Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією

Вступ

Україна та Румунія, які надалі іменуються як «Учасники»,

підтверджуючи принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй (Статут ООН) і Гельсінського заключного акта, включно з незалежністю, суверенітетом і територіальною цілісністю держав, а також непорушністю міжнародних кордонів, які є основою європейської та глобальної безпеки;

вважаючи незаконну та неспровоковану агресивну війну Росії проти України прямою загрозою міжнародному миру та безпеці, грубим порушенням міжнародного права та порушенням Статуту ООН;

підкреслюючи непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року, включно з територіальним морем, та визнаючи законне право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН;

підтверджуючи, що безпека України є невід’ємною складовою безпеки Європейського континенту та більш широкого євроатлантичного регіону, а отже, що безпека України та безпека Румунії тісно пов’язані;

повністю підтримуючи зусилля України щодо досягнення справедливого, тривалого та стійкого миру на основі Української формули миру;

підтверджуючи спільну відданість зміцненню зусиль для сприяння повноправній інтеграції України до Європейського Союзу (ЄС) та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та відзначаючи право кожної держави вільно обирати власні заходи безпеки;

наголошуючи на тому, що Румунія продовжуватиме підтримувати впровадження Україною реформ, необхідних для її повної інтеграції в ЄС і НАТО на користь усіх її громадян, і високо оцінюючи значний прогрес України в реалізації реформ, досягнутий до цього моменту;

нагадуючи про Спільну декларацію про підтримку України, ухвалену лідерами «Групи семи» (G7) на полях Вільнюського саміту НАТО 12 липня 2023 року (Спільна декларація G7), до якої офіційно приєдналася Румунія, та визнаючи, що двосторонні безпекові зобов’язання не є заміною членства України в НАТО, а доповнюють і підтримують майбутнє членство України;

зобов’язуючись і надалі підтримувати програму реформ в Україні з огляду на її європейську інтеграцію та задля добробуту всіх її громадян;

підкреслюючи спільне зобов’язання сприяти здатності України захищатися, протистояти майбутньому примусу, вибирати власне майбутнє та процвітати;

підтверджуючи всі елементи Спільної декларації Президента України та Президента Румунії щодо євроатлантичної інтеграції України, підписаної

1 червня 2023 року в Кишиневі, Республіка Молдова, та Спільної заяви Президента України та Президента Румунії, підписаної 10 жовтня 2023 року в Бухаресті, Румунія, включно із зобов’язанням підняти двосторонні відносини до рівня стратегічного партнерства,

спільно вирішили зміцнити безпекове співробітництво шляхом виконання таких двосторонніх довгострокових зобов’язань і заходів у сфері безпеки, а також вирішили таке:

Параграф 1. Сфера застосування

Ця Угода спрямована на розвиток Спільної декларації G7 про підтримку України. Учасники вирішили продовжувати співробітництво з надання допомоги Україні в захисті від російської агресії, допоки Україна не переможе, і вирішили:

Надавати підтримку Україні для продовження її законної самооборони, відповідно до статті 51 Статуту ООН, проти російської агресії, що триває, військової ескалації та для стримування агресії в майбутньому. Посилювати відновлення України, її економічну стабільність та стійкість. Сприяти притягненню до відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема за міжнародні злочини, скоєні в Україні, проти України та її громадян, а також підвищувати ціну для Російської Федерації за її агресію, що триває. Взяти на себе зобов’язання та підтримувати стале й усебічне впровадження реформ, необхідних для просування України до членства в ЄС і НАТО. Поглиблювати взаємовигідне співробітництво для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.

Параграф 2. Механізм екстрених консультацій

Учасники визнають, що будь-яке майбутнє вторгнення Росії в Україну порушить Статут ООН і фундаментальні принципи міжнародного права, а також підірве євроатлантичну безпеку, зокрема безпеку Румунії. У разі відновлення російської агресії проти України або у разі значної ескалації, на прохання будь-кого з Учасників Учасники протягом двадцяти чотирьох (24) годин проведуть консультації у двосторонньому форматі або іншими каналами, які вони обидва вважатимуть прийнятними, з метою визначення відповідних заходів, необхідних для протидії або стримування агресії чи ескалації. Румунія підтверджує, що за цих обставин і, діючи в межах своїх засобів і можливостей, а також відповідно до своїх конституційних та інших національних правових положень, а також відповідно до міжнародного права та законодавства і процедур Європейського Союзу, надасть Україні, за необхідності, негайну та сталу допомогу у сфері безпеки, військову техніку всіх видів та економічну допомогу, шукатиме згоди в межах ЄС щодо накладення економічних та інших санкцій на Росію, а також консультуватиметься з Україною щодо її потреб, коли вона здійснює своє право на самооборону, закріплене в статті 51 Статуту ООН. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на майбутній збройний напад або значну ескалацію Учасники можуть внести зміни до цих положень задля узгодження їх із будь-яким механізмом, який вони можуть згодом погодити з іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року.

