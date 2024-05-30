Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Швецією

Преамбула

Україна та Швеція (далі – Учасники):

сповнені рішучості покласти край агресії Росії проти України, що триває з 2014 року, та її повномасштабному вторгненню у 2022 році, які є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і які завдали величезних страждань народу України та стали загрозою для європейської та глобальної безпеки;

непохитні у своїй відданості суверенітету й територіальній цілісності України в межах її кордонів, міжнародно визнаних із 1991 року, та забезпеченню спроможності України захищати себе як її невід’ємного права на самооборону від агресії Росії, обумовленого статтею 51 Статуту ООН, протистояти майбутній агресії, обирати власне майбутнє й забезпечити процвітання;

віддані загальним цінностям демократії, верховенства права, належного врядування та поваги до прав людини та основних свобод;

підтверджуючи норми та принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, Гельсінського заключного акта та Паризької хартії, включно з незалежністю, суверенітетом і територіальною цілісністю держав, а також непорушністю кордонів, що мають вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки;

підтверджуючи резолюцію Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/1, яка нагадує, що жодне заволодіння територією в результаті загрози силою або застосування сили не визнається законним;

прагнучи досягти справедливого й тривалого миру в Україні, а також її економічного та соціального відновлення;

підтверджуючи нашу підтримку реформ для зміцнення безпеки й економіки України, спрямованих на реалізацію її європейських та євроатлантичних прагнень, зокрема щодо членства у Європейському Союзі та НАТО;

підтверджуючи мету вступу України до Європейського Союзу, а також нашу спільну відданість інтеграції України в ЄС і пов’язаним із нею реформам, які Швеція продовжуватиме підтримувати;

визнаючи, що оборона, відновлення, реформи та європейські і євроатлантичні амбіції України є взаємопосилювальними процесами і мають просуватися разом;

підтримуючи якомога міцніші узгоджені зусилля у відповідних міжнародних угрупованнях, зокрема в ЄС, НАТО та серед північноєвропейських і північноєвропейсько-балтійських партнерів, для забезпечення координації та синергії між усіма країнами-однодумцями;

посилаючись на Спільну заяву про підтримку України лідерів країн Північної Європи на підтримку Спільної декларації «Групи семи» про підтримку України від 12 липня 2023 року (далі – Спільна декларація G7),

спільно вирішили зміцнити наше співробітництво у сфері безпеки шляхом виконання довгострокових безпекових зобов’язань та заходів, передбачених цією Угодою.

Частина І. Сфера застосування

Ця Угода спрямована на досягнення цілей, визначених у Спільній декларації, укладеній Україною та членами «Групи семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої згодом приєдналися Швеція та 24 інші держави. Вона доповнює двосторонні угоди між Учасниками, зокрема Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Королівства Швеція про співробітництво у сфері оборони від 14 грудня 2021 року, а також угоди між Учасниками та міжнародними організаціями, зокрема Угоду про асоціацію між Україною та ЄС і поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка залишається основою для співпраці між Учасниками. Учасники продовжуватимуть шукати шляхи подальшого зміцнення своїх довгострокових відносин і партнерства. Як неодноразово заявлялося, країни Північної Європи є єдиними у прагненні зміцнити стійкість України та її спроможність захищати себе й залишаються готовими підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах її кордонів, міжнародно визнаних у 1991 році, включно з територіальними водами. Країни Північної Європи зобов’язуються підтримувати Україну в процесі захисту нею свого суверенітету й територіальної цілісності, відбудови своєї економіки, захисту своїх громадян і просування програми реформ під час інтеграції до євроатлантичної спільноти. Швеція готова на регулярній основі проводити консультації з Україною зі стратегічних питань, а також узгоджувати та координувати підтримку, що надається з метою зміцнення оборонної боротьби України проти російської агресії. Крім того, Швеція вітала б, серед іншого, регулярний стратегічний діалог між країнами Північної Європи та Україною з питань зміцнення оборони, стійкості та процесу реформ України. Цією Угодою Учасники вирішили поглибити співробітництво та партнерство, які ґрунтуються на їхніх спільних інтересах у сфері захисту міжнародного права, миру й захисту прав людини та основних свобод. Швеція вважає, що майбутнє членство України у Європейському Союзі (ЄС) зробить ефективний внесок у справу миру, стабільності та процвітання у Європі. Учасники вирішили координувати та зміцнювати спільні зусилля для підтримки вступу України до ЄС. Швеція вважає, що майбутнє членство України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зробить ефективний внесок у справу миру та стабільності у Європі. Учасники домовилися про координацію та зміцнення спільних зусиль для підтримки вступу України в НАТО. Основними складовими безпекових зобов’язань Швеції, передбачених для України в цій Угоді, є:

