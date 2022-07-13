Україна більше за всіх у світі зацікавлена в прозорості процесу отримання військової допомоги – Андрій Єрмак

Іноземна військова допомога є надзвичайно важливою для України, тому українське керівництво зацікавлене в максимальній прозорості процесу її отримання, щоб жодна ворожа пропаганда не могла цьому зашкодити.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з президентом Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty) Джеремі Флаєм.

Керівник Офісу Глави держави розповів, що хотів би запропонувати народним депутатам України створити у Верховній Раді Тимчасову спеціальну комісію, яка займатиметься розглядом питань, пов’язаних із контролем за використанням зброї, одержаної від партнерів. За словами Андрія Єрмака, ідея полягає в тому, щоб була створена оптимальна модель парламентського контролю стосовно використання іноземної військово-технічної допомоги.

Він наголосив, що у визначальний для України час швидкість і достатність обсягів надходження іноземної зброї сприяють збереженню багатьох життів українських воїнів та цивільних громадян. Тому, за його словами, керівництво України робить усе можливе, щоб процес отримання й використання допомоги партнерів був максимально ефективним.

Народ України прагне якнайшвидшого закінчення війни, яку розпочала проти нас Російська Федерація, на українських умовах, зазначив керівник Офісу Президента.

За його словами, вкрай важливо, що іноземні військові кореспонденти працюють у зонах бойових дій і показують світові правду про цю агресію, воєнні злочини Росії, героїзм української нації, а також про те, як наші воїни використовують допомогу від партнерів України.

Андрій Єрмак наголосив, що на тлі кризових явищ, які відбуваються у світі, для України важливо, щоб тема агресивної війни проти нашої країни залишалась у фокусі міжнародної уваги.