Параграф 3. Політична підтримка та справедливий мир

Учасники визнають, що Україна та вся Європа не будуть у безпеці, доки не буде встановлено справедливий і стійкий мир, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права та Статуту ООН. Румунія вітає зусилля України з досягнення справедливого, тривалого та сталого миру на основі принципів Української формули миру. Румунія бере участь у робочих групах пунктів Формули миру, активно залучаючись до реалізації пунктів щодо радіаційної та ядерної безпеки та щодо продовольчої безпеки. У межах імплементації української Формули миру Румунія вже робить і продовжуватиме робити свій внесок у зміцнення продовольчої безпеки, зокрема забезпечуючи морську та річкову логістику, включно з, але не обмежуючись румунськими портами на Дунаї та в Чорному морі. Румунія й надалі активно співпрацюватиме з Україною, щоб забезпечити якомога ширшу міжнародну участь в Українській формулі миру, включно із залученням країн Глобального Півдня, для імплементації Формули миру та участі в Саміті миру. Учасники прагнуть у майбутньому ще тісніше співпрацювати в політичній, оборонній, безпековій, торговельно-економічній, морській, науковій та культурній сферах. Із цією метою Україна та Румунія й надалі посилюватимуть двосторонні відносини до рівня стратегічного партнерства.

Параграф 4. Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції України

Учасники визнають важливість міжнародної координації щодо підтримки та безпекових зобов’язань для України. НАТО та ЄС відіграють ключову роль у довгостроковій безпеці України. Учасники високо оцінюють відданість України просуванню програми реформ, особливо в контексті її законної боротьби проти російської агресивної війни. Учасники підкреслюють важливість для України наполегливо продовжувати процес реформ з урахуванням прогресу її інтеграції у євроатлантичну спільноту. У цьому зв’язку вони особливо відзначають важливість упровадження поглиблених і широкомасштабних реформ в Україні для зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією, корпоративного управління, підвищення прозорості та забезпечення рівних умов для економічної діяльності. Вони наголошують на важливості безперервних і постійних зусиль України щодо просування, захисту та поваги до основоположних прав і свобод людини, включно із забезпеченням і дотриманням у повному обсязі прав осіб, які належать до національних меншин. Ці зусилля також мають охоплювати просування реформ у сфері оборони та оборонну модернізацію, зокрема шляхом зміцнення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки, включно з військовою складовою та розвідкою, а також шляхом підвищення прозорості в оборонних установах і промисловості України. Румунія підтверджує свою відданість і надалі здійснювати політичну та практичну підтримку України як на двосторонній основі, так і в межах ЄС і НАТО.

НАТО

Учасники нагадують, що майбутнє України – в НАТО і що Україна стане членом НАТО в майбутньому. Посилаючись на Спільну декларацію Президента України Володимира Зеленського та Президента Румунії Клауса Йоханніса про євроатлантичну інтеграцію України від 1 червня 2023 року, Учасники продовжуватимуть підтримувати та розглядати прогрес України в демократичних реформах та реформах сектору безпеки, а також сумісність через адаптовану Річну національну програму (РНП) України на шляху до майбутнього членства. Румунія продовжуватиме сприяти наданню підтримки Україні через Комплексний пакет допомоги НАТО (КПД). Метою короткострокової нелетальної підтримки є допомога в підтримці українських операцій. Метою середньо- та довгострокової підтримки є допомога у відбудові українського сектору безпеки та оборони й допомога Україні в її переході до повної оперативної сумісності з НАТО на її шляху до повноцінного членства в Альянсі. Україна стає все більш оперативно сумісною та політично інтегрованою з Альянсом. Україна досягла значного прогресу на шляху реформ і приєднається до НАТО, коли це дозволять умови.

