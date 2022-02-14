Україна добре розуміє, що відбувається на наших кордонах, і не реагує на провокації – Володимир Зеленський

Україна багато років перебуває в напруженій ситуації, але сьогодні ризики зросли через значне скупчення російських військових на наших кордонах. Та українські сили оборони все розуміють і не реагують на провокації. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час участі у панельній дискусії в межах 58-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Ми достатньо послідовні. Ми не реагуємо на будь-які провокації. Ми розуміємо, на що і як реагувати», – сказав Глава держави і запевнив, що в Україні немає жодної паніки.

Володимир Зеленський заявив, що будь-які звинувачення на адресу нашої держави в обстрілах тимчасово окупованих територій є провокаціями та «чистою брехнею».

«Це просто цинізм такого рівня, що вони самі у себе щось підривають. Не вперше стріляють самі на тимчасово окуповану територію, яку вони контролюють», – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що прибув на Мюнхенську конференцію, щоб поінформувати світову спільноту про ситуацію в Україні безпосередньо від імені нашої держави. Він закликав міжнародних партнерів посилити допомогу нашій країні.

«Посилюйте нашу армію, нашу економіку. Інвестуйте в нашу державу. Якщо боїтеся – відкрийте нам дешеві гроші. Чи є ще така країна у світі, біля кордонів якої така армія, а вона робить реформи?» – зауважив Президент.

Глава держави зазначив, що не може знати про наміри Президента Російської Федерації Володимира Путіна, тому пропонує йому зустріч у будь-якому форматі.

Володимир Зеленський також висловив сподівання, що російський народ не підтримає війну проти українського народу.