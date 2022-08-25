Участь України в робочій групі ОЕСР має прискорити європейську інтеграцію нашої держави – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів друге засідання групи з напрацювання пропозицій щодо участі нашої держави в робочій групі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях.

Андрій Єрмак наголосив, що сьогодні питання боротьби з корупцією набуває особливого значення, і участь України в робочій групі ОЕСР має стати одним з інструментів прискорення європейської інтеграції нашої країни.

Крім того, боротьба з корупцією залишається серед важливих напрямів державної політики в Україні та пріоритетів нашої співпраці з Організацією економічного співробітництва та розвитку.

«Нам потрібно сьогодні максимально використовувати наше кандидатство на членство у Євросоюзі та майбутнє кандидатство в Організації економічного співробітництва та розвитку, а також співпрацю з нашими партнерами», – сказав керівник Офісу Президента.

Він відзначив високий рівень комунікації України з державами-партнерами та міжнародними організаціями, що допомагає нашій країні в протистоянні з агресором.

«Це дуже велика мотивація, велика зброя – в усіх сенсах цього слова, яка допомагає нам рухатися до нашої перемоги. Наше бажання приєднатися до ОЕСР є абсолютно логічним кроком», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості здійснення чітких кроків щодо досягнення критеріїв для членства в робочій групі ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях і напрацювання пакету необхідних для цього законодавчих змін.

Заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Смирнов розповів, що перша сходинка на шляху до повноправного членства в робочій групі ОЕСР – це статус учасника групи, який країна отримує разом з проведенням попередньої оцінки національного законодавства та одержанням рекомендацій щодо його вдосконалення.

Уряд України 2 серпня 2022 року спрямував до ОЕСР листа із заявкою на приєднання до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента, наступне засідання робочої групи Організації економічного співробітництва та розвитку має відбутися в жовтні. Тоді, як очікується, буде ухвалене рішення щодо наближення України до участі в цій групі.

Щоб пришвидшити процес набуття членства, українська сторона вирішила самостійно проаналізувати критерії та запропонувати цей аналіз для прийняття нашою групою відповідного рішення.

Загалом, за словами Андрія Смирнова, критерії щодо вступу до робочої групи ОЕСР можна розділити на чотири сегменти: приєднання до правових актів Організації економічного співробітництва та розвитку, критерії економічних чинників для оцінки «взаємного інтересу», критерії законодавчої бази для боротьби з підкупом іноземних посадових осіб, а також додаткові критерії щодо підтвердження бажання й можливості співпрацювати з робочою групою ОЕСР.

Учасники засідання розглянули аналіз Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях та пропозицій щодо норм, які потребують внесення до українського законодавства.

«Україна вже достатньо підготовлена до вступу до робочої групи ОЕСР, однак є низка вимог, які треба виконати», – зауважив Андрій Смирнов.

Присутні також обговорили план роботи на наступне засідання.