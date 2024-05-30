Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Королівством Норвегія

Україна та Королівство Норвегія, далі – «Учасники» або «Україна та Норвегія», рішуче засуджують невиправдану, неспровоковану, протиправну та жорстоку агресивну війну Росії проти України, якою Росія грубо порушує міжнародне право, включно зі Статутом ООН.

Норвегія непохитна у своїй підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

Норвегія повністю визнає наполегливість і відвагу українського народу, який продовжує демонструвати виняткову рішучість. Україна здійснює своє невід’ємне право на самооборону, яке закріплене статтею 51 Статуту ООН. Самооборона України від російської агресії – це також боротьба за демократичні цінності та європейську безпеку, і тому також є життєво важливою для інтересів і безпеки Норвегії.

Учасники віддані спільним цінностям демократії, верховенства права, належного врядування та поваги до прав людини й основоположних свобод. Вони підтверджують принципи Статуту ООН, Гельсінського заключного акта та Паризької хартії, включно з незалежністю, суверенітетом і територіальною цілісністю держав, а також непорушністю кордонів, які є важливими для європейської та глобальної безпеки.

Учасники спільно продовжуватимуть боротися за всеосяжний, справедливий і сталий мир для України, а також за мир, безпеку та стабільність на Європейському континенті.

Учасники підтверджують свою підтримку поточних зусиль щодо реформ, спрямованих на зміцнення безпеки та економіки України, реалізацію європейських та євроатлантичних прагнень України, включно з її майбутнім членством у Європейському Союзі та НАТО.

Учасники спільно вирішили зміцнювати співробітництво у сфері безпеки за допомогою двосторонніх безпекових зобов’язань і довгострокових заходів підтримки, як зазначено в цій Угоді.

I. Сфера застосування

Ця Угода спрямована на досягнення цілей, викладених у Спільній декларації про підтримку України, ухваленій «Групою семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої приєдналася Норвегія разом із країнами Північної Європи. У Спільній декларації країни Північної Європи підтвердили свою відданість підтримці України в той час, коли вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відбудовує свою економіку, захищає своїх громадян і розвиває програму реформ у процесі інтеграції у євроатлантичну спільноту. Цією Угодою Україна та Норвегія вирішили поглибити співробітництво та партнерство, які ґрунтуються на спільних інтересах у захисті міжнародного правопорядку, миру та захисті основоположних прав і свобод людини. Норвегія залишається відданою наданню непохитної та істотної підтримки Україні стільки, скільки це буде потрібно, задля перемоги України. Підтримка Норвегії охоплює військове, цивільне та гуманітарне сприяння, щоб допомогти Україні захиститися від агресивної війни Росії, відновити свою територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, забезпечити вільне та демократичне майбутнє, щоб Україна могла продовжувати служити своєму народові, забезпечувати гуманітарні потреби, підтримувати функціонування економіки та стримувати майбутню російську агресію. Норвегія твердо переконана, що майбутнє України та її народу – у євроатлантичній спільноті. Україна та Норвегія продовжуватимуть працювати над майбутнім членством України в НАТО. Норвегія визнає, що Україна має право самостійно обирати механізми забезпечення безпеки. Безпека України має велике значення для Норвегії та НАТО, про що свідчить активізація політичного та практичного співробітництва.

II. Всеосяжна та довгострокова підтримка України

Норвегія продовжуватиме надавати широку військову й цивільну підтримку та гуманітарну допомогу Україні через Програму Нансена з підтримки України (Програма підтримки Нансена). На додаток до приблизно 11 млрд норвезьких крон (що дорівнює приблизно 940 млн євро станом на травень 2024 року), наданих після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, Норвегія виділяє 75 млрд норвезьких крон (що дорівнює приблизно 6,4 млрд євро станом на травень 2024 року) на п'ятирічний період 2023–2027 років у межах Програми підтримки Нансена. У 2024 році військова підтримка Норвегії становитиме щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (що дорівнює приблизно 1,2 млрд євро станом на травень 2024 року). Це не охоплює будь-якої додаткової підтримки. Зобов’язання Норвегії надавати допомогу Україні протягом п’ятирічного періоду, охопленого Програмою підтримки Нансена, підтримують усі політичні партії, представлені в Стортингу (норвезькому парламенті), що є чітким сигналом українському народові та міжнародній спільноті, що Норвегія підтримуватиме Україну в довгостроковій перспективі. Підтримка Норвегії ґрунтується на потребах України та координується з іншими міжнародними зусиллями. У межах загальної суми в 75 млрд норвезьких крон у межах Програми підтримки Нансена асигнування мають визначатися щорічно та можуть коригуватися впродовж року. Те саме стосується також і обсягу фінансування, яке має бути розподілене між військовою та цивільною допомогою. Програма підтримки Нансена дає змогу здійснювати оцінювання та коригування відповідно до потреб України, які можуть змінюватися. Метою Норвегії є надання максимально ефективної та гнучкої підтримки Україні під час її захисту та на її шляху до майбутнього членства в ЄС і НАТО. Норвегія продовжуватиме надавати багатогранну підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї Угоди. Норвегія нагадує про застосування національних норм бюджетного законодавства й необхідність чіткого дозволу Стортингу.