Європейський Союз

Стосовно майбутнього вступу України до ЄС Учасники знову підтверджують, що Україна є частиною європейської сім’ї, а її майбутнє – у ЄС. Учасники підтверджують свою відданість роботі над переговорами про вступ України до ЄС. Румунія визнає зусилля України щодо здійснення необхідних реформ за надзвичайно складних обставин і продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо впровадження реформ. Румунія як член ЄС сприяє продовженню надійної та ефективної підтримки, зокрема у межах зобов’язань ЄС щодо безпеки України. Румунія виступатиме за розширення можливостей співпраці у межах відповідних ініціатив ЄС, зокрема спрямованих на нарощування потужностей оборонного виробництва та розширення співробітництва з українським оборонно-промисловим комплексом. Ця співпраця буде взаємовигідною для обох країн.

Параграф 5. Зміцнення безпеки Чорноморського регіону

Учасники визнають, що безпека України є невід’ємною частиною безпеки та стабільності Чорноморського регіону. Румунія робить свій внесок у забезпечення безпеки на морі в Чорноморському регіоні, зокрема через коаліцію спроможностей морської безпеки. Учасники координуватимуть свої зусилля щодо зміцнення міжнародного співробітництва та координації у сфері морської безпеки, зокрема в контексті наявних або нових інструментів, механізмів та ініціатив, з метою забезпечення регіональної безпеки шляхом усунення загроз та підвищення рівня морської безпеки в Чорноморському регіоні, здійснюючи таким чином внесок у глобальну безпеку. Прагнучи зміцнення безпеки та забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі, Учасники виступатимуть за широке співробітництво між партнерами та членами Альянсу, зокрема шляхом сприяння ширшій присутності НАТО в Чорноморському регіоні. Румунія співпрацюватиме з Україною для здійснення зусиль із розмінування Чорного моря, включно із зусиллями щодо спільної боротьби з дрейфуючими морськими мінами, у межах, але не обмежуючись Оперативною групою протимінних заходів у Чорному морі (MCM Black Sea), як і коли це доречно, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо створення цієї групи. Румунія сприятиме розбудові потенціалу морської території України через співробітництво з членами Альянсу та партнерами. Розвитку морського флоту України буде досягнуто завдяки зусиллям із нарощування потенціалу, промисловому співробітництву та зусиллям із навчання, а також добровільним внескам. Учасники прагнутимуть зміцнити своє багатостороннє співробітництво з іншими країнами регіону, включно з Республікою Молдова, для покращення регіональної безпеки та протидії спробам Росії дестабілізувати її. Учасники визнають важливість тристороннього співробітництва з Республікою Молдова для просування процесу інтеграції в ЄС обох країн.

Параграф 6. Співробітництво у сфері оборони

Забезпечення стійких сил, здатних захистити Україну зараз і в майбутньому З початку повномасштабної війни Румунія надавала Україні багатовимірну та всеосяжну підтримку, зокрема: гуманітарну допомогу; підтримку в управлінні потоком біженців та їхньому належному перебуванні в Румунії; військову допомогу та допомогу у сфері безпеки; підтримку у сфері енергетичної безпеки; допомогу в забезпеченні надійних транзитних і транспортних коридорів для українського експорту, зокрема зерна та іншої сільськогосподарської продукції; забезпеченні відповідальності за злочини, скоєні в Україні збройними силами Російської Федерації. Румунія продовжуватиме багатовимірну підтримку України протягом строку дії цієї Угоди з тією ж динамікою, що й у 2022–2024 роках. Румунія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно задля перемоги України, зберігаючи поточний динамічний рівень допомоги, включно з пакетами військової допомоги, узгодженими між двома міністерствами оборони. У 2024 році подальша підтримка з боку Румунії залежатиме від потреб, висловлених Україною, у координації з партнерами та відповідно до наявних процедур між міністерствами оборони двох країн. Згідно з рішенням Вищої національної ради оборони Румунії від 20 червня 2024 року, Румунія передасть Україні систему Patriot. У межах співробітництва у сфері оборони Румунія сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки через свою територію в Україну. Учасники продовжуватимуть діалог на двосторонньому рівні та з іншими партнерами з метою обміну думками та набутим досвідом щодо загроз, створених ракетами й БпЛА. Для забезпечення вищезазначених цілей Учасники проводитимуть щорічний Стратегічний діалог з питань політики у сфері оборони та безпеки на рівні керівних посадових осіб, де обговорюватимуться всі питання, пов’язані з безпекою та обороною, що становлять інтерес для будь-якого Учасника, а також з метою зміцнення регіональної безпеки. Учасники вивчать шляхи надання допомоги українській системі військово-медичного забезпечення в лікуванні та реабілітації українських військовослужбовців. Учасники працюватимуть разом та з іншими міжнародними партнерами України, щоб допомогти Силам безпеки та оборони України підвищити стійкість і здатність України стримувати та захищатися від майбутніх нападів і запобігати ескалації поточної агресії через продовження надання допомоги у сфері безпеки. Румунія також має намір продовжувати надавати підтримку Україні за допомогою інструментів, розроблених Європейським Союзом і НАТО, таких як Європейський фонд миру та Комплексний пакет допомоги НАТО, з метою посилення оперативної сумісності українських Сил безпеки та оборони з НАТО та відбудувати оборонний сектор України.