надання всеохопної допомоги Україні для захисту та відновлення її територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів, відбудови національної економіки, захисту громадян;

підтримка спроможності України щодо запобігання та стримування, а також протидії будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації;

підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та її взаємосумісності з НАТО.

Зобов’язання

У контексті цієї Угоди та відповідно до національних правових і конституційних вимог Швеція надасть Україні військову допомогу на загальну суму 75 мільярдів шведських крон (приблизно 6,5 мільярда євро) протягом трирічного періоду 2024–2026 років. У 2022 та 2023 роках Швеція надала Україні допомогу на загальну суму близько 30 мільярдів шведських крон (приблизно 2,6 мільярда євро), з яких близько 23 мільярдів шведських крон (близько 2 мільярдів євро) становила військова допомога. З 2022 року Швеція надала Україні понад 7 мільярдів шведських крон (близько 600 мільйонів євро) як допомогу для розвитку та фінансову допомогу. Цей портфель продовжуватиме зростати протягом усього строку. Таким чином, загальна сума шведської допомоги на п’ятирічний період 2022–2026 років становитиме щонайменше 105 мільярдів шведських крон (понад 9 мільярдів євро), у якій військова допомога становитиме 98 мільярдів шведських крон (8,5 мільярда євро). Швеція як держава – член Європейського Союзу сприятиме спільному фінансуванню військової та невійськової допомоги Україні по лінії ЄС, включно з інструментом Європейського фонду миру, а також внесками у військові та цивільні місії в Україні – EUMAM та EUAM. Крім того, Швеція як член НАТО сприятиме зусиллям НАТО на підтримку України.

Частина ІІ. Оборона й безпека

Оборонне та військове співробітництво

Шведсько-українське оборонне співробітництво має глибокі історичні джерела. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Швеція забезпечила Україну сучасною військовою допомогою. Невідкладною відповіддю Швеції на неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року стало ухвалення історичного рішення передати військову техніку країні, яка перебуває у стані війни, уперше після підтримки Фінляндії після нападу Радянського Союзу під час Другої світової війни. Швеція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб Україна могла ефективно захищати себе. Учасники посилаються на невід’ємне право держав на індивідуальну та колективну самооборону, закріплене в статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, та на незаконність будь-яких намагань змінити кордони силою. Вони підтверджують, що безпека України є невід’ємною частиною європейської, євроатлантичної та глобальної безпеки. Збройні Сили України та інші Сили безпеки й оборони захищають не лише державний суверенітет, незалежність і свою територію, а й Статут ООН, наші спільні цінності та фундаментальні норми й принципи міжнародного права. Швеція є близьким партнером України у сфері оборони й безпеки. Метою оборонного співробітництва між Швецією та Україною є підтримка незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, спроможної стримувати майбутні напади та захищатися від них, а також поглиблення оперативної сумісності України з НАТО та прискорення переходу України на техніку та стандарти НАТО. Учасники працюватимуть разом та з іншими партнерами України для підтримки українських Сил безпеки й оборони для повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також для підвищення стійкості України, щоб вона була достатньою для стримування та захисту від майбутньої агресії, включно з розвитком майбутніх Сил оборони України. Це охоплюватиме спільну роботу (але не обмежуватиметься нею), спрямовану на те, щоб українські безпекові інституції могли ефективно працювати за європейськими та євроатлантичними стандартами й бути повністю підзвітними українському народу, парламенту та уряду. Учасники поділяють думку щодо необхідності уникати незаконного використання військової продукції. Швеція визнає превентивні зусилля української сторони та міжнародних партнерів і має намір підтримувати ці зусилля там, де це необхідно.

