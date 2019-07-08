Угода про асоціацію має бути гнучким інструментом, який відповідає реаліям відносин України та ЄС, – Президент

Президент Володимир Зеленський запропонував провести моніторинг виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, щоб вивести співпрацю нашої країни та ЄС на новий рівень.

«Ця Угода має бути гнучким інструментом, який відповідав би сучасним реаліям наших відносин, а головне – потенціалу України. Саме тому я запропонував нашим партнерам розпочати спільну оцінку виконання Угоди, щоб вийти на новий рівень. Рівень, який відповідатиме інтересам українського та європейського бізнесу та наших споживачів», – сказав Глава держави під час спілкування з пресою за результатами 21-го саміту Україна – ЄС.

Доти, поки буде здійснено таку оцінку, сторони мають ефективно використовувати всі наявні можливості, переконаний Володимир Зеленський.

«Ми налаштовані на подальшу галузеву інтеграцію України та ЄС у пріоритетних сферах: енергетика, цифровий ринок, юстиція та внутрішні справи, митне співробітництво та сприяння торгівлі», – констатував він.

Президент зазначив, що сьогодні, під час саміту, обговорювалися здобутки останніх років – запровадження безвізового режиму, децентралізація, прозорі державні закупівлі. Проте, на його переконання, найважливіші та найскладніші зміни в Україні – попереду.

Глава держави запевнив європейських партнерів, що Україна рішуче налаштована не лише щодо антикорупційної реформи, а й щодо інших змін.

«Це детінізація економіки, створення незалежного суду, подолання монополій, боротьба з рейдерством та контрабандою – щодо цього, до речі, я завтра підписую відповідні укази. А ще ми налаштовані на завершення децентралізації та зміцнення громадянського суспільства», – додав він, зауваживши, що в рамках саміту підписано шість угод про фінансування заходів, які сприяють проведенню зазначених реформ.

«У питаннях позитивних змін ми хочемо й будемо рухатись дуже швидко», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, сьогодні учасники саміту також обговорили перспективи торговельних відносин та відзначили, що торгівля між Україною та Євросоюзом і надалі зростатиме.

Окремо Глава держави подякував європейським партнерам за готовність до надання другого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів євро.

Він також відзначив, що відносини України та Європи – це не просто партнерство, політична асоціація чи економічна інтеграція.

«Це – друзі, з якими ми ведемо відвертий, інколи справді емоційний, але точно чесний і дружній діалог про спільне майбутнє. Географічно Україна – це центр Європи. Я робитиму все, щоб Україна стала таким центром економічно та ментально», – заявив Володимир Зеленський.

«У нас новий Президент. Скоро буде новий парламент та новий уряд. А значить, у нас буде новий шанс», – підкреслив Глава держави.

Зі свого боку Президент Європейської ради Дональд Туск назвав сьогоднішній саміт ознакою вдосконалення відносин між Україною та ЄС. «Наше партнерство побудоване на Угоді про асоціацію, яка є найбільшою всебічною угодою, яку колись мав ЄС з будь-якою країною. Це – основа нашої політичної асоціації та економічної інтеграції. Сьогодні ми обговорювали, як краще використати потенціал цієї Угоди заради наших громадян і бізнесу.