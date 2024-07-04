Ухвалили дуже важливі рішення, час покаже ці рішення на фронті – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Короткий підсумок за цей день.

Провів Ставку. Тривале було засідання, і серед основного в доповідях сьогодні дрони і РЕБ. Виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам. Заслухали командувача Сухаревського, віце-премʼєр-міністра Федорова, міністра стратегічних галузей Камишіна, командувача Повітряних сил Олещука – ухвалили дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті.

Міністр оборони України Умєров доповів щодо деталей поїздки в Сполучені Штати, щодо перемовин, а головне, реалізації тих оборонних пакетів, які оголошені вже, але ще не поставлені в Україну. Підштовхуємо цю логістику.

Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на основних напрямках. Найбільше боїв на Покровському напрямку, на нашій Донеччині, але кожен напрямок зараз зміцнюємо, від Харківщини до південних. І я вдячний кожній бригаді, вдячний кожному солдату і кожному командиру, які дійсно стійкі, дійсно влучні. А особливо – 35-та окрема бригада морської піхоти, 44-та і 55-та окремі артилерійські бригади, 71-ша окрема єгерська бригада, 108-ма окрема бригада ТрО і 110-та окрема механізована бригада. Дякую всім вам за результат, воїни!

Провів сьогодні і тривалу нараду щодо саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться вже наступного тижня. Саміт повинен стати сильним – сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться й засідання Ради Україна – НАТО. Працюємо над деталями нових рішень і нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО.

Також підготовлена і нова безпекова угода для України – сильна угода, яка дійсно підтримає. Підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод незмінно будемо зміцнювати. І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО – рішення, яке незворотне.

Сьогодні ж відзначив державними нагородами українських поліцейських – найкращих, тих, хто захищає нашу державу і наших людей у боях на фронті. Я подякував їм за службу, усім їхнім побратимам – за силу заради України і привітав із Днем Національної поліції України.

І також я хочу окремо, особливо подякувати всім американцям – Сполученим Штатам, які сьогодні відзначають День незалежності, – я хочу подякувати за підтримку нашої незалежності. Нації, які проходять через такі виклики заради своєї волі, заради дійсно власного майбутнього, найкраще розуміють одне одного. Я вдячний за те, що протягом більш ніж двох років повномасштабної війни ми захищаємо життя пліч-о-пліч з Америкою і разом не даємо Росії розширити цю війну, поставити під удар незалежність також інших народів світу. Маємо і можемо цю битву виграти тут, в Україні, заради наших людей, заради справедливості для України і заради всіх, хто цінує життя. Президенте Байден, Конгресе – обидві партії, обидві палати, – усі наші друзі в Америці, я дякую вам!

Слава Україні!