За допомогою цієї Угоди:

учасники працюватимуть разом над забезпеченням стійких сил, спроможних захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому, шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та сучасної військової техніки на суші, у повітрі та на морі. У короткостроковій перспективі Швеція продовжуватиме підтримку через технічне забезпечення переданих Україні систем військового обладнання, таких як бойова машина 90 (CV90) та артилерійська система Archer. Шведська військова допомога визначатиметься потребами України у тісній співпраці та координації з партнерами;

допомога Швеції охоплюватиме короткотермінові військові потреби, а також довгострокову розбудову потенціалу майбутніх Сил оборони України. Цього буде досягнуто шляхом надання військової підтримки в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами та інституціями, яку буде зосереджено на ключових спроможностях і невідкладних потребах України у сферах протиповітряної оборони, безпеки на морі, механізованих спроможностей, артилерії, розмінування, а також безпілотних спроможностей в усіх сферах;

у сфері авіації передача Швецією літаків ASC 890 забезпечить для України спроможності повітряного спостереження, управління та контролю, що значно підвищить оперативний ефект української протиповітряної оборони. Ця передача поглиблює співпрацю учасників в авіаційній сфері. Швеція у співпраці з міжнародними партнерами продовжуватиме докладати зусиль, щоб уможливити потенційну передачу Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з навчанням, у відповідний момент часу, беручи до уваги прогрес в інтеграції інших західних винищувачів до складу Збройних Сил України;

Швеція разом з іншими міжнародними партнерами підтримуватиме зусилля щодо посилення спроможностей України у стримуванні зовнішніх агресорів шляхом розвитку сучасних Сил оборони, оперативно сумісних із НАТО, через: підтримку в розширеній сфері підготовки (включно з програмами підготовки інструкторів) та навчання персоналу українських Сил безпеки й оборони через двосторонні, європейські та багатосторонні механізми; продовження зусиль у галузі військових інженерів шляхом забезпечення навчання, передачі обладнання та підтримки в розробці та дотриманні міжнародних стандартів розмінування; сприяння розбудові морського потенціалу України через співпрацю з членами Альянсу та партнерами. Розвиток морського флоту України буде досягнутий шляхом розбудови потенціалу, навчання, а також передачі обладнання; підтримку у сфері безпілотних систем через навчання та передачу обладнання; продовження зусиль щодо розбудови механізованих сил України шляхом навчання й передачі обладнання; підтримку у сфері військової медицини (медицина, медичні прилади та підготовка бойових медиків); сприяння психологічній і фізичній реабілітації військовослужбовців; внески через Європейський фонд миру; фінансові внески до багатосторонніх фондів зміцнення спроможностей, таких як Фонд НАТО для України; підтримку в закупівлі оборонних матеріалів та спільні закупівлі військової техніки; підтримку розвитку української оборонної закупівельної організації та обмін інформацією й досвідом щодо оперативного застосування військової техніки.

Швеція підтримуватиме плани й структури управління для коаліцій спроможностей – як для майбутнього посилення, так і для забезпечення більшої узгодженості в забезпеченні спроможностей у поточній війні;

на момент підписання цієї Угоди Швеція бере активну участь у таких коаліціях спроможностей для України: спроможність Повітряних сил, бронетехніка, морська безпека, розмінування та безпілотники;

Швеція зробить внески до коаліцій спроможностей для підтримки України відповідно до довгострокових потреб України, а також надасть інші системи озброєння та боєприпаси, узгоджені Учасниками, відповідно до найнагальніших потреб України;

крім того, Швеція опрацює варіанти підтримки України у створенні стратегічних запасів.

