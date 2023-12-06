Україна боротиметься за власні інтереси й за справедливі інтереси кожної вільної нації – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні довгий і дуже змістовний день. День Збройних Сил України. Я вітаю вас, воїни! І дякую за вашу міць, за вашу хоробрість. Кожному й кожній, хто захищає Україну, наші державні інтереси, інтереси нашого суспільства. Ми всі в Україні вдячні.

Відзначив державними нагородами наших воїнів. Напередодні підписав кілька указів до Дня Збройних Сил – загалом понад 700 воїнів відзначені. Усі достойні.

Відвідав військовий шпиталь – подякував лікарям, підтримав хлопців, які відновлюються після поранень. І я дякую та пишаюся всіма воєнними лікарями України, усіма нашими бойовими медиками, усіма медичними сестричками й медичними братами, які рятують життя поранених воїнів, які повертають до життя після важких ударів окупанта.

Відвідав сьогодні й «Охматдит» – на Миколая. І це символічно, що за оновленим календарем два свята тепер збігаються – день наших Збройних Сил, основи оборони, та день Святого Миколая. Саме життя говорить про те, що мрії наших дітей, безпека українських родин, культура українського народу – це те, що можливе лише на фундаменті могутніх і шанованих Збройних Сил України, їхніх результатів – разом з усіма Силами оборони й безпеки нашої держави. Важливо, що сила наших воїнів справді повертає безпеку нашим людям, нашим дітям, українським містам.

Сьогодні перша леді України разом із командою відвідала дві особливі школи в Житомирській області – «Школи супергероїв». Загалом таких шкіл працює вже 11. Це державні установи – під патронатом Олени, які створені саме при дитячих лікарнях. Іноді дітям треба лікуватися в стаціонарі протягом місяців, проходити довгу реабілітацію. І, щоб не втрачати в освіті, в лікарнях працюють такі школи, такі особливі вчителі, що дають змогу дітям одночасно і лікуватись, і здобувати освіту. Важливо, щоб ця ініціатива зростала, щоб додавались нові освітні інституції в регіонах. Я вдячний усім, хто допомагає з роботою шкіл супергероїв і хто в такі дні, як сьогодні, допомагає створювати для всіх дітей України – хоч би де вони були – справжнє свято.

Сьогодні також у нас було й багато міжнародної роботи. Вдалося повернути в Україну ще вісьмох українських дітей, які були депортовані в Росію з нашої тимчасово окупованої території. Я дякую Державі Катар за дієве посередництво та Дмитру Лубінцю, омбудсмену, та всій команді, яка веде цю тему.

Активно працює у Вашингтоні наша українська делегація – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров. Важливі зустрічі і, зокрема, в Конгресі Сполучених Штатів, із представниками адміністрації Президента Байдена. Міністр оборони Остін, держсекретар Блінкен. Робота – максимально енергійна, і як результат – ми маємо хороші, потрібні сигнали для України. А також і новий пакет американської допомоги, військової підтримки. Я дякую за підтримку Сполученим Штатам!

Взяв участь у засіданні лідерів «Групи семи». І це вже традиція, що Україна представлена на таких самітах. Я подякував Японії та пану Прем’єр-міністру Кішіді за продуктивне й принципове японське головування в «Групі семи». Наступний рік – це головування Італії, і ми вже обговорюємо з Джорджею, пані главою уряду Італії, пріоритети італійського головування. Для мене було важливо подякувати й кожному з лідерів «сімки» за особисте лідерство. Є й нова потужна заява «Групи семи», зокрема, на підтримку України. Багато важливих речей для нашої держави, для наших людей враховані в заяві.

Сьогодні я також звернувся до учасників і учасниць конференції у Вашингтоні, присвяченої нашій спільній роботі з Америкою щодо оборонного виробництва. Дуже важливо, що наші домовленості з Президентом Байденом поступово реалізовуються. Багато зустрічей у Вашингтоні цими днями в керівника Мінстратегпрому Камишіна. Але й це ще не все… Я хочу відзначити також роботу з партнерами в Америці українських правоохоронців та Генерального прокурора Костіна. Вагомі кроки – Сполучені Штати висунули обвинувачення чотирьом російським військовим, що підозрюються у скоєнні воєнного злочину – у катуванні громадянина Сполучених Штатів. Для України принципово, щоб кожен злочин російських окупантів був повністю розслідуваний і отримав законне та справедливе процесуальне продовження – аж до відповідного вироку. І наші інституції разом із партнерами активно працюють щодо цього.

Ще одне. Провів нараду з міжнародниками МЗС, Офісу. Готуємо активне продовження грудня, активний початок наступного року. Україна боротиметься за власні інтереси, за справедливі інтереси кожної вільної нації. Бо, якщо ми себе можемо захищати, це посилює й усіх інших у світі, хто так само, як і ми в Україні, цінує свободу та міжнародний порядок.

Я дякую всім, хто б’ється та працює заради України! Слава Збройним Силам України! Та хай буде світлою пам’ять усіх українських героїв різних часів, які боролися й віддали своє життя, щоб життя України збереглося.

Слава Україні!