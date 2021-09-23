Україна евакуювала ще близько 100 осіб з Афганістану 

За координації Президента Володимира Зеленського та Офісу Глави держави у четвер ввечері до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув літак, яким було евакуйовано з Афганістану близько 100 громадян України та інших країн.

Зокрема, до Києва прибули 30 українських громадян, дев'ять осіб, які мають посвідки на постійне проживання в Україні, 18 громадян Ватикану, двоє громадян Канади, а також члени їхніх родин.

Міжнародні перемовини щодо евакуаційної операції тривали декілька днів. Протягом цього часу українські дипломати, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони та Офісу Президента України узгоджували можливість вивезення українських громадян та їхніх рідних. Активну участь у переговорах брали представники Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки, Держави Катар та Афганістану. Зранку 23 вересня перемовини завершилися успіхом, і цивільний літак вилетів з аеропорту міста Кабула.

«Укотре ми виконали завдання Президента щодо повернення своїх громадян до нашої рідної країни. Це була ще одна непроста операція, кожна з яких є унікальною», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець.

Він відзначив злагоджену міжвідомчу роботу відповідних силових структур, зокрема ГУР Міноборони, Міністерства закордонних справ, за координації з боку Офісу Президента.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що Україна не залишає в біді своїх громадян, де б вони не перебували.

За її словами, списки людей, яких евакуюють, формує МЗС України за запитами.

«І це не лише громадяни України. На цьому борту прилетіли люди, повернення яких запитували Ватикан, Канада. Україна надає допомогу нашим партнерам у поверненні їхніх громадян з Афганістану», – сказала Ганна Маляр.

Заступник міністра оборони наголосила, що наша держава за можливості продовжуватиме допомагати своїм громадянам і людям з інших країн, які опинилися в складній ситуації.

Евакуйовані з Афганістану подякували Володимиру Зеленському, Офісу Президента України, розвідці й усім тим, хто був залучений до процесу.

Новопризначений Апостольський нунцій в Україні Вісвальдас Кульбокас також подякував керівництву нашої держави за виконання прохання Ватикану вивезти з Афганістану студентів, які навчатимуться в Римському університеті Ла Сап'єнца.