Учасники підтверджують своє зобов’язання розвивати та обговорювати уроки, отримані внаслідок агресії Росії проти України, оскільки така співпраця буде взаємовигідною для Учасників. Швеція продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом терміну дії цієї Угоди. Учасники проводитимуть щорічний стратегічний діалог із питань політики оборони та безпеки на рівні старших посадових осіб.

Співробітництво в оборонній промисловості

Швеція працюватиме з Україною з метою сприяння розвитку оборонно-промислової бази України та визначення можливостей для тіснішої співпраці та координації, зокрема для взаємної комерційної вигоди та координації. Швеція працюватиме з Україною для виявлення та усунення «вузьких місць» у ланцюжках постачання, які перешкоджають розвитку потенціалу та спроможностей як Швеції, так і України, у виробництві пріоритетних типів зброї та боєприпасів. Швеція підтримуватиме зусилля своєї оборонної промисловості щодо співпраці з Україною стосовно локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в Україні. Це охоплює підтримку співпраці у виробництві, експлуатації, навчанні та обслуговуванні платформи CV90, як визначено у Заяві про наміри Президента України та Прем’єр-міністра Швеції щодо поглибленої співпраці в галузі CV90, підписаній у Харпсунді 19 серпня 2023 року. Швеція працюватиме з Україною для посилення захисту переданих технологій і прав інтелектуальної власності. Водночас Україна гарантує захист цих технологій та інтелектуальної власності. Учасники сприятимуть обміну інформацією щодо своїх відповідних досліджень і розробок, пов’язаних з обороною, з метою реалізації спільних проєктів і програм для розробки нових оборонних рішень. Швеція співпрацюватиме з Україною над визначенням джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема в період війни та післявоєнного відновлення. Швеція підтримуватиме розвиток нового оборонно-промислового потенціалу України. Швеція підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції її оборонної промисловості в систему оборони та безпеки НАТО. Учасники працюватимуть над перетворенням оборонної промисловості України на потужний потенціал, який дасть змогу Україні відновити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року та слугуватиме основним рушієм економічного відновлення та важливою частиною ефективного стримування майбутніх спроб агресії, щоб забезпечити мир і процвітання як для України, так і для Швеції та всієї Європи.

Обмін інформацією

Учасники співпрацюватимуть у сфері обміну інформацією та розвідки.

Частина III. Невійськова безпека

Захист критичної інфраструктури

Швеція продовжуватиме підтримувати захист, відновлення, відбудову та модернізацію критичної інфраструктури та державних служб в Україні.

Інформаційна безпека, боротьба з інформаційними маніпуляціями та пропагандою

Учасники визнають, що Російська Федерація продовжує маніпулювати інформацією на підтримку своєї війни проти України, і прагнутимуть продовжувати взаємну підтримку зусиль поширювати правдиву інформацію. З метою протистояння маніпулюванню Росією інформацією та її пропаганді в усьому світі Швеція та Україна:

співпрацюватимуть для покращення спроможностей України протистояти загрозам зовнішнього маніпулювання інформацією, насамперед російській пропаганді;

співпрацюватимуть з партнерами-однодумцями для ефективної комунікації на міжнародному рівні, пропонуючи світу правдиву альтернативу дезінформаційним кампаніям Російської Федерації;

сприятимуть розвитку спільних освітніх і навчальних програм для фахівців з інформаційної безпеки, регулярного обміну досвідом і проведення професійних заходів із залученням фахівців з інформаційної безпеки, а також надання технічної допомоги Україні.

Кібербезпека

Швеція віддана підтримці України в імплементації законодавства ЄС щодо кібербезпеки. Учасники вивчать можливості поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки, щоб допомогти Україні запобігати, виявляти, стримувати й протистояти російській та будь-якій іншій кіберагресії, кібершпигунству та гібридній війні, а також виявляти й запобігати безвідповідальному та зловмисному використанню кіберможливостей будь-якими державними і недержавними суб’єктами проти Учасників.

Цього буде досягнуто шляхом посилення кіберстійкості та захисту критичної цифрової інфраструктури, навчання спеціалістів і надання технічної допомоги Україні.