III. Військова допомога, безпекове та оборонне співробітництво

З початку повномасштабної агресивної війни Росії Норвегія зробила значний військовий внесок для України, включно з основними бойовими танками, бронетехнікою, артилерією, реактивною артилерією, артилерійськими радарами, боєприпасами, системами протиповітряної оборони, обладнанням для розмінування, протитанковим озброєнням, безпілотниками та зимовим спорядженням. Учасники звертають увагу на невід’ємне право держав на самооборону та на незаконність усіх спроб змінити кордони силою. Вони підтверджують, що безпека України є невід’ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Сили безпеки й оборони України захищають не лише державний суверенітет, незалежність і територію України, а й Статут ООН, наші спільні цінності та основоположні принципи міжнародного права. Норвегія сповнена рішучості підтримувати Україну як незалежну, демократичну та суверенну державу в межах її міжнародно визнаних кордонів, здатну стримувати та захищатися від майбутніх нападів, а також у зусиллях поглибити оперативну сумісність України з НАТО та прискорити перехід України на обладнання і стандарти НАТО. Учасники поділяють мету створити сучасні, оперативно сумісні та стійкі Сили оборони України, включно з, але не обмежуючись розбудовою майбутніх Збройних Сил. Україна забезпечуватиме, щоб норвезька військова допомога використовувалася виключно для самооборони України та застосовувалася Силами безпеки й оборони України для досягнення військових цілей відповідно до міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним правом. Учасники співпрацюватимуть, щоб запобігти витоку та незаконному обігу оборонного обладнання, яке надається Україні. Норвегія має намір продовжувати надавати короткострокову підтримку Україні з метою відбиття російської агресії та продовжуватиме надавати довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні ефективно захищатися стільки, скільки це буде потрібно. Такі внески спрямовані на задоволення першочергових потреб України щодо військової підтримки в усіх сферах бойових дій (на суходолі, у повітрі, на морі, у космосі, у кіберпросторі та в електромагнітному спектрі). Норвегія тісно координує військову підтримку з Україною, союзниками та партнерами. Військова допомога Норвегії Україні зосереджена на безпеці в морі, інтегрованій протиповітряній і протиракетній обороні та бойовій авіації. Норвегія активно вивчатиме сфери додаткової підтримки, включно з можливим майбутнім наданням боєприпасів. Норвегія зобов’язується продовжувати широку підготовку українських Сил безпеки й оборони, включно з програмами підготовки інструкторів, у межах міжнародних та двосторонніх ініціатив, а також робити внесок у модернізацію систем військової освіти для узгодження з принципами та стандартами НАТО. Учасники співпрацюватимуть з метою протидії загрозам безпеці на морі та забезпечення повного дотримання Конвенції ООН з морського права. Учасники координуватимуть свої зусилля щодо зміцнення міжнародного співробітництва та координації у сфері безпеки на морі з метою усунення загроз та підвищення рівня безпеки на морі у світі. Норвегія разом зі Сполученим Королівством очолює коаліцію спроможностей морської безпеки та зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей України. Коаліція морських спроможностей має на меті підтримувати Україну, щоб вона стала повноцінним контрибутором безпеки на морі в Чорному та Азовському морях. Це допомагатиме Україні стримувати та протидіяти загрозам, відновлювати економічну діяльність та просуватиме на шляху до оперативної сумісності з НАТО у морській сфері. Норвегія продовжуватиме надавати Україні комплексні системи протиповітряної та протиракетної оборони, включно із системи NASAMS. Норвегія буде прагнути до подальшого підвищення ефективності цих систем шляхом надання обладнання, навчання фахівців та постійного розвитку систем. У тісній співпраці із союзниками Норвегія допомагатиме Україні у розвитку спроможностей у сфері сучасних бойових літаків, серед яких центральне місце посідатимуть системи F-16. Норвегія робить свій внесок у підготовку та навчання українського персоналу системи F-16 і вже надає для цього інструкторів та літаки F-16. Норвегія передасть Україні винищувачі