Контактна група з питань оборони України та спроможності майбутніх Збройних Сил України

Учасники координуватимуть свої зусилля з розвитку військових спроможностей через Контактну групу з питань оборони України (UDCG), а також інші органи, платформи та інституції. Румунія сприятиме розбудові майбутніх Сил безпеки та оборони України (відповідно до Концепції майбутніх Сил), здатних стримувати та відбивати будь-яку збройну агресію, зокрема шляхом навчання. Всеосяжна допомога для розбудови майбутніх Сил України також потребує достатніх військових запасів, необхідних для відбиття майбутніх агресій. Тому Румунія шукатиме шляхи розширення співробітництва та вивчатиме варіанти допомоги Україні в накопиченні цих стратегічних ресурсів. Румунія підтримуватиме плани та структури управління для коаліцій з питань спроможностей в межах Контактної групи з питань оборони України та інших форматів, що очікують на політичну домовленість, шляхом внеску в коаліцію військово-повітряних сил та коаліцію морських спроможностей як для забезпечення майбутніх Сил, так і для більшої узгодженості щодо забезпечення спроможностей у поточній війні.

Навчання та підготовка Військова підтримка Румунії сприятиме модернізації Сил безпеки та оборони України й підвищенню їхньої оперативної сумісності з НАТО. Румунія забезпечить індивідуальні та колективні тренінги для Сил безпеки та оборони України, включно з програмами підготовки інструкторів. Навчання також сприятиме підвищенню оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами. Навчання проводитиметься у тісній співпраці з партнерами з ЄС і НАТО. Україна та Румунія продовжуватимуть обмінюватися набутим досвідом з метою його застосування у своїх майбутніх операціях / на тактичному рівні, особливо щодо використання / протидії застосуванню сучасної зброї та технологій, а також зосереджуючись на тому, як нові технологічні розробки впливають на збройний конфлікт, особливо щодо використання безпілотних літальних систем та штучного інтелекту. Румунія разом із партнерами активно надаватиме спроможності навчальному центру F-16 (FTC), який належить Збройним силам Румунії, для підготовки українських пілотів як свій практичний внесок у коаліцію спроможностей Військово-повітряних сил. Румунія продовжить сприяти навчанню в межах Місії ЄС із надання військової допомоги (EUMAM), а також у межах операції INTERFLEX. Водночас Міністерство національної оборони Румунії проводитиме спеціалізоване навчання на двосторонній або багатосторонній основі в тісній координації з EUMAM та Групою сприяння безпеці – Україна (SAG-U).

Параграф 7. Співробітництво у сфері оборонної промисловості

Учасники визнають, що оборонна промисловість України має потенціал стати потужним активом для України, регіональної та ширшої євроатлантичної безпеки, щоб дати можливість Україні відновити свою територіальну цілісність і зробити внесок в ефективне стримування майбутньої агресії. Румунія надаватиме довгострокову допомогу та підтримуватиме оборонну промисловість України для досягнення її мети щодо задоволення потреб Сил безпеки та оборони, як зазначено в Концепції майбутніх Сил. Румунія співпрацюватиме з Україною для визначення стратегій, які усунуть наявні проблемні місця в ланцюгах постачання, що перешкоджають розвитку виробничих можливостей для критично важливої зброї та боєприпасів. Крім того, Учасники можуть розглянути можливості створення спільних промислових ліній виробництва основних видів боєприпасів. Румунія співпрацюватиме з Україною для посилення обміну інформацією, обміну досвідом, усунення перешкод для співробітництва, впровадження необхідних реформ в оборонній промисловості України та посилення захисту переданих технологій і прав інтелектуальної власності. Ці партнерства дадуть змогу обом Учасникам розширити потужності своїх оборонних промисловостей. Румунія працюватиме з Україною для визначення потенційних джерел фінансування, що можуть охоплювати, серед іншого, інвестиції та фінансову допомогу для розвитку оборонно-промислової бази України. Ця ініціатива спрямована на те, щоб вийти за межі сучасних умов війни та сприяти зусиллям повоєнного відновлення. Румунія, за можливості, підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції її оборонної промисловості в рамкові механізми оборони й безпеки НАТО та ЄС. Україна та Румунія працюватимуть над забезпеченням ефективного функціонування Спільної українсько-румунської комісії з питань військово-технічного співробітництва.