Співробітництво у сфері боротьби з тяжкою та організованою злочинністю

1. Учасники визнають необхідність протидії діяльності тяжкої та організованої злочинності (ТОЗ), зокрема осіб і груп, які намагаються проникнути в українське суспільство, мають злочинний вплив в окремих регіонах, серед іншого тимчасово окупованих, та активно використовуються як інструмент гібридної війни для протидії процесам відновлення та примирення в Україні.

2. Учасники визнають необхідність протидії незаконному фінансуванню, спрямованому на підрив суверенітету й територіальної цілісності України, а також її внутрішньої стабільності.

Хімічні, біологічні, радіологічні та радіаційні (ХБРЯ) ризики

Учасники мають на меті розширити свою поточну двосторонню співпрацю для підвищення стійкості проти ядерних, біологічних і хімічних загроз. Швеція вивчить можливості допомоги Україні в посиленні її можливостей цивільного захисту та стійкості до ризиків, пов’язаних із ХБРЯ.

Частина IV. Політичне співробітництво

1. Учасники визнають, що ні Україна, ні Європа загалом не будуть у безпеці, доки територіальна цілісність України не буде повністю відновлена та не буде встановлено справедливий мир з повагою до прав України згідно з міжнародним правом і Статутом ООН. Таким чином, Учасники співпрацюватимуть заради справедливого й тривалого миру, який має широку глобальну підтримку.

2. Швеція вітає зусилля України зі створення справедливого та сталого миру, також заснованого на принципах Української формули миру, де Швеція є співголовою робочої групи з ядерної безпеки. Швеція готова відігравати провідну роль у здійсненні кроків із реалізації мирних ініціатив відповідно до принципів Статуту ООН.

Санкції

1. Учасники визнають значення санкцій для обмеження доступу Російської Федерації до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вона використовує у своїй агресії, для стримування потоків доходів Росії та для стримування майбутніх атак. Від початку вторгнення Швеція як держава – член ЄС зробила свій внесок у реалізацію його наймасштабніших пакетів санкцій проти Росії та продовжуватиме працювати над тим, щоб ціна для Росії за її агресію й далі зростала.

2. Поки агресія Росії проти України триватиме, Швеція залишатиметься відданою застосуванню жорстких санкцій ЄС проти секторів російської економіки та тих у Росії і за її межами, хто підтримує війну, або отримує від неї вигоду, або сприяє обходу санкцій у третіх країнах. Швеція також уживатиме рішучих заходів разом із партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій. Учасники надаватимуть один одному актуальну інформацію про підстави для санкцій та іншу відповідну інформацію, дотримуючись відповідних зобов’язань.

Частина V. Юридична підтримка

Відповідальність

1. Учасники підтверджують свою відданість притягненню Росії до відповідальності за заподіяння збитків або шкоди фізичним і юридичним особам, а також державі Україна внаслідок її міжнародно-протиправних дій в Україні або проти України, включно з її агресією в порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй. Вони підтверджують, що Росія повинна нести юридичні наслідки своїх міжнародно-протиправних дій, включно з відшкодуванням будь-якої шкоди, спричиненої такими діями, що також допоможе стримувати майбутні напади та підтримає відновлення України. Вони прагнутимуть відповідно до міжнародного права притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини та інші міжнародні злочини, включно зі злочином агресії, учинені в Україні або проти неї, зокрема шляхом підтримки роботи Офісу Генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду, для забезпечення повного й справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах за допомогою незалежних, ефективних та надійних правових механізмів та шляхом активної і конструктивної участі в роботі над створенням трибуналу для переслідування за злочин агресії проти України, зокрема в межах Основної групи з розгляду варіантів створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.

2. Швеція підтримуватиме Україну в негайному звільненні та поверненні всіх незаконно утримуваних, примусово переміщених і незаконно депортованих цивільних осіб, насамперед українських дітей, і робитиме внесок у міжнародні зусилля щодо притягнення осіб і організацій, відповідальних за організацію незаконної депортації та переміщення українських дітей, до правосуддя згідно з нормами міжнародного права та рішеннями міжнародних судових інституцій.

Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду

Україна ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду, включно з Поправками щодо злочину агресії, ухваленими Конференцією з перегляду Римського статуту, що відбулася в Кампалі, Уганда, 11 червня 2010 року, резолюцією RC/Res.6, як зазначено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, на шляху до її членства в ЄС.

Частина VІ. Фінансово-бюджетна підтримка, відновлення та відбудова

Фінансово-бюджетна підтримка

1. Швеція продовжуватиме робити свій внесок у відновлення та відбудову України, перебуваючи в авангарді зусиль щодо підтримки невідкладних відновлювальних, фінансових та гуманітарних потреб України. З моменту повномасштабного вторгнення Швеція надала двосторонню фінансову, гуманітарну, стабілізаційну допомогу, а також допомогу в управлінні цивільними кризами, відновленні та проведенні реформ для задоволення невідкладних потреб України.

Відновлення, відбудова та модернізація України

1. Швеція непохитна у своєму зобов’язанні підтримувати відновлення та відбудову України. Швеція підтримуватиме Україну в розбудові підвищеної інституційної, економічної та соціальної стійкості, зосереджуючись на реформах, які зміцнюють ці сфери та сприяють інтеграції України в ЄС. Швеція продовжуватиме підтримувати Україну у здійсненні реформ, які є кроками на шляху України до ЄС. Швеція також підтримуватиме відновлення та відбудову у пріоритетних секторах, де Швеція має експертний досвід та унікальні пропозиції, включно із «зеленим» переходом, енергетикою, наданням послуг соціального забезпечення, таких як охорона здоров’я та соціальні послуги, децентралізацією та цифровізацією. Україна залишатиметься найбільшим одержувачем шведської зовнішньої допомоги протягом наступних років.

2. У 2023 році Швеція ухвалила стратегію співробітництва з Україною у сферах відбудови та реформ на 2023–2027 роки. З бюджетом у 6 мільярдів шведських крон (приблизно 500 мільйонів євро) це найбільша стратегія зовнішньої допомоги Швеції одній країні в історії, яка сприятиме свободі, стійкості та економічному процвітанню України. Співпраця у сферах відбудови та реформ є двома взаємопосилювальними складовими, які разом сприяють досягненню загальної мети інтеграції України до ЄС, спираючись на успішну співпрацю у сфері реформ між Швецією та Україною, починаючи з 1990-х років. Швеція продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС.

3. Учасники визнають, що тривала безпека та процвітання для України мають ґрунтуватися на підприємництві й торгівлі. Швеція продовжуватиме підтримувати бізнес та покращення інвестиційного клімату, а також зусилля, спрямовані на розширення можливостей України як торговельного партнера, і не лише з ЄС. Швеція також продовжуватиме підтримувати підвищення конкурентоспроможності та боротьбу з корупцією. З метою сприяння підтримці шведськими компаніями відновлення, відбудови та економічного розвитку України Швеція відкрила офіс Business Sweden у Києві та запровадила спеціальні рамкові гарантії для України.

4. Учасники визнають необхідність об’єднання зусиль, спрямованих на захист населення і територій України від забруднення мінами та вибухонебезпечними залишками війни внаслідок російської агресії. Швеція має на меті продовження фінансової та іншої підтримки зусиль України з гуманітарного розмінування разом із партнерами. Це важливо для зменшення загрози безпеці людей та активізації зусиль із відбудови й економічного відновлення, не в останню чергу в сільськогосподарському секторі.

Макроекономічна стабільність

1. Учасники визнають важливість макроекономічної стабільності. Швеція підтримує програмні цілі Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні щодо підтримки економічної та фінансової стабільності, відновлення боргової стійкості та просування реформ, які сприяють відновленню України. Україна зобов’язується імплементувати весь комплекс політичних вимог, викладених у програмі МВФ, зокрема забезпечувати їх виконання шляхом процесів щоквартального оглядового моніторингу протягом терміну дії програми до 2027 року.

