороди медикам і пораненим захисникам

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою в Запорізькій області, відвідав військовий госпіталь, де проходять лікування українські військовослужбовці, які зазнали поранень під час відбиття повномасштабного вторгнення Росії.

Президент поспілкувався з пораненими військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

«Дякую вам за службу, бажаю швидкого одужання і всього найкращого», – сказав він.

Глава держави також ознайомився з роботою медичної установи, оглянув приймальне та хірургічне відділення. Володимир Зеленський зустрівся з військовими медиками, які працюють у цьому госпіталі.

«Ви ті, хто береже життя. Хочу подякувати вам від нас усіх, від себе особисто за вашу дуже важливу й потужну працю», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що лікарі повертають бійців у стрій, але, найголовніше, – повертають до життя, до рідних і близьких.

«Усі ці дні, місяці ми разом з вами йдемо до перемоги. Ви теж наші герої. І я вам бажаю цієї перемоги», – сказав Президент.

Володимир Зеленський вручив медичним працівникам державні нагороди.