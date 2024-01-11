Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії

Преамбула

Україна та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії («Сполучене Королівство») (надалі – «Учасники»):

сповнені рішучості назавжди припинити неспровоковані напади Росії на Україну з 2014 року та її повномасштабне вторгнення у 2022 році, які принесли великі страждання народу України та поставили під загрозу безпеку Європи та світу;

непохитні у нашій відданості суверенітету й територіальній цілісності України в межах її кордонів, які міжнародно визнані з 1991 року, і забезпеченню здатності України захищати себе, протистояти майбутньому тиску, обирати власне майбутнє та процвітати;

віддані загальним цінностям демократії, верховенства права, належного врядування та поваги до прав людини та основоположних свобод;

підтверджуючи принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, Гельсінського заключного акта та Паризької хартії, включно з незалежністю, суверенітетом і територіальною цілісністю держав і непорушністю кордонів, які є основоположними для європейської та світової безпеки;

прагнучи досягти справедливого й тривалого миру в Україні, а також її економічного та соціального відновлення;

підтверджуючи нашу підтримку реформ для зміцнення безпеки та економіки України, які спрямовані на реалізацію її європейських та євроатлантичних прагнень, зокрема щодо членства у Європейському Союзі та НАТО;

визнаючи, що оборона, відновлення, реформи та європейські і євроатлантичні амбіції України є взаємопідсилювальними й повинні рухатися вперед разом;

спільно вирішили зміцнити наше співробітництво у сфері безпеки шляхом виконання заходів, викладених у цій Угоді.

Частина І. Вступ

Сфера застосування

1. Ця Угода укладається у розвиток Спільної декларації, ухваленої Україною, Сполученим Королівством та іншими членами «Великої сімки» у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої згодом приєдналися ще 24 держави. Вона ґрунтується на Угоді про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 8 жовтня 2020 року, яка залишається основою співпраці між Україною та Сполученим Королівством. Учасники продовжать шукати шляхи подальшого зміцнення своїх довгострокових відносин, включно з роботою на шляху до сторічного партнерства.

2. Цією Угодою Україна та Сполучене Королівство вирішили поглибити співпрацю та партнерство, які ґрунтуються на спільних інтересах у захисті міжнародного правопорядку, миру та захисту основоположних прав і свобод людини.

3. Сполучене Королівство вважає, що майбутнє членство України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зробить ефективний внесок у мир і стабільність у Європі. Учасники вирішили координувати та зміцнювати спільні зусилля з підтримки вступу України до НАТО. Основними компонентами зобов’язань щодо безпеки, наданих Україні Сполученим Королівством у цій Угоді, є:

надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною (морською) зоною, відбудовою національної економіки і захисту її громадян;

запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації;

підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО.

Частина II. Оборона та безпека

Оборонне та військове співробітництво

1. З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Сполучене Королівство було одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні, навчало українські Збройні Сили та Сили безпеки в межах операції «Орбітал» і було першою європейською країною, яка надала летальну допомогу. Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки їй буде потрібно, щоб Україна могла ефективно захищатися.

2. Учасники звертають увагу на невід’ємне право держав на індивідуальну та колективну самооборону та на незаконність усіх спроб змінити кордони силою. Вони підтверджують, що безпека України є невід’ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Збройні Сили та Сили безпеки України захищають не лише державний суверенітет, незалежність і свою територію, але й Статут ООН, наші спільні цінності та основоположні принципи міжнародного права.

3. Сполучене Королівство є провідним партнером України у сфері оборони та безпеки. Цілями оборонного співробітництва між Україною та Сполученим Королівством є підтримка незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, здатної стримувати та захищатися від майбутніх нападів, а також поглиблення оперативної сумісності України з НАТО та прискорення переходу України на обладнання та стандарти НАТО.

