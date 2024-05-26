Участь Португалії в оборонних ініціативах допомагає Україні вистояти проти російських ударів – Президент

Переговори між Україною та Португалією були присвячені розвитку партнерства двох держав та підтримці людей. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі в Лісабоні з Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Глава держави подякував за підтримку України та українців. Він наголосив, що українська громада є однією з найбільш численних у Португалії.

Володимир Зеленський також зазначив, що в підписаній безпековій угоді зафіксовані конкретні оборонні та політичні напрями взаємодії.

«Хочу особливо відзначити участь Португалії в оборонних ініціативах, які допомагають нам вистояти проти російських ударів, а також роботу з тренування наших пілотів для F-16. Дякую і за підтримку України у європейських та євроатлантичних інституціях», – сказав Президент.

Під час зустрічі обговорили підготовку Саміту миру та кроки, які можуть наблизити завершення російського вторгнення.

«Ми чекаємо на Саміті миру різні нації, різні держави, усі континенти, щоб кожен міг проявити саме своє лідерство в захисті спільних цінностей і миру», – зазначив Володимир Зеленський.

Луїш Монтенегру наголосив, що на Глобальному саміті миру будуть присутні Президент і міністр закордонних справ Португалії.

«Португалія продовжуватиме допомагати з усіма зусиллями, контактами на всіх рівнях, щоб мотивувати найбільше країн брати участь у цій зустрічі», – сказав він.

Прем’єр-міністр зауважив, що Португалія завжди підтримуватиме Україну та засуджуватиме російську агресію.

Луїш Монтенегру також нагадав про участь Португалії в артилерійській коаліції. Крім того, країна планує брати участь у відбудові України.