F-16. Уряд Норвегії працює над посиленням виробничого потенціалу оборонної промисловості Норвегії за допомогою національних і міжнародних засобів, включно зі співробітництвом із ЄС. Це зміцнюватиме норвезьку, українську та євроатлантичну безпеку. Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва. Особлива увага приділятиметься збереженню військової переваги, необхідної Україні для самооборони від повномасштабної агресивної війни Росії. Учасники працюватимуть спільно над визначенням пріоритетних сфер інвестування, зміцнюватимуть зусилля щодо зменшення наявних бар’єрів для співпраці та усунення наявних перепон у ланцюгу постачання військової техніки, а також заохочуватимуть та підтримуватимуть інвестиції. Норвегія змінила політику задля спрощення поглибленого співробітництва в оборонній промисловості та прямих продажів військового обладнання Україні. Норвегія буде відкрита для надання її оборонній промисловості можливостей локалізувати виробництво та/або підтримувати критично важливі системи в Україні відповідно до норм експортного контролю Норвегії. Норвегія співпрацюватиме з Україною для вивчення можливостей науково-дослідних розробок і обміну технологіями між норвезькими та українськими науково-дослідними організаціями та оборонною промисловістю. Учасники співпрацюватимуть з метою сприяння захисту будь-яких переданих технологій і прав інтелектуальної власності. Норвегія співпрацюватиме з Україною над визначенням джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислового комплексу України, що охоплюватиме надання норвезьких інвестицій та фінансової допомоги, зокрема під час війни та повоєнного відновлення. Норвегія підтримуватиме зусилля України з інтеграції її оборонної промисловості в систему оборони й безпеки НАТО. Учасники співпрацюватимуть, щоб дати Україні змогу захищати цифрову інфраструктуру, а також запобігати, виявляти та протистояти російській кіберагресії, кібершпигунству та іншим загрозам гібридної війни, зокрема шляхом посилення співробітництва у сфері кібердипломатії. Учасники мають намір продовжувати навчатися один в одного та підтримувати один одного для посилення стійкості перед гібридними викликами. Норвегія продовжуватиме підтримувати ініціативи у межах НАТО та відповідних міжнародних організацій для протидії гібридним загрозам.