Відшкодування шкоди, збитків та руйнувань, завданих російською агресією

1. Учасники підтверджують, що Росія повинна платити за довгострокову відбудову України. Російські суверенні активи в юрисдикції Швеції залишатимуться іммобілізованими у повній відповідності із законодавством ЄС і міжнародним правом, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні. Працюючи зі своїми партнерами, Швеція продовжуватиме шукати всі законні шляхи, якими російські активи можуть бути використані для підтримки України.

2. У пріоритетному порядку Учасники продовжуватимуть співпрацювати з іншими, включно із державами «Групи семи», над створенням міжнародного компенсаційного механізму для забезпечення компенсації за шкоду, збитки або ушкодження, заподіяні на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами, внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії в Україні або проти неї, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, заподіяних агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. У зв’язку з цим Учасники опрацюють прийнятні варіанти фінансування міжнародного компенсаційного механізму для надання швидкої та адекватної компенсації жертвам російської агресії.

Частина VII. Гуманітарне співробітництво

Гуманітарна допомога, цивільний захист та стійкість

1. Учасники підтверджують, що, оскільки Україна розпочинає раннє відновлення та відбудову, вони забезпечать продовження добре скоординованої життєво необхідної гуманітарної допомоги, де вона є необхідною. Учасники співпрацюватимуть для забезпечення більш пріоритезованої, адресної гуманітарної допомоги тим, хто її найбільше потребує.

2. Швеція продовжуватиме підтримувати стабілізацію та потреби у сфері цивільної оборони там, де це стратегічно доцільно.

3. Швеція продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу й допомогу у цивільному захисті на двосторонній основі, а також у співпраці з інституціями ЄС та ООН.

4. Учасники також продовжуватимуть відігравати активну роль у підтримці тимчасово переміщених осіб з України.

Соціальне відновлення й територіальна реінтеграція

Швеція підтримуватиме Україну у плануванні реінтеграції наразі окупованих територій, сприянні у життєво важливій стабілізації та соціально-економічному відновленні, зокрема у звільнених і прифронтових регіонах, а також у прикордонних із Росією регіонах, забезпеченні інклюзивного соціального відновлення та задоволенні потреб найбільш уразливих верств населення. Це охоплює роботу зі зміцнення систем соціального захисту, системи охорони здоров’я та підтримки жінок, дітей, ветеранів, осіб з обмеженими можливостями та інших осіб, які перебувають у вразливому становищі, включно із психосоціальною підтримкою та реінтеграцією, реабілітацією, сталими рішеннями для внутрішньо переміщених осіб та громад, що їх приймають, а також для зміцнення умов безпечного і надійного повернення, зокрема з інших країн.

Частина VIII. Реформа

Інклюзивна реформа

Учасники підтверджують, що інклюзивна реформа є необхідною для поточної та майбутньої безпеки й процвітання України, для її демократії, для стійкості її інституцій та для європейських і євроатлантичних прагнень України, зокрема для її майбутнього членства в ЄС і НАТО. Наслідки війни, такі як звільнення окупованих територій, перехід від воєнного стану та необхідність відповідати суспільним очікуванням, вимагатимуть від українських інституцій належної адаптації для ефективного подолання таких викликів.

Пріоритетні зони реформування

Учасники підтверджують своє зобов’язання спрямовувати зусилля на проведення реформ за пріоритетними напрямами, визначеними для вступу до ЄС і НАТО, та критеріїв МВФ, а також узгоджувати їх з іншими основними донорами, зокрема з Європейським Союзом та міжнародними фінансовими установами. Україна зобов’язується впроваджувати реформи відповідно до Плану ЄС з відновлення, відбудови та модернізації України на 2024–2027 роки, пов’язаного з Фондом Європейської комісії для України. Це охоплює такі напрями: урядування, боротьбу з корупцією, «зелений» перехід, цифровізацію та економічний розвиток. Україна зобов’язується впроваджувати реформи у своєму оборонному та безпековому секторі, просуваючи реформи безпекового й оборонного сектору (включно з обороною, розвідкою та цивільними безпековими установами) та модернізацію, включно зі зміцненням демократичного цивільного контролю та підвищенням ефективності й прозорості українських безпекових установ та пов’язаних з обороною галузей, зокрема через такі заходи підтримки: демократичний громадський контроль Збройних Сил як необхідну умову для членства в НАТО та ЄС і важливий показник неполітизації Збройних Сил;