4. Учасники працюватимуть разом та з іншими партнерами України, щоб забезпечити здатність Збройних Сил України та Сил безпеки повністю відновити її територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, а також посилити стійкість України, щоб вона була достатньою для стримування та захисту від майбутніх нападів і тиску. Це включатиме, але не обмежуватиметься спільною роботою, щоб українські військові та невійськові безпекові інституції могли ефективно працювати за європейськими та євроатлантичними стандартами та були повністю підзвітними українському народу, парламенту та уряду.

5. За допомогою цієї Угоди:

‒ Учасники працюватимуть разом над забезпеченням стійких сил, здатних захистити Україну зараз і стримати російську агресію в майбутньому, шляхом постійного надання допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі, в космосі та в кібернетичних сферах, визначаючи пріоритетами протиповітряну оборону, артилерію та засоби вогневого ураження дальньої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, за необхідності, такі як бойова авіація, а також сприяючи підвищенню оперативної взаємосумісності з євроатлантичними партнерами;

‒ Сполучене Королівство надаватиме довгострокові консультації та підтримку управління та політики у сфері оборони з метою посилення Міністерства оборони України;

– Сполучене Королівство разом з іншими міжнародними партнерами допоможе Україні посилити стримування зовнішніх агресорів шляхом розвитку сучасних Збройних Сил, які стають все більш оперативно сумісними з НАТО та сприяють збільшенню збройних сил НАТО. Це охоплює розвиток сучасного оборонного сектору в Україні та шлях до майбутнього в НАТО через:

підтримку потенціалу та навчання, а також інфраструктури, необхідної для здійснення Україною внутрішнього контролю над власним повітряним простором;

підтримку розвитку в Україні ВМС та Морської охорони Державної прикордонної служби України, здатних виконувати завдання з розмінування та здійснювати морську розвідку, патрулювання, берегову оборону й забезпечувати свободу судноплавства, допомагаючи Україні відбудовувати її економіку;

підтримку розвитку Збройних Сил України, включно з (але не обмежуючись): майбутньою структурою Збройних Сил; переходом до концепцій і оперативних процедур НАТО; командно-штабною підготовкою; спільними навчаннями; посиленням сумісності й оперативної взаємосумісності із союзниками по НАТО;

підтримку захисту та оборони кордону, його інженерного та фортифікаційного облаштування, спостереження, моніторингу за пересуванням військ противника, післявоєнної відбудови прикордонної інфраструктури, розмінування та утилізації вибухонебезпечних предметів;

підтримку медичної підготовки та протезування.

– Сполучене Королівство підтримуватиме плани та структури управління для коаліцій спроможностей як для забезпечення майбутніх Збройних Сил, так і для забезпечення більшої злагодженості в забезпеченні спроможностей у поточній війні. Сполучене Королівство співпрацює зі США над розробкою структури управління для коаліцій спроможностей. Усі коаліції спроможностей покращуватимуть оперативну сумісність сил України та НАТО.

- Сполучене Королівство зробить значні внески до коаліції спроможностей, включно з морською безпекою, військово-повітряними силами, протиповітряною обороною, артилерією та бронетехнікою, а також надаючи інші системи озброєння та боєприпаси, узгоджені Учасниками.

6. У 2022 році Сполучене Королівство надало Україні військову допомогу на 2,3 млрд фунтів стерлінгів. У 2023 році Сполучене Королівство надало ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги. У 2024 році Сполучене Королівство надасть додаткову підтримку у 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

7. Учасники прагнутимуть забезпечити, щоб військові спроможності України були на такому рівні, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Сполученого Королівства Україна була здатна надати ефективну військову допомогу. Умови, формат та обсяг такої допомоги визначатимуться Учасниками.

8. Сполучене Королівство продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж десяти років дії цієї Угоди.