IV. Цивільна підтримка

Норвегія продовжуватиме надавати цивільну допомогу Україні відповідно до Програми підтримки Нансена як частини широких міжнародних зусиль, заснованих на потребах України. Багатосторонні організації, міжнародні фінансові інституції та інші форуми, такі як Міжвідомча координаційна платформа донорів «Групи семи» для України та Засідання старших посадових осіб із гуманітарних питань (ЗСПО) щодо України, відіграють ключові ролі в координації міжнародної цивільної допомоги. Норвегія зобов’язується підтримувати Україну в багатьох сферах, включно з, але не обмежуючись: Бюджетною підтримкою, що надається через встановлені багатосторонні канали для підтримки критично важливих державних функцій і послуг, необхідних для життєдіяльності українського суспільства. Ядерною безпекою, продовженням багаторічного українсько-норвезького співробітництва щодо зменшення ризику ядерних аварій та радіоактивного забруднення. Учасники засуджують незаконне захоплення Росією Запорізької атомної електростанції, що ще більше посилює ризики та загрози у сфері ядерної безпеки в усьому світі. Учасники закликають до термінового виведення всього несанкціонованого військового та іншого персоналу із Запорізької АЕС України та повернення її під повний контроль України. Посиленням захисту, стійкості та відновленням критичної інфраструктури, включно із зусиллями щодо забезпечення доступу населення до електроенергії, тепла, води, охорони здоров’я, освіти та інших основних послуг. Енергетичною безпекою, реформами енергетичного сектору та заходами щодо подальшого переходу до «зеленої» енергетики, що мають вирішальне значення для посилення стійкості України. Підтримкою, пов’язаною з бізнесом та промисловістю, включно з внесками в механізми гарантування та страхування (Європейський банк реконструкції та розвитку – ЄБРР, Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій – БАГІ), а також механізмами підтримки збільшення залучення приватних інвестицій в Україні. Підтримкою демократії та прав людини, включно з підтримкою українського громадянського суспільства. Гуманітарною допомогою в межах ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і гуманітарних організацій для забезпечення продовольством, водою, медичною допомогою, опаленням, притулком і освітою найбільш вразливих верств населення України. Суттєвим фінансуванням зусиль із гуманітарного розмінування разом із партнерами, щоб зробити пересування безпечнішим і дати фермерам змогу знову вирощувати свої врожаї. Враховуючи надзвичайний масштаб викликів, спричинених масовим забрудненням Росією української землі мінами, боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами, Норвегія, у співпраці з іншими партнерами, підтримуватиме Україну, зокрема Державну службу України з надзвичайних ситуацій, у розвитку та дотриманні міжнародних стандартів під час розмінування. Допомогою в медичній евакуації українських пацієнтів у продовження зусиль Норвегії як учасника Механізму цивільного захисту ЄС. Авіарейси для евакуації тисяч українських пацієнтів та членів їхніх сімей були здійснені до різних країн Європи, а сотні пацієнтів були доставлені на лікування до норвезьких лікарень. Норвегія разом із ЄС та міжнародними партнерами, а також у тісній координації з відповідними міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху від раннього до довгострокового відновлення, узгоджуючи ці зусилля з європейською перспективою України. Тому Україна та Норвегія продовжуватимуть зміцнювати Міжвідомчу координаційну платформу донорів для України, започатковану «Групою семи», інші координаційні механізми для спільних міжнародних зусиль щодо відбудови та сприяння реалізації порядку денного реформ в Україні, а також розвитку приватного сектору. Учасники продовжуватимуть співробітництво в боротьбі з дезінформацією з боку Росії чи інших суб’єктів. Вони спільно сприятимуть розвитку своїх спроможностей у боротьбі з інформаційними загрозами, викритті російської та будь-якої іншої зловмисної пропаганди та нейтралізації дезінформаційних кампаній, що завдають шкоди національній безпеці. Учасники регулярно обмінюватимуться інформацією та найкращими практиками у сфері протидії дезінформації.

V. Політичне співробітництво та притягнення Росії до відповідальності

Учасники визнають, що Україна та Європа загалом не будуть у безпеці, допоки не буде встановлений справедливий мир, який поважатиме права України як суверенної держави відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН. Тому Україна та Норвегія працюватимуть разом для всебічного, справедливого та сталого миру, який має широку міжнародну підтримку. Норвегія вітає зусилля України щодо досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на принципах Української формули миру. Норвегія продовжуватиме відігравати активну роль у реалізації ініціатив, що відображають принципи Статуту ООН. Норвегія бере участь у робочих групах щодо десяти пунктів української Формули миру та є співголовою у двох із них. Саме Україна як жертва агресії має визначати, коли та на якій основі проводити майбутній мирний процес. Норвегія продовжуватиме політично підтримувати Україну на міжнародних форумах, зосереджуючись на Українській формулі миру.

Сприяння притягненню до відповідальності

Учасники підтверджують свою відданість притягненню Росії до відповідальності за заподіяння втрат і збитків фізичним та юридичним особам, а також Україні внаслідок її міжнародно-протиправних діянь в Україні чи проти України, включно з її агресією в порушення Статуту ООН. Учасники підтверджують, що Росія повинна нести юридичну відповідальність, зокрема з відшкодуванням будь-якої шкоди, завданої такими діяннями, що також сприятиме стримуванню майбутніх нападів та підтримці відновлення України. Учасники підтверджують свою відданість забезпеченню притягнення до відповідальності відповідно до міжнародного права за міжнародні злочини, скоєні у зв’язку з веденням Росією агресивної війни проти України, зокрема шляхом підтримки роботи Офісу Генерального прокурора. Учасники продовжуватимуть сприяти ефективному національному розслідуванню та судовому переслідуванню міжнародних злочинів, скоєних в Україні, та продовжуватимуть підтримувати роботу Міжнародного кримінального суду для забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах за допомогою незалежних, ефективних і надійних правових механізмів. Учасники підтверджують, що воєнні злочини та інші звірства не повинні залишатися безкарними. Учасники поділяють переконання в необхідності забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України. Таким чином, Учасники продовжуватимуть роботу в Коаліції держав з опрацювання варіантів створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Відшкодування шкоди, збитків чи руйнувань, завданих російською агресією