Параграф 8. Співробітництво у сфері безпеки та щодо невійськових загроз безпеці

Протидія гібридним загрозам Учасники визнають, що використання державними та недержавними суб’єктами нетрадиційних способів впливу на владу, чи у прихований спосіб чи під прикриттям, визначається як гібридні загрози. Учасники співпрацюватимуть у протидії будь-яким гібридним атакам з боку Російської Федерації та будь-яких інших ворожих держав, зокрема в поточному регіональному контексті, що посилюється прагненням Російської Федерації отримати / відновити й розширити вплив та економічний контроль за межами своїх кордонів, а також дискредитації та підриву заснованого на правилах міжнародного порядку. Учасники підтверджують відданість захисту своїх відкритих і демократичних суспільств від цієї зловмисної діяльності. Учасники залишаються об’єднаними у своїх зусиллях щодо захисту та протидії гібридним загрозам. Румунія продовжуватиме підтримувати ініціативи щодо протидії гібридним загрозам у межах ЄС, НАТО та відповідних міжнародних коаліцій.

Співробітництво у сфері боротьби з небезпечною організованою злочинністю Учасники, у разі можливості та доцільності, надаватимуть правову допомогу згідно з чинними інструментами міжнародного кримінального співробітництва з метою боротьби з небезпечною організованою злочинністю (НОЗ), серед іншого, з незаконним фінансуванням, спрямованим на підрив суверенітету й територіальної цілісності України, а також її внутрішньої стабільності та процесу відновлення. Учасники працюватимуть разом, щоб підтримувати Україну у виявленні, стримуванні та припиненні транскордонної організованої злочинності за допомогою, але не обмежуючись такими діями: підтримка України у створенні національного координаційного центру з озброєнь; поглиблення співробітництва для запобігання та боротьби з незаконним обігом наркотиків шляхом дій, які зміцнять потенціал та спроможності України, зокрема через застосування стандартів ЄС у цій сфері; сприяння охороні, моніторингу та нагляду за кордоном, зокрема шляхом подальшого проведення спільного змішаного патрулювання на спільному кордоні; підвищення ефективності української та румунської прикордонної поліції у боротьбі з нелегальною міграцією, торгівлею людьми та наркотиками шляхом розробки спільних інструментів і спроможностей. Таке співробітництво може охоплювати (але не обмежуючись) спільну діяльність, обмін інформацією та аналізом, ідентифікацію активів, на які може бути накладено арешт у відповідних кримінальних провадженнях, створення спільних робочих груп, а також сприяння навчанню та обміну передовими практиками.

Співробітництво у сфері розвідки та контррозвідки Учасники продовжуватимуть і прагнутимуть поглибити своє співробітництво у сфері розвідки та контррозвідки відповідно до положень двосторонніх угод, у межах своїх власних можливостей, без шкоди для їхніх національних інтересів та відповідно до законодавства кожного Учасника. Учасники вживатимуть заходів у межах своїх чинних законодавчих та політичних рамок, щоб дати Україні змогу виявляти, стримувати та припиняти розвідувальну та підривну діяльність Росії та інших ворожих держав, включно зі шпигунством та диверсійними діями, щоб захистити Україну та Румунію від такої зловмисної діяльності, одночасно підтримуючи вдосконалення та реформування архітектури безпеки та розвідки України. Відповідно до положень попереднього пункту щодо співробітництва між розвідкою та контррозвідкою, Румунія готова підтримувати українські розвідувальні служби в їхньому процесі адаптації до європейських стандартів, а також сприяти їхньому співробітництву з іншими відповідними службами у розвідувальній спільноті.