Морська безпека

1. Сполучене Королівство спільно очолить Коаліцію спроможностей морської безпеки та зробить значний внесок у розвиток морського флоту України. Коаліція морської спроможності має на меті підтримати Україну, щоб вона стала повноцінним контрибутором морської безпеки в Чорному морі та в Азовському морі до 2035 року й надалі. У майбутньому це допоможе Україні стримувати та протидіяти загрозам, відновлювати економічну діяльність і просувати Україну до оперативної сумісності з НАТО у морській сфері.

Співробітництво в галузі оборонної промисловості

1. Сполучене Королівство працюватиме зі своєю оборонною промисловістю та Україною з метою сприяння розвитку оборонно-промислової бази України та визначатиме можливості для тіснішого партнерства та співпраці в галузі оборонної промисловості, зокрема для взаємної комерційної вигоди та координації. Сполучене Королівство працюватиме з Україною над визначенням найбільш ефективних сфер інвестування, збільшуватиме зусилля щодо зменшення наявних бар’єрів для співпраці, підтримуватиме та заохочуватиме свою оборонну промисловість до інвестицій, зокрема шляхом підтримки локалізації виробництва в Україні, а також вивчення можливостей для спільного виробництва.

2. Сполучене Королівство працюватиме з Україною, щоб зменшити наявні проблемні моменти в ланцюгу постачання, які перешкоджають розвитку потенціалу та спроможностей Сполученого Королівства та України для виробництва пріоритетних видів озброєнь і боєприпасів.

3. Сполучене Королівство заохочуватиме свою оборонну промисловість працювати з Україною для підтримки локалізації ремонту, технічного обслуговування та виробництва оборонної продукції Сполученого Королівства в Україні. Сполучене Королівство працюватиме з Україною для посилення захисту переданих технологій і прав інтелектуальної власності. Водночас Україна гарантує захист цих технологій та інтелектуальної власності.

4. Україна та Сполучене Королівство сприятимуть обміну інформацією щодо їхніх відповідних досліджень і розробок, пов’язаних з обороною, з метою реалізації спільних проєктів і програм, спрямованих на розробку нових оборонних рішень.

5. Україна та Сполучене Королівство працюватимуть над трансформацією оборонної промисловості України у потужний актив для України та євроатлантичної безпеки, що дасть Україні змогу відновити свою територіальну цілісність, виступаючи головним рушієм економічного відновлення та сприяючи ефективному стримуванню майбутньої агресії.

Частина III. Невійськова безпека

Захист критичної інфраструктури

1. Сполучене Королівство сприятиме розвитку спроможності захисту критичної інфраструктури України.

2. Сполучене Королівство продовжить залучати українських фахівців із досвідом забезпечення безпеки критичної інфраструктури для реалізації відповідних проєктів на своїй території.

3. Україна та Сполучене Королівство вивчатимуть питання щодо спільних освітніх та навчальних програм для спеціалістів із захисту критичної інфраструктури.

4. Сполучене Королівство працюватиме з Україною, щоб визначити джерела фінансування для розвитку захисту та стійкості критичної інфраструктури в різних секторах.

Співпраця у сфері безпеки та кібербезпеки

1. Учасники працюватимуть разом над співробітництвом у сфері розвідки та безпеки, щоб Україна могла виявляти, стримувати та перешкоджати російській конвенційній агресії, шпигунству та гібридній війні, зокрема шляхом підвищення кіберстійкості, за допомогою кіберконсультацій та галузевої підтримки для захисту ІТ-інфраструктури від кібератак, водночас підтримуючи модернізацію та реформування архітектури безпеки та розвідки України, включно з питаннями кібернетичної та інформаційної безпеки. Це буде досягнуто шляхом обміну розвідувальними даними та співробітництва.

2. Учасники визнають необхідність виявлення, припинення та запобігання зловмисним кіберопераціям і, зокрема, зловмисному використанню кіберпотужностей Російською Федерацією та іншими ворожими державними та недержавними суб’єктами. Учасники працюватимуть разом для виявлення та запобігання безвідповідальному використанню Російською Федерацією кіберпотужностей проти Учасників.

