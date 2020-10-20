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Україна була і є партнером і другом як для Демократичної, так і для Республіканської партії США – Володимир Зеленський 

14 листопада 2020 року - 19:36

Після виборів у США Україна зберегла незмінну двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій, і це наша перемога, заявив Президент Володимир Зеленський.

«Нас намагалися втягнути у внутрішні справи іншої держави, дехто всередині країни мріяв, щоб ми допустили помилку. Але Україна достойно пройшла цей шлях і, незважаючи ні на що, зберегла незмінну, що дуже важливо, двопалатну підтримку США», – зазначив Глава держави у своєму відеоблозі.

Він наголосив, що це – справді перемога.

«Наша позиція була правильною, вона показала невтручання у вибори іншої держави, а отже, найголовніше – Україна була й залишається партнером і другом як для демократів, так і для республіканців», – додав Володимир Зеленський.
 

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