D. Співробітництво у сфері кібербезпеки

Учасники працюватимуть разом – через уповноважені інституції, – щоб надати Україні можливість виявляти, стримувати та реагувати на російські кібероперації, включно з кібершпигунством та диверсіями, зокрема шляхом підвищення кіберстійкості та захисту критичної інфраструктури. Ці завдання будуть досягатися шляхом обміну інформацією та досвідом, проведення спільних операцій та надання технічної допомоги Україні в правових межах, за умови наявності відповідної інформації та досвіду. Учасники співпрацюватимуть з метою виявлення та запобігання безвідповідальному та зловмисному використанню кіберможливостей Російською Федерацією та іншими ворожими державними й недержавними суб’єктами проти Учасників. Учасники працюватимуть над поглибленням співробітництва України зі структурами ЄС і НАТО з питань кібербезпеки.

E. Інформаційна безпека

Учасники співпрацюватимуть для покращення спроможності України протистояти іноземному втручанню та маніпулюванню інформацією, насамперед російським пропагандистським та дезінформаційним кампаніям, обмінюватимуться досвідом та сприятимуть розробці спільних освітніх і навчальних програм для фахівців з питань цілісності інформації. З метою протидії російським інформаційним маніпуляціям і пропаганді в глобальному масштабі Учасники посилять співробітництво щодо: підтримки України в приєднанні до колективних інструментів протидії загрозам інформаційній безпеці, насамперед з боку Російської Федерації; обміну набутим досвідом щодо комунікаційних стратегій для протидії дезінформації; сприяння розвитку спільних освітніх і навчальних програм у межах міжнародних установ, включно з регулярним обміном досвідом та наданням технічної допомоги. Учасники визнають, що Російська Федерація діє з метою маніпулювання інформаційним простором, маючи на меті виправдання незаконної агресивної війни проти України, і тому Учасники вважають за необхідне співпрацювати з метою розкриття реальних фактів і дій Російської Федерації. З цією метою Учасники: співпрацюватимуть для протидії інформаційним маніпулюванням та російській пропаганді; забезпечуватимуть у співробітництві з іншими партнерами якомога ефективнішу міжнародну комунікацію з метою припинення дезінформаційних кампаній Російської Федерації та поширення інформації про реальні факти та дії Російської Федерації; забезпечуватимуть постійний зв’язок між компетентними державними установами та відповідними суб’єктами громадянського суспільства, академічними колами, засобами масової інформації та соціальними мережами з метою сприяння програмам, спрямованим на покращення освіти, підвищення обізнаності громадян щодо загроз російської пропаганди, посилення навичок фактчекінгу та критичного мислення, спрямованих на зміцнення стійкості суспільства; забезпечуватимуть постійне навчання кадрів державних установ у сфері STRATCOM та боротьби з російською дезінформацією. Румунія допоможе Україні розробити набір інструментів для виявлення маніпуляцій інформацією та іноземного втручання.

F. Протидія ризикам хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (ХБРЯ)

Учасники мають намір і надалі розширювати наявне двостороннє співробітництво для посилення стійкості України проти ризиків, пов’язаних із застосуванням ядерної, біологічної та хімічної зброї. Зокрема, Румунія має намір вивчити шляхи підтримки України в розвитку її можливостей цивільного захисту та стійкості до ризиків, пов’язаних із ХБРЯ.

G. Гуманітарне розмінування

Учасники визнають важливість зусиль, спрямованих на захист населення й територій України від негативних наслідків мінно-вибухонебезпечних залишків, спричинених агресивною війною РФ, та пом’якшення руйнівних наслідків після її завершення. З огляду на масоване забруднення Росією української території мінами, боєприпасами та іншими вибухонебезпечними снарядами Румунія разом із партнерами підтримуватиме зусилля з гуманітарного розмінування. Румунія надаватиме допомогу для гуманітарного розмінування території України, що охоплюватиме, зокрема, фінансову, матеріально-технічну підтримку та проведення відповідної підготовки.

H. Стійкість критичної інфраструктури

Румунія сприятиме розвитку спроможностей щодо захисту критичної інфраструктури України. Румунія продовжуватиме підтримувати Україну для посилення захисту, стійкості та відновлення критичної інфраструктури, зокрема через грантові програми в межах ЄС, НАТО та відповідних міжнародних коаліцій. Учасники мають намір вивчити сфери для посиленого міжнародного співробітництва з метою обміну знаннями та передовим досвідом у сфері спроможностей критичної інфраструктури в різних секторах, а також шляхом запуску спільних освітніх і навчальних програм для фахівців із захисту критичної інфраструктури.