3. Учасники сприятимуть розвитку спроможності України захищати, стримувати та реагувати на загрози критичній інфраструктурі шляхом сприяння доступності сучасних технологічних рішень у сфері захисту критичної інфраструктури для її суб’єктів кібербезпеки, зокрема шляхом надання міжнародної технічної допомоги Україні.

4. Учасники працюватимуть над упровадженням спільного протоколу стримування та реагування на кібератаки з боку Російської Федерації, її сателітів та проросійських хакерських угруповань, зокрема переслідуючи спільні цілі стримування та створюючи механізм для оперативного надання експертних послуг у сфері кібербезпеки.

Інформаційна безпека, боротьба з інформаційними маніпуляціями та пропагандою

1. Учасники визнають, що Російська Федерація продовжує маніпулювати інформацією на підтримку своєї війни проти України, і прагнутимуть продовжувати взаємно підтримувати зусилля один одного з донесення правдивої інформації. Щоб протистояти російському маніпулюванню інформацією та пропаганді на глобальному рівні, Україна та Сполучене Королівство будуть:

− співпрацювати для покращення можливостей України протистояти загрозам інформаційної безпеки, насамперед російської пропаганди;

− співпрацювати з партнерами-однодумцями для ефективної комунікації на міжнародному рівні, пропонуючи світу правдиву альтернативу дезінформаційним кампаніям Російської Федерації;

− координувати тіснішу співпрацю у сфері комунікацій для протидії дезінформації;

− сприяти розвитку спільних освітніх і тренінгових програм для фахівців з інформаційної безпеки, зокрема шляхом підвищення рівня володіння англійською мовою в цій сфері, регулярному обміну досвідом та професійним заходам за участю фахівців з інформаційної безпеки.

Співробітництво у сфері боротьби з небезпечною організованою злочинністю

1. Учасники визнають, що Російська Федерація та її «проксі» використовують небезпечну організовану злочинність (НОЗ), зокрема незаконне фінансування (НФ), для фінансування дій, спрямованих на підрив суверенітету й територіальної цілісності України, а також її внутрішньої стабільності.

2. Учасники вживатимуть заходів щодо протидії НОЗ, зокрема протидіятимуть особам і групам осіб, які намагаються проникнути в українське суспільство, мають злочинний вплив в окремих регіонах, зокрема на тимчасово окупованих територіях, та виступають як інструмент гібридної війни для протидії процесам відновлення та примирення в Україні.

3. З метою протидії НОЗ Учасники вживатимуть заходів щодо:

проведення спільних операцій із виявлення та придушення НОЗ;

аналізу криміногенної ситуації в країнах та визначення основних ризиків, спричинених НОЗ;

виявлення активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі про визнання активів необґрунтованими;

створення спільних робочих груп та спільних слідчих груп прокурорів та інших учасників;

сприяння проведенню тренінгів та обміну передовим досвідом.

4. Зазначені заходи не є вичерпними, і Учасники можуть використовувати інші форми співробітництва для досягнення їхніх цілей у боротьбі з НОЗ.

Частина IV . Політичне співробітництво

Справедливий мир

1. Учасники визнають, що ні Україна, ні Європа не будуть у безпеці, доки територіальна цілісність України не буде повністю відновлена та не буде встановлено справедливий мир, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права та Статуту ООН. Тож Україна та Сполучене Королівство працюватимуть разом задля справедливого й тривалого миру, який має широку глобальну підтримку.

2. Сполучене Королівство вітає зусилля України, спрямовані на встановлення справедливого та сталого миру, зокрема заснованого на принципах Української формули миру. Сполучене Королівство готове відігравати провідну роль у здійсненні кроків із впровадження мирних ініціатив, які відображають принципи Статуту ООН.