Учасники підтверджують, що Росія має нести відповідальність за шкоду, завдану на території України, і повинна заплатити за довгострокову відбудову України. Суверенні російські активи мають залишатися замороженими, доки Російська Федерація не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні. Норвегія, працюючи з міжнародними партнерами, прагне продовжувати використовувати всі законні шляхи, за якими російські активи та доходи від них можуть бути використані для підтримки України відповідно до європейського та міжнародного права. Учасники визнають необхідність і продовжуватимуть працювати разом із «Групою семи» та іншими державами над створенням міжнародного компенсаційного механізму відшкодування за збитки, втрати та шкоду, завдані російською агресією, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, затвердженим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. Учасники, згідно зі своїми відповідними правовими системами та міжнародним правом, продовжуватимуть співробітництво з міжнародними партнерами для вивчення всіх можливих шляхів фінансування компенсаційного механізму, щоб допомогти Україні отримати відшкодування від Росії та надати швидку та адекватну компенсацію жертвам агресії.

Санкції

Учасники продовжуватимуть працювати над тим, щоб ціна агресії Росії продовжувала зростати, зокрема через санкції та експортний контроль. Учасники визнають цінність санкцій для обмеження доступу Росії до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вона використовує у своїй агресії, для зменшення джерел доходів Росії та для стримування майбутніх нападів, включно із заходами щодо боротьби з обходом санкцій через треті країни. Норвегія продовжуватиме тісно співпрацювати з ЄС, щоб підтримувати тиск на Росію за допомогою жорстких міжнародних санкцій, які охоплюють санкції проти секторів російської економіки та тих, хто на території Російської Федерації чи за її межами підтримує війну або отримує вигоду від неї, або хто допомагає обходити санкції в третіх країнах, та в боротьбі з ухиленням від санкцій допоки триває агресивна війна Росії проти України та не буде відновлено територіальну цілісність України. Норвегія співпрацюватиме з ЄС і підтримуватиме його рішучі дії щодо боротьби з усіма формами обходу санкцій.

VI. Європейська та євроатлантична інтеграція. Відданість реалізації реформ

Учасники підтверджують, що інклюзивна реформа є необхідною для поточної та майбутньої безпеки та процвітання України, для її демократії, для стійкості її інституцій та для європейських і євроатлантичних прагнень України, зокрема для її майбутнього членства в ЄС і НАТО. Наслідки війни, такі як звільнення окупованих територій, перехід від воєнного стану та необхідність відповідати суспільним очікуванням, вимагатимуть від українських інституцій належної адаптації для ефективного подолання таких викликів. Учасники підтверджують свою прихильність спрямуванню зусиль на проведення реформ відповідно до пріоритетних напрямів, визначених для вступу до ЄС і НАТО, та критеріїв МВФ, а також узгодженню їх з іншими основними донорами, зокрема міжнародними фінансовими установами та партнерами з «Групи семи». Значна частина цивільної підтримки Норвегії здійснюється через надійних міжнародних партнерів, таких як Світовий банк, ЄБРР та ООН. Учасники підтримують роботу цих організацій, зокрема їхню увагу до стійкості, прозорості, належного врядування та боротьби з корупцією. Норвегія визнає значний прогрес, досягнутий Україною у здійсненні реформ. Україна підтверджує свою постійну відданість реалізації реформ, зокрема у сферах: урядування: Україна зобов’язується продовжувати інституційну реформу управління з метою розбудови стійкої та всеосяжної демократії, включно з продовженням реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права;

боротьба з корупцією: визнаючи, що це питання стосується всіх сфер реформ, Україна зобов’язується продовжувати розбудовувати свій потенціал і спроможність запобігати й протидіяти корупції в державному та приватному секторах, а також у громадянському суспільстві, зокрема шляхом створення та підтримки незалежних і належно забезпечених ресурсами антикорупційних інституцій, здатних діяти з належною підзвітністю, але без політичного втручання;

економічне та бізнес-середовище: модернізація економіки шляхом проведення реформ, які сприятимуть залученню приватного фінансування, підвищенню довіри інвесторів, боротьбі з корупцією та створенню справедливих і рівних умов для всіх сторін, зокрема шляхом реформування державних підприємств (ДП);