Параграф 9. Притягнення до відповідальності

Учасники підтверджують свою відданість ідеї притягнення Російської Федерації до відповідальності за завдання втрат або збитків фізичним та юридичним особам, а також державі Україна внаслідок міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України, включно з її агресією, що порушує Статут ООН. Учасники прагнутимуть притягнути до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних в Україні або проти неї в контексті російської агресії, відповідно до міжнародного права, зокрема шляхом підтримки роботи Офісу Генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду (МКС) з метою забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у скоєнні міжнародних злочинів незалежними, ефективними та надійними правовими механізмами. Учасники підтверджують, що не повинно бути безкарності за міжнародні злочини, включно зі злочином агресії, та інші звірства, вчинені Росією та її ставлениками на території України, і Російська Федерація повинна нести юридичну відповідальність, зокрема шляхом компенсації за будь-яку шкоду, заподіяну такими діями, що також сприятиме стримуванню майбутніх нападів та допомозі у відновленні України.

Учасники зазначають, що негайне звільнення та повернення всіх протиправно затриманих, примусово переміщених і незаконно депортованих цивільних осіб, включно з дітьми, є одним із принципів підтримки всеосяжного, справедливого й тривалого миру. Україна та Румунія докладуть усіх можливих зусиль для сприяння міжнародним зусиллям щодо притягнення винних в організації незаконної депортації та переміщення українських дітей до відповідальності згідно з нормами міжнародного права та рішеннями міжнародних судових установ. Учасники поділяють переконання щодо необхідності забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України та створення трибуналу для забезпечення ефективної відповідальності. Учасники продовжать роботу в межах Коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Параграф 10. Відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих російською агресією

Учасники підтверджують, що Російська Федерація повинна забезпечити витрати на довгострокову відбудову України. Відповідно до правової системи Румунії, російські суверенні активи в юрисдикції Румунії залишаються знерухомленими, доки Російська Федерація не відшкодує збитки, завдані Україні. Румунія, працюючи зі своїми партнерами, продовжуватиме вивчати всі законні шляхи, які відповідають застосовним договірним зобов’язанням і відповідають законодавству ЄС та нормам міжнародного права, за допомогою яких російські активи можуть бути використані для підтримки України. Як пріоритет Учасники продовжуватимуть співробітництво разом із державами G7 та іншими щодо створення компенсаційного механізму для забезпечення відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих російською агресією, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. Учасники вивчатимуть відповідні варіанти фінансування механізму компенсації для надання швидкої та адекватної компенсації жертвам російської агресії та для підтримки відновлення України, включно з варіантами щодо конфіскації та перепрофілювання російських суверенних активів.

Параграф 11. Санкції

Учасники визнають цінність санкцій для обмеження доступу Російської Федерації та інших держав-агресорів до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вона використовує у своїй агресії, для стримування потоків доходів Росії та для стримування майбутніх атак. Учасники продовжуватимуть працювати над тим, щоб ціна для Росії за її агресію продовжувала зростати, зокрема через санкції та експортний контроль. Поки агресія Російської Федерації проти України триває, Румунія залишатиметься відданою впровадженню, відповідно до європейських рамок, жорстких санкцій проти секторів російської економіки та тих у Російській Федерації та за її межами, хто підтримує війну, або отримує прибуток від війни, або допомагає обходити санкції у третіх країнах. Румунія також вживатиме рішучих дій із партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій, а також для посилення власної внутрішньої стійкості проти пов’язаних із Росією незаконних фінансів та еліт. Учасники надаватимуть один одному оновлену належну інформацію про підстави для санкцій та іншу інформацію, згідно з відповідними зобов’язаннями та національним законодавством.