Санкції

1. Учасники визнають важливість санкцій у контексті обмеження доступу Російської Федерації до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вона використовує у своїй агресії, зменшення доходів Росії та стримування майбутніх атак. З початку вторгнення Сполучене Королівство запровадило наймасштабніший пакет санкцій, який будь-коли був запроваджений проти великої економіки.

2. Поки агресія Російської Федерації проти України триває, Сполучене Королівство залишатиметься відданим впровадженню жорстких санкцій проти секторів російської економіки та осіб, що перебувають у Російській Федерації та за її межами, які підтримують війну або отримують прибуток від неї, або сприяють в обході санкцій у третіх країнах. Сполучене Королівство також вживатиме рішучих дій із партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій, а також для посилення власної внутрішньої стійкості до незаконного фінансування, пов’язаного з Росією, та еліт, пов’язаних із Кремлем. Україна та Сполучене Королівство надаватимуть одна одній актуальну інформацію про підстави для впровадження санкцій та іншу відповідну інформацію згідно з відповідними зобов’язаннями.

Відповідальність

1. Учасники підтверджують свою відданість притягненню Російської Федерації до відповідальності за заподіяння збитків або шкоди фізичним та юридичним особам, а також державі Україна внаслідок її міжнародно-протиправних дій в Україні або проти України, включно з її агресією в порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй. Вони підтверджують, що Російська Федерація повинна нести юридичну відповідальність, включно з наданням відшкодування за будь-який збиток, спричинений такою діяльністю, що також допоможе стримувати майбутні атаки та сприятиме відновленню України. Вони прагнутимуть притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних в Україні або проти неї, відповідно до міжнародного права, зокрема шляхом підтримки роботи Офісу Генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду щодо забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах незалежними, ефективними та надійними правовими механізмами.

Частина V . Фіскальна підтримка, відновлення та відбудова

Фіскальна підтримка

1. Сполучене Королівство було в авангарді забезпечення підтримки негайного відновлення України, фіскальних та гуманітарних потреб. Після повномасштабного вторгнення Сполучене Королівство на сьогодні взяло на себе зобов'язання надати близько 4,2 млрд фунтів стерлінгів фіскальної підтримки та понад 640 млн фунтів стерлінгів двосторонньої гуманітарної, стабілізаційної, відновлювальної та реформаторської допомоги для задоволення невідкладних потреб України. Учасники спільно провели Конференцію з відновлення України (КВУ) в Лондоні в червні 2023 року, де Сполучене Королівство підтвердило нашу відданість якнайшвидшому відновленню України та довгостроковій відбудові. КВУ надіслала чіткий сигнал, що Сполучене Королівство не тільки стоїть разом з Україною, щоб виграти війну та перемогти агресію Російської Федерації, а й що Сполучене Королівство стоятиме разом з Україною для досягнення миру.

Відновлення та відбудова України

1. Сполучене Королівство непохитне у своїх зобов'язаннях з підтримки відновлення та відбудови України. Сполучене Королівство підтримуватиме Україну на її шляху до підвищення інституційної, економічної та соціальної стійкості з акцентом на реформи, які лежатимуть в основі цих сфер. Сполучене Королівство підтримуватиме діяльність із раннього відновлення в пріоритетних секторах, у яких Сполучене Королівство має досвід і може запропонувати свою унікальну допомогу, включно з енергетикою, інфраструктурою, технологіями та розмінуванням.

2. Учасники визнають, що довготривала безпека та процвітання України мають бути підкріплені сильною економікою, керованою приватним сектором. Сполучене Королівство прагнутиме побудувати сучасну, стійку та стабільну українську економіку, інтегровану у світові ринки, невразливу до ворожого російського впливу, засновану на сильних і підзвітних інституціях та повазі до верховенства права.

3. Учасники визнають потребу об’єднати зусилля, спрямовані на захист населення і територій України від негативних наслідків мінно-вибухонебезпечних залишків війни в результаті збройної агресії Російської Федерації та подолання руйнівних наслідків після її завершення.

