Україна для ЄС – це посилення всієї європейської спільноти – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні більшою мірою день нарад. Нещодавно завершив нараду з розвідкою. Вузький склад, дуже чутливі питання захисту наших людей. Деталі будуть трохи згодом.

Провів нараду й щодо міжнародних заходів і наших, українських подій, які очікуються в листопаді. Цей місяць – це і річниця початку Революції гідності, і роковини Голодомору. Будуть різні компоненти державної роботи, зокрема міжнародний компонент. Усе готуємо.

Окрема увага – і це щоденна увага – відносинам із Європейським Союзом. Завтра важливий день. Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки – після цього звіту. Нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави. Україна вже пройшла великий шлях у наближенні до Євросоюзу, і наша держава абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі – це і політичне рішення всіх країн, які вже у спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави.

Наша робота – це наближення й адаптація стандартів ЄС, практик спільноти. Україна буде в ЄС. І ми прийдемо до цього, зокрема, завдяки трансформації нашої держави – внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України – це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС – це посилення всієї спільноти. І дуже важливо, щоб депутати Верховної Ради України продовжували підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи.

Як і завжди, почав день із селекторної наради. Найнагальніше: мені доповіли, що на бойове чергування поставлені додаткові системи ППО NASAMS. І це ще не все. Повітряний щит України буде ще посилюватись. Я дякую партнерам, які допомагають, і всій нашій команді, яка працює на міжнародному напрямі.

Звичайно, протягом дня я був на звʼязку і з міністром оборони, і з командувачами. Купʼянськ, Бахмут, Марʼїнка, Авдіївка, Мелітопольський напрямок, увесь південь. Ми маємо результати, які варто відзначити. 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї бригади, 3-й батальйон 54-ї бригади, 92-га окрема штурмова бригада, наші артилеристи 26-ї, 40-ї та 55-ї окремих артилерійських бригад, «Сімдесятдевʼятка» ДШВ, 53-тя й 110-та окремі механізовані бригади, 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії та 132-й окремий розвідувальний батальйон. Воїни, я дякую всім вам! Я дякую за вашу силу! Ваша сила, сила всіх, хто бʼється заради України, усіх, хто допомагає, – це сила життя нашого народу. Україна вистоїть і буде вільною. І буде рівною серед рівних у нашому спільному європейському домі.

Слава Україні!