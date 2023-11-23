Україна доповнює своїми санкціями міжнародні санкційні механізми – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні є кілька нових санкційних рішень нашої держави – два пакети санкцій.

Це синхронізація з партнерами щодо тих осіб, які прямо працюють на російську агресію або їй допомагають. А також це санкції проти суб’єктів держави-терориста, що мають стосунок до критичної інфраструктури. Кожне прізвище, кожна назва компанії – це конкретна провина в тому, що російський терор триває.

Україна доповнює своїми санкціями міжнародні санкційні механізми. І ми працюємо, щоб санкції партнерів були поширені й на тих, проти кого вже ухвалені відповідні рішення України.

Сьогодні я підписав укази щодо більш як 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб держави-терориста. І наші спеціальні служби, передусім Служба безпеки України, а також Кабінет Міністрів та РНБО, продовжать відповідну роботу. Будуть і інші санкційні рішення.

Сьогодні було й кілька важливих доповідей. Зокрема, щодо ліквідації наслідків російських ударів. У різних регіонах. Тисячі людей працюють на Херсонщині, у Запорізькій та Дніпропетровській областях, на Донеччині, Харківщині в комунальних службах, у ДСНС, у медичних службах, просто волонтерами, щоб допомогти людям та зберегти нашу інфраструктуру – потрібні основи для нормального життя. Я дякую кожному й кожній, хто надає українцям медичну допомогу, хто працює на гасінні пожеж після обстрілів. Я дякую всім, хто повертає електрику та водопостачання, хто знешкоджує снаряди, що не розірвалися, та розміновує територію. Все це – особлива сміливість і відданість справі, і я дякую за них.

Особливо хочу відзначити сьогодні працівників ДСНС України в місті Нікополі. Російські війська фактично щодня б’ють по місту. І щодня там є наші люди, які рятують. Капітан служби цивільного захисту Микола Ткач, старший лейтенант Богдан Тарасюк, майстер-сержанти Олександр Білоконь та Олександр Жур, сержант Максим Прейда. Я дякую вам, хлопці, усім вашим колегам, усім, хто допомагає. Також відзначу рятувальників, які працюють на Одещині. Майстер-сержанти Сергій Герасименко, Сергій Цимбалистий, Віталій Лабутін, головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Ігор Яценко та Олег Шмідт. Дякую вам, усім колегам за оперативність, за незмінно сміливу роботу.

Звичайно, був на зв’язку з командувачами. Максимум уваги – донецькі напрямки. Зокрема, це Авдіївка. Також – Харківщина, Купʼянський напрямок. Вдячний усім, хто стійкий і тримає наші позиції, – кожному солдату, кожному сержанту, кожному командиру. Була сьогодні й доповідь керівника СБУ – є нові результати в протидії ворожим операціям і колаборантам. Важливі результати, дякую за них. Дякую всім, хто дбає про нашу державу, усім, хто воює й працює заради України та українців, усім, хто додає свої сили спільній силі нашої держави. Народ, який бореться, точно вистоїть.

Слава Україні!