4. Учасники сприятимуть подальшому розвитку партнерства у сфері гуманітарного розмінування, накопиченню, аналізу, обміну та застосуванню практичного досвіду у сфері гуманітарного розмінування.

5. Сполучене Королівство продовжуватиме фінансувати розмінування, навчання ризиків та розбудову потенціалу (працюючи в партнерстві з національним оператором) через свою Глобальну програму протимінної діяльності. Сполучене Королівство підтримуватиме Державну службу України з надзвичайних ситуацій через Фонд партнерства для стійкої України для розробки та підтримки міжнародних стандартів розмінування в її діяльності.

6. Сполучене Королівство також бере на себе зобов’язання співпрацювати з іншими донорами для покращення координації та визначення і впровадження інноваційних механізмів фінансування, які залучають нові джерела фінансування в сектор протимінної діяльності. Сполучене Королівство тісно співпрацюватиме в межах механізмів, створених українським урядом, для підтримки реалізації майбутньої стратегії протимінної діяльності.

Макроекономічна стабільність

1. Учасники визнають важливість макроекономічної стабільності. Сполучене Королівство підтримує цілі програми МВФ для України щодо забезпечення економічної та фінансової стабільності, відновлення боргової стійкості та просування реформ, які сприяють відновленню України. Україна зобов’язується виконувати повний набір політичних вимог, викладених у програмі МВФ, зокрема підтверджуючи їх виконання в щоквартальних оглядах моніторингових процесів протягом терміну дії програми до 2027 року.

Доступ до фінансового сектору, страхової галузі, технологічного сектору та інших сфер

1. Сполучене Королівство працюватиме над полегшенням доступу України до британських приватних фінансових компаній та установ, страхової галузі, технологічного сектору та інших сфер. З цією метою Учасники:

- продовжать реалізацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії;

- розроблятимуть заходи для підвищення довіри інвесторів та співпрацюватимуть з комерційними страховими ринками з метою залучення приватних інвестицій для задоволення довгострокових потреб України у відновленні;

- використовуватимуть нещодавно узгоджену Угоду про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, підписану 20 березня 2023 року, для модернізації двосторонньої торгівлі в цифрову еру та поглиблення наших економічних зв’язків;

- підтримуватимуть поширення досвіду та корпоративні ініціативи, які зміцнюватимуть ділове партнерство між Україною та Сполученим Королівством і сприятимуть інвестиційним можливостям в Україні, у ключових секторах, які можуть забезпечити економічне відновлення;

- підтримуватимуть можливості для інвестицій і партнерства між Україною та Сполученим Королівством у технологічному секторі з метою забезпечення більш сучасного та інноваційного економічного майбутнього для України та підвищення ефективності цифрового управління.

Відшкодування втрат, шкоди і збитків, завданих російською агресією

1. Учасники вкотре підтверджують, що Російська Федерація повинна заплатити за довгострокову відбудову України. Російські суверенні активи в юрисдикції Сполученого Королівства залишатимуться знерухомленими доти, доки Російська Федерація не відшкодує збитків, завданих нею Україні. Сполучене Королівство спільно зі своїми партнерами продовжуватиме опрацьовувати всі законні шляхи, завдяки яким активи Російської Федерації можуть бути використані для підтримки України.

2. У пріоритетному порядку учасники продовжать працювати разом з іншими партнерами, включно з державами G7, для вивчення варіантів розробки відповідних механізмів для забезпечення відшкодування збитків, втрат або шкоди, заподіяної російською агресією, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res (2023)3. У зв’язку з цим Учасники вивчатимуть відповідні варіанти створення компенсаційного механізму з метою надання компенсації жертвам російської агресії.

