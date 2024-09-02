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Разом із Прем’єр-міністром Нідерландів у Запоріжжі; важливий візит і дуже символічний – саме в день початку навчального року – звернення Президента
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У Запоріжжі Володимир Зеленський і Дік Схооф зустрілися з ветеранами російсько-української війни

2 вересня 2024 року - 20:22

У Запоріжжі Володимир Зеленський і Дік Схооф зустрілися з ветеранами російсько-української війни

У Запоріжжі Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф зустрілися з ветеранами російсько-української війни: воїнами Збройних Сил, Територіальної оборони, Національної гвардії. Вони воювали на різних напрямках і захищали Україну і з 2014-го, і з 2022 року.

«Я хотів би вам подякувати за все, що ви зробили для України. І за те, що не забуваєте тих, хто віддав своє життя через ворога. Дуже важливо їх усіх пам’ятати. Поки пам’ятаємо – вони живі, і вони точно назавжди в нашій історії. Але цього замало, якщо немає перемоги. Бо вся ця пам’ять просто піде. Дуже важливо, щоб ми до кінця відстояли і цю пам’ять, і свою землю», – сказав Глава держави.

Прем'єр-міністр Нідерландів висловив підтримку захисникам України.

«Ми пишаємося тим, що ви зробили, вашою хоробрістю. Сподіваюся, що ви й надалі зберігатимете такий дух. Я бажаю Україні свободи, і це є запорукою свободи Європи», – зазначив Дік Схооф.

Під час зустрічі обговорили, зокрема, виробництво дронів і забезпечення запчастинами до них, обмін полонених і можливість допомоги з боку Нідерландів, розмінування територій і надання якісного обладнання, а також відновлення енергетичних об’єктів.

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Робоча поїздка Президента України разом із Прем’єр-міністром Нідерландів до Запорізької області

2 вересня 2024 року - 13:44
Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час поїздки у Запорізьку область, 2 вересня 2024 року.
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