повага до прав людини, включно з участю працівників і свободою ЗМІ, для розбудови сильної та стійкої демократії. Норвегія продовжуватиме підтримувати поточні зусилля України щодо проведення реформ та її європейський шлях. Норвегія підтверджує свою підтримку вступу України до Європейського Союзу. Норвегія вкотре стверджує, що Україна належить до євроатлантичної сім'ї та стане членом НАТО. Норвезька підтримка реформ і належного врядування охоплюватиме механізм підтримки технічного співробітництва між Україною та Норвегією. Норвегія визнає значний прогрес, якого досягла Україна у здійсненні реформ у секторі безпеки та оборони. Україна відзначає, що продовжуватиме всеосяжні демократичні реформи у секторі безпеки та оборони, забезпечуючи повну та рівноправну участь жінок на всіх рівнях процесу ухвалення рішень. Україна продовжуватиме просування оборонних реформ та модернізації, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного нагляду за сектором безпеки, а також підвищення ефективності та прозорості українських оборонних інституцій і промисловості. Норвегія продовжуватиме сприяти реформі сектору безпеки та оборони України для просування прозорості, підзвітності, ефективності та зміцнення демократичного цивільного контролю та нагляду, враховуючи гендерне питання як наскрізну тему. Норвегія продовжуватиме підтримувати Міністерство оборони України та підпорядковані йому установи у реформуванні та зміцненні доброчесності в секторі безпеки, а також в активній й систематичній боротьбі з корупцією. Норвегія досліджуватиме подальші перспективи співпраці щодо розбудови оборонного сектору в межах НАТО.

VII. Консультації та співробітництво у разі майбутнього збройного нападу

Будь-яке майбутнє російське вторгнення в Україну буде порушенням Статуту ООН і основоположних принципів міжнародного права та серйозно підірве євроатлантичну безпеку. У разі майбутнього російського збройного нападу на Україну, на запит будь-кого із Учасників, Учасники протягом 24 годин проведуть консультації на двосторонньому рівні або іншими каналами, які вони обидва вважають прийнятними, для визначення відповідних подальших кроків. Учасники прагнутимуть до тісної координації із союзниками та партнерами. За таких обставин Норвегія, відповідно до своїх правових та конституційних вимог, надасть Україні швидку та сталу безпекову допомогу, сучасну військову техніку в сухопутній, морській та повітряній сферах, а також економічну допомогу, накладе на Росію економічні та інші витрати, зокрема шляхом приєднання до санкцій, ухвалених ЄС, і консультуватиметься з Україною щодо її потреб, коли вона здійснює своє право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої відповіді на будь-який майбутній збройний напад Україна та Норвегія можуть внести зміни до цих положень, щоб узгодити їх із будь-яким механізмом, який Україна може надалі узгодити з її іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації країн «Групи семи» від 12 липня 2023 року.

VIII. Прикінцеві положення

Ця Угода діє протягом десяти років з дати її підписання. Водночас, відповідно до Спільної декларації країн «Групи семи» від 12 липня 2023 року, Учасники мають намір зберегти чинність цієї Угоди на час, доки Україна рухатиметься шляхом до членства у євроатлантичній спільноті. Для сприяння виконанню цієї Угоди Україна та Норвегія забезпечуватимуть підтримання діалогу щодо прогресу та внесення змін у разі необхідності. Учасники, за потреби, визначатимуть уповноважені органи для розробки та виконання двосторонніх договорів відповідно до напрямів співробітництва, визначених цією Угодою. У разі якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди, Учасники ухвалять рішення щодо її подальшого статусу. Дія цієї Угоди може бути припинена одним з Учасників шляхом направлення письмового повідомлення іншому Учаснику. Дія цієї Угоди припиняється через шість місяців з дати направлення такого повідомлення. Ця Угода може бути змінена й доповнена, включно з додавання до неї додатків, за взаємною письмовою згодою Учасників. Будь-які спори між Учасниками, що виникають у зв’язку з тлумаченням та/або виконанням цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів або консультацій між Учасниками. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання.

Підписано в Стокгольмі 31 травня 2024 року у двох примірниках англійською та українською мовами, у разі будь-яких розбіжностей текст англійською мовою матиме переважну силу.

За Україну: Володимир Зеленський, Президент

За Королівство Норвегія: Йонас Гар Стере, Премʼєр-міністр