Частина VІ. Гуманітарне співробітництво

Гуманітарна допомога, цивільний захист та стійкість

1. Учасники підтверджують, що, оскільки Україна починає процес раннього відновлення та відбудови, вони забезпечать продовження скоординованої гуманітарної допомоги, яка рятуватиме життя там, де це необхідно. Учасники працюватимуть разом, щоб забезпечити більш пріоритетне, цілеспрямоване гуманітарне реагування, спрямоване на тих, хто найбільше потребує допомоги, зокрема у важкодоступних районах.

2. Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати потреби стабілізації та цивільного захисту через Фонд партнерства для стійкої України (PFRU) там, де це стратегічно доцільно. Попередня допомога охоплювала, зокрема, підтримку Державної служби України з надзвичайних ситуацій у декількох ключових сферах, що посилюють здатність до оперативного реагування на надзвичайні ситуації та підвищення рівня цивільного захисту, а також допомогу регіональним та місцевим адміністраціям у створенні укриттів, зокрема у школах.

Оперативне надання гуманітарних послуг

Там, де це можливо, Учасники поступово передаватимуть повноваження національним організаціям України, які здійснюватимуть контроль за надходженням гуманітарної допомоги в українську систему надання послуг у майбутньому, а також надаватимуть більше керівних можливостей, спроможностей та фінансування в розпорядження організаціям України для забезпечення оперативного надання гуманітарних послуг. Учасники також продовжуватимуть відігравати активну роль у підтримці біженців з України.

Соціальне відновлення та реінтеграція територій

1. Сполучене Королівство підтримуватиме Україну в плануванні реінтеграції нині окупованих територій; сприятиме життєво важливій стабілізації та соціально-економічному відновленню, особливо на звільнених, прифронтових та прикордонних із Росією територіях, щоб сприяти інклюзивному соціальному відновленню; задовольняти потреби найбільш вразливих верств населення, зокрема через роботу з підтримки жінок, систем соціального захисту та ветеранів.

Частина VII. Реформи

Інклюзивне реформування

1. Учасники підтверджують свою відданість ідеї, що інклюзивне реформування є необхідним для поточної та майбутньої безпеки й добробуту України, для її демократії, стійкості її інституцій та для європейських і євроатлантичних прагнень України, включно з намірами щодо членства в ЄС і НАТО. Наслідки війни, такі як звільнення окупованих територій, перехід від воєнного стану та необхідність відповідати суспільним очікуванням, вимагатимуть від українських інституцій належної адаптації для ефективного подолання таких викликів.

Пріоритетні напрями реформ

1. Учасники підтверджують свою прихильність спрямувати зусилля на проведення реформ відповідно до пріоритетних напрямів, визначених для вступу до ЄС і НАТО, та критеріїв МВФ, а також узгодження з іншими основними донорами, зокрема міжнародними фінансовими організаціями, Європейським Союзом та партнерами з G7.

Зобов’язання щодо імплементації реформ

1. Сполучене Королівство визнає значний прогрес, досягнутий Україною у впровадженні реформ. Україна підтверджує свою незмінну відданість реформам, зокрема у сферах:

- урядування: Україна зобов'язується продовжувати інституційну реформу управління з метою побудови стійкої та всеосяжної демократії, включно з продовженням реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права;

- боротьба з корупцією: визнаючи, що це питання стосується всіх сфер реформ, Україна зобов'язується продовжувати розбудовувати свій потенціал і спроможність запобігати й протидіяти корупції в державному та приватному секторах, а також у громадянському суспільстві, зокрема шляхом створення та підтримки незалежних і належно забезпечених ресурсами антикорупційних інституцій, здатних діяти з належною підзвітністю, але без політичного втручання;

- сектор безпеки та оборони: просування реформ у секторі безпеки та оборони (включно з інституціями оборони, розвідки та цивільної безпеки) та модернізація, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного контролю та підвищення ефективності й прозорості українських безпекових інституцій та галузей, пов'язаних з оборонною промисловістю, зокрема за допомогою заходів з підтримки:

демократичного цивільного контролю над Збройними Силами, що є передумовою членства в НАТО і важливим показником аполітичності Збройних Сил;