Параграф 12. Відновлення та відбудова України

Учасники продовжуватимуть співпрацю для зміцнення економічної стабільності та стійкості України шляхом підтримки відновлення та відбудови України. Учасники мають намір стимулювати участь їхніх відповідних приватних секторів у зусиллях із відновлення та відбудови. Органи влади України забезпечуватимуть, щоб підтримка, одержана на відновлення та реконструкцію, витрачалася ефективно, прозоро та підзвітно. Румунія прагнутиме забезпечити максимальне використання своїх транспортних та логістичних маршрутів, щоб сприяти короткостроковим, середньостроковим та довгостроковим проєктам процесу відновлення України. У міру того, як Україна продовжує раннє відновлення та відбудову, Учасники прагнутимуть забезпечити продовження добре скоординованої гуманітарної допомоги для порятунку життя там, де це необхідно. Учасники працюватимуть разом, щоб забезпечити цілеспрямовану гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує, зокрема у важкодоступних районах. Учасники спрямовуватимуть свої зусилля на розширення співробітництва на такі сфери, як розвиток підприємництва, удосконалення регуляторного середовища, заохочення інвестицій у конкретні проєкти, які відповідають інтересам обох сторін (наприклад, «зелені» технології, цифрова трансформація) та фінансову підтримку відновлення малих і середніх підприємств (МСП). Для підвищення стійкості суспільства Учасники посилять співпрацю у сфері цивільного захисту через спеціальну структуру, яка буде створена після завершення розробки та підписання проєкту Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Румунії про співробітництво у сфері запобігання, обмеження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Параграф 13. Двосторонні відносини

Україна та Румунія й надалі розвиватимуть тісні та дружні відносини в усіх сферах на основі спільних цінностей і непохитної солідарності на тлі агресивної війни Росії проти України та спільних загроз і викликів. Учасники підтверджують свою відданість виведенню двосторонніх відносин на рівень стратегічного партнерства та прискоренню переговорів із цією метою. Учасники прагнуть іще тісніше співпрацювати у майбутньому в політичній, оборонній, економічній, науковій, освітній та культурній сферах. Україна та Румунія й надалі поглиблюватимуть двосторонні відносини шляхом подальшого зміцнення регулярних форматів консультацій.

Параграф 14. Рамки співробітництва

Учасники використовуватимуть рамки співробітництва, які викладені в цій Угоді, для розробки конкретних проєктів відповідно до своїх міжнародних та національних зобов’язань. Представники обох Учасників мають намір зустрічатися принаймні один раз на рік для огляду та оцінки прогресу в діяльності, що спільно здійснюється в межах цієї Угоди. Такі зустрічі відбуватимуться почергово в Україні та Румунії або в іншому місці, яке буде спільно визначено. Жодна інформація – як секретна, так і несекретна, – якою обмінюються згідно з цією Угодою, не буде передана одним із Учасників будь-якій третій стороні (включно з третіми державами, міжнародними організаціями та національними адміністраціями, які не є первісним передбачуваним адресатом інформації) без попередньої письмової згоди іншого Учасника.

Параграф 15. Імплементація, виконання та технічні домовленості

У разі потреби Учасники визначатимуть уповноважені органи для розроблення, укладення та реалізації двосторонніх договорів / домовленостей за напрямами співробітництва, визначеними цією Угодою. Уповноважені органи Учасників можуть укладати виконавчі й технічні домовленості щодо окремих напрямів співробітництва в межах імплементації цієї Угоди або доповнень до цієї Угоди.

Параграф 16. Прикінцеві положення

Ця Угода набирає чинності з моменту підписання та діє протягом десяти (10) років з дати її підписання. Водночас, відповідно до Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року, Учасники мають намір зберегти чинність цієї Угоди на час, доки Україна проходитиме свій шлях до членства у євроатлантичній спільноті. У разі набуття Україною членства в НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди Учасники визначать її майбутній статус. Ця Угода може бути припинена будь-яким Учасником шляхом письмового повідомлення іншого Учасника про свій намір припинити дію Угоди. Ця Угода буде припинена через шість місяців з дати отримання такого повідомлення. Припинення дії Угоди не вплине на виконання поточних заходів або проєктів, рішення про які було ухвалено до дати припинення, якщо Учасники не вирішать інше. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, зокрема шляхом включення до неї додатків, за взаємною згодою Учасників, яка укладається в письмовій формі. Будь-які спори між Учасниками, що виникають у зв’язку з тлумаченням та/або виконанням цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів або консультацій між Учасниками.

Підписано у Вашингтоні (округ Колумбія) 11 липня 2024 року у двох оригінальних примірниках, кожний англійською, українською та румунською мовами. У разі виникнення розбіжностей текст англійською мовою матиме переважну силу.

За Україну: Володимир Зеленський, Президент

За Румунію: Клаус Йоханніс, Президент