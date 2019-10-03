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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським
Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським

10 жовтня 2019 року - 10:38

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Україна готова до будь-яких переговорів для повернення своїх громадян – Володимир Зеленський

10 жовтня 2019 року - 15:03

Україна готова до будь-яких переговорів для повернення своїх громадян – Володимир Зеленський

Українська сторона вже підготувала списки утримуваних громадян і готова до взаємного звільнення у будь-який час, проте російська сторона хоче обговорити це питання під час саміту у Нормандському форматі, повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Ніхто ніколи не забуде жодної людини, яка перебуває в ув’язненні, за ґратами», – наголосив Глава держави під час прес-марафону.

За його словами, є декілька списків людей для звільнення: перелік українців, серед яких і кримчани, яких утримує Росія; список людей, які перебувають в ув’язненні на окупованій території Донбасу; та перелік українців, утримання яких не підтверджують в ОРДЛО.

«Щодо перших двох (списків. – Ред.) ми готові (до звільнення. – Ред.) хоч завтра. Скажу чесно, російська сторона декларує нам, що без Нормандського формату ми не дійдемо до цього питання. Чому я й поспішаю з Нормандським форматом, бо одне з великих досягнень для нашої країни – вирішення цього питання та повернення людей», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, частина цих списків уже обговорювалась у рамках Мінського формату (на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську).

«Але рішення буде на зустрічі в Нормандському форматі. Хочу вам сказати: якщо Нормандський формат відкладатиметься через те, що не буде розведення, і в Золотому продовжуватимуться постріли, тоді ми знаходитимемо інші формати, як повернути наших людей. Один із них – це Мінськ. Є ще один, який спрацював, – мої прямі перемовини з президентом РФ. Щодо повернення наших я готовий на прямі переговори. Побачив, що був результат, і готовий до цього», – підкреслив Володимир Зеленський.

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Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським

10 жовтня 2019 року - 10:38
Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським, 10 жовтня 2019 року
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