Учасники Глобального саміту миру у Швейцарії підписали Спільне комюніке про основи миру

Під час Глобального саміту миру у Швейцарії, який відбувся 15–16 червня, учасники узгодили спільну позицію щодо трьох пунктів: продовольча безпека, ядерна та енергетична безпека й звільнення всіх полонених і депортованих українців і українок, дорослих і дітей, яких викрала Росія. Ключові принципи щодо цих елементів задля справедливого та сталого миру викладені у Спільному комюніке про основи миру.

Цей Саміт став наймасштабнішим міжнародним заходом заради України та миру – у ньому взяли участь 101 країна та міжнародна організація, що представляють усі частини світу та континенти – Латинську Америку, Близький Схід та Азію, Африку, Європу, Тихоокеанський регіон, Австралію, Північну Америку. Дві третини країн-учасниць були представлені на найвищому рівні. Саміт дав змогу кожному з учасників продемонструвати глобальне лідерство. Фактично цей захід є першим кроком до справедливого миру, що ґрунтується на Статуті ООН і базових принципах міжнародного права.

У комюніке учасники Саміту наголосили, що використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю, а українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька АЕС, мають працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України та наглядом МАГАТЕ.

Спільне комюніке також містить пункт про безперебійне виробництво й постачання продуктів харчування. Напади на торговельні судна, цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними. У комюніке наголошується: продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю.

Військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну, а всі депортовані та незаконно переміщені українські діти й цивільні – повернуті в Україну.

Це три з десяти пунктів Формули миру, яку Президент Володимир Зеленський презентував у листопаді 2022 року, під час зустрічі G20 в Індонезії. Робота щодо решти пунктів буде продовжена разом зі світовою спільнотою у визначених на Саміті робочих форматах.