належного управління в секторі безпеки й оборони, включно з ухваленням рішень на основі фактичних даних, делегованими управлінськими повноваженнями, чіткими директивними структурами, а також удосконаленням процесів набору, управління персоналом та утримання кадрів, корпоратизацією та належним управлінням державним оборонно-промисловим сектором з метою виконання зобов'язань України перед ОЕСР;

удосконалення процесів закупівель у сфері оборони та безпеки (як летального, так і нелетального обладнання), забезпечуючи, де це можливо, прозорість процесу за замовчуванням, а також дотримання всіх відповідних процедур для здійснення аудиту та оцінки;

посилення відповідності євроатлантичним цінностям і стандартам, зокрема через розвиток і стандартизацію міжнародного гуманітарного права, а також підтримку відповідних міністерств у виконанні їхніх зобов'язань щодо вразливих груп.

- економічне та бізнес-середовище: модернізація економіки шляхом проведення реформ, які сприятимуть залученню приватного фінансування, підвищенню довіри інвесторів, боротьбі з корупцією та створенню справедливих і рівних умов для всіх сторін, зокрема шляхом реформування державних підприємств (ДП).

Підтримка у впровадженні програми реформ

1. Сполучене Королівство підтримуватиме Україну в реалізації порядку денного реформ, ділитиметься досвідом Сполученого Королівства у використанні та координації державно-приватного партнерства, створенні сприятливих умов для фінансових ринків та ринків капіталу, а також нашим практичним досвідом у сфері боротьби з корупцією, реформування сектору безпеки та оборони, судової реформи та підтримки інклюзивних і демократичних інституцій.

Частина VIII. Співпраця на випадок майбутнього збройного нападу

1. Будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН і основоположні принципи міжнародного права, а також серйозно підірве євроатлантичну безпеку, зокрема безпеку Сполученого Королівства.

2. У разі збройного нападу Росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

3. Сполучене Королівство зобов'язується, що за таких обставин, діючи відповідно до своїх правових та конституційних вимог, надасть Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу; накладе на Росію економічні та інші обтяження; консультуватиметься з Україною щодо її потреб, коли вона здійснює своє право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН.

4. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Україна та Сполучене Королівство можуть внести зміни до цих положень, щоб узгодити їх із будь-яким механізмом, який Україна може згодом узгодити з її іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації від 12 липня 2023 року.

Частина IX. Заключні положення

Виконавчі та технічні угоди

Учасники за необхідності визначать уповноважені органи для розробки та впровадження двосторонніх угод відповідно до сфер співпраці, зазначених у цій Угоді. Уповноважені органи Учасників можуть укладати виконавчі та технічні угоди з конкретних сфер співпраці в межах реалізації цієї Угоди.

Термін дії Угоди

Ця Угода є чинною протягом десяти років з дати її підписання. Водночас, відповідно до Спільної декларації країн «Групи семи» від 12 липня 2023 року, Учасники мають намір зберегти чинність цієї Угоди на час, доки Україна проходитиме свій шлях до членства в євроатлантичній спільноті. У випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення терміну дії цієї Угоди, Учасники ухвалять рішення щодо її майбутнього статусу.

Припинення дії Угоди

1. Ця Угода може бути припинена будь-яким Учасником шляхом направлення письмового повідомлення іншому Учаснику. Дія Угоди припиняється через шість місяців з дати отримання такого повідомлення.

Внесення змін

1. Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть бути внесені за взаємною згодою Учасників, яка буде оформлена у письмовій формі.

Набрання чинності

1. Положення цієї Угоди набирають чинності з моменту її підписання.

Підписано в м. Києві 12 січня 2024 року у двох примірниках англійською та українською мовами, у випадку будь-яких розбіжностей англійська версія має переважну силу.

Від України: Президент Володимир Зеленський

Від Сполученого Королівства: Прем’єр-міністр Ріші Сунак