належне управління в оборонному та безпековому секторі, включно з ухваленням рішень на основі фактичних даних, делегуванням адміністративних повноважень, чіткими директивними схемами і вдосконаленням набору персоналу, людських ресурсів і процесів зберігання даних, та корпоратизацію і належне врядування в державному оборонно-промисловому секторі з метою виконання зобов’язань України в межах ОЕСР і стандартів ЄС;

покращені оборонні та безпекові процеси закупівель (як летального, так і нелетального спорядження), забезпечуючи всюди, де можливо, прозорість процесу виявлення недоліків та дотримуючись всіх належних процедур для забезпечення можливості аудиту й оцінювальної діяльності;

підвищене дотримання євроатлантичних цінностей і стандартів, зокрема через розвиток і стандартизацію міжнародного гуманітарного права, та підтримку причетних міністерств у реалізації їхніх зобов’язань щодо маргіналізованих груп. Швеція зобов’язується підтримувати Україну у виконанні її програми реформ через фінансову та політичну допомогу й поширення шведського досвіду.

Частина IX. Співробітництво у випадку майбутньої збройної атаки

Будь-яке майбутнє вторгнення Росії буде порушенням Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права й суттєво підірве євроатлантичну безпеку, включно з безпекою Швеції. У разі майбутнього російського збройного нападу на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники в межах 24-годинного періоду проведуть консультації щодо необхідних заходів протидії або стримання агресії. За цих обставин і відповідно до своїх правових і конституційних вимог Швеція забезпечить для України швидку та надійну безпекову допомогу, таку як сучасне воєнне спорядження, у якому буде потреба, та економічну допомогу; застосовуватиме економічні й інші санкції до Росії та проводитиме консультації з Україною щодо її потреб, коли вона здійснює своє право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН. З метою забезпечення якомога більш розгорнутої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Учасники можуть внести зміни до цих положень, щоб узгодити їх із будь-яким механізмом, який Україна може надалі узгодити з її іншими міжнародними партнерами, зокрема з учасниками Спільної декларації «Групи семи».

Частина X. Реалізація співробітництва

Учасники реалізовуватимуть це співробітництво відповідно до їхніх міжнародних та національних зобов’язань, а також шведських європейських зобов’язань.

Учасники в разі потреби визначатимуть уповноважені органи для розробки та виконання двосторонніх договорів відповідно до напрямів співробітництва, визначених цією Угодою.

Уповноважені органи Учасників можуть укладати виконавчі й технічні угоди за окремими напрямами співробітництва в межах реалізації цієї Угоди.

Частина XI. Термін дії та інші положення

Ця Угода є чинною протягом десяти (10) років з дати її підписання.

Учасники можуть спільно ухвалити рішення щодо продовження дії цієї Угоди шляхом нотифікації не пізніше ніж за шість (6) місяців до завершення 10-річного періоду.

Відповідно до Спільної заяви про підтримку України лідерів північноєвропейських країн на підтримку Спільної декларації «Групи семи», Учасники мають намір, щоб ця Угода залишалася чинною, поки Україна перебуватиме на шляху до майбутнього членства у євроатлантичній спільноті.

У разі якщо Україна стане членом НАТО до завершення терміну чинності цієї Угоди, Учасники ухвалять рішення щодо її подальшого статусу.

Ця Угода може бути змінена й доповнена, зокрема шляхом приєднання до неї додатків, за взаємною згодою Учасників, яка буде оформлена в письмовому вигляді.

Підписано у Стокгольмі 31 травня 2024 року у двох примірниках англійською та українською мовами, із яких у разі виникнення розбіжностей англомовний текст матиме переважну силу.

За Україну: Володимир Зеленський, Президент

За Швецію: Ульф Крістерссон, Прем’єр-міністр