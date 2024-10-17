Україна готова до справжньої дипломатії, але для цього ми маємо бути сильними – виступ Президента на засіданні Європейської ради

Щиро дякую!

Шарлю, пане Президенте!

Шановні лідери!

Дуже дякую за запрошення, радий вітати всіх вас і вдячний за цю особливу зустріч.

Це чудова можливість представити й обговорити стратегію примусу Росії до справжньої дипломатії.

Насамперед хочу подякувати всім вам – лідерам і подякувати вашим людям, вашим країнам за вашу велику підтримку.

Ваша єдність – це також зброя. І це та сама зброя, яка означає для всіх нас одне – безпеку.

І разом ми врятували тисячі українських життів і довели, що війна у Європі не піде на користь агресору. Разом ми маємо зупинити цю війну. Разом ми маємо забезпечити умови для такого миру, який потрібен нам, українцям, вашим народам і всій Європі.

І дозвольте нагадати всім вам, що влітку цього року ми провели, на мою думку, успішний Саміт миру. Його підтримали понад 100 країн та міжнародних організацій.

І це чіткий шлях до відновлення справедливого миру на основі Статуту ООН.

Ми маємо провести другий Саміт миру, який покладе край війні.

І ми готуємо Основи Формули миру, куди ввійдуть усі аспекти відновлення миру. Уже відбулося чотири засідання щодо пунктів Формули миру, і сьогодні відбувається п'яте. Я вдячний Франції за проведення сьогоднішнього засідання. Це ядерна безпека.

А в листопаді ми підготуємо повноцінний документ на основі Формули миру, усіх десяти пунктів, та представимо його всім, зокрема й росіянам, на Саміті миру.

Але як ми всі разом можемо схилити Росію до справжньої дипломатії та змусити її до справедливого миру? Ось у чому питання. Відповідь на нього містить План перемоги.

Наш народ в Україні робить усе можливе, щоб захистити нашу державу та незалежність.

І я пишаюся нашими солдатами, які тримають фронт у неймовірно складних, справді складних, жорстких умовах.

Їм потрібно більше сил, адже Путін готує свої підкріплення, щоб продовжити війну, не припинити її, звісно.

До наступного року Путін хоче досягти рівня виробництва боєприпасів у ваших країнах.

І йому допомагає Північна Корея – снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми.

А ще Іран.

На жаль, ми отримуємо сигнали, що Китай досі активно допомагає Росії затягувати цю війну. І в нас є чіткі розвіддані.

Нам потрібно посилитися зараз.

План перемоги розрахований саме на цей період. І я закликаю всіх вас допомогти втілити його в життя.

Якщо ми почнемо зараз і дотримуватимемося Плану перемоги, ми зможемо закінчити цю війну не пізніше наступного року.

Шановні друзі!

Я представив План перемоги нашому парламенту, нашому народу. І я маю їхню підтримку. І гадаю, що дуже важливо мати єдність у нашій країні.

Мета Плану в тому, що він зміцнює не лише Україну, а й усю нашу спільноту – євроатлантичну спільноту.

Усі ви знаєте психологію Росії, а дехто, гадаю, знає її дуже добре. Росія вдасться до дипломатії, лише коли побачить, що не може нічого досягти силою. Це і є План, це саме те, що потрібно.

І ми маємо створити правильні умови, щоб закінчити цю війну.

Перший пункт Плану – Альянс.

Україна – демократична країна, яка довела, що може захищати євроатлантичний регіон і наш спільний спосіб життя.

А Росія десятиліттями використовувала геополітичну невизначеність, спричинену тим, що Україна не в НАТО.

Зараз факт негайного запрошення України до вступу в НАТО став би вирішальним.

Звичайно, членство буде пізніше.

Путін просто мусить побачити, що його геополітичні розрахунки нічого не варті. А запрошення зараз із членством пізніше не матиме жодної політичної ціни – це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості.

Ба більше, учора в нашому парламенті я сказав, що запрошення зараз символізує набагато більше, ніж просто НАТО.

І це правда. Для України рішучість щодо НАТО також означає неминучість української євроінтеграції та невідворотність демократичного курсу в Україні.

Запрошення посилить нашу дипломатичну позицію. І це стане одним із головних аргументів для припинення війни.

Другий пункт – оборона.

Ми маємо й далі тиснути на Росію на полі бою.

Це цілком реально – утримувати позиції на фронті на українській території та водночас повертати війну в Росію, щоб росіяни відчули, що таке війна, і почали ненавидіти Путіна за це. Це теж тиск.

У нас є чіткий перелік зброї, яка дає змогу це зробити.

І Курською операцією ми показали, що в Путіна недостатньо сил для стримування, коли ми тиснемо справді сильно.

Тому потрібно оснащувати наші бригади, знімати всі обмеження, інвестувати в українську оборонно-промислову базу, налагоджувати спільне виробництво, якнайшвидше насичувати Україну засобами протиповітряної оборони.

Третій пункт – реальний тиск.

Ми пропонуємо розмістити на українській землі пакет стримування, який або змусить Росію до участі в реальних мирних переговорах, або дасть змогу знищити їхні військові об'єкти. Це концепція миру завдяки силі – для цього пункту.

І йдеться про відповідний ракетний пакет.

І ми надали всі деталі тим нашим партнерам, які здатні це зробити. Це Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина. І, звісно, ми хочемо поділитися з усіма лідерами, які готові підтримати в цій справі.

Путін має поважати нашу силу, а не змушувати вільний світ тремтіти від його погроз.

І ми зможемо застосувати пакет стримування, лише якщо Росія не припинить війну.

Четверте. В Україні є критичні ресурси на трильйони доларів, і Росія хоче їх забрати.

Це титан, уран, літій, графіт, марганець і багато іншого, що не має потрапити ні до рук Росії, ні до рук її союзників. Ворогам вільного світу не можна давати жодних переваг у глобальній конкуренції.

Україна пропонує ключовим партнерам – ЄС, Сполученим Штатам і нашим спільним глобальним партнерам – укласти спеціальну угоду про захист критичних ресурсів України, спільні інвестиції та спрямування відповідного економічного потенціалу для нашого спільного зростання.

І в цій угоді мають бути передбачені достатньо сильні санкції, щоб Росія не змогла нас переграти.

І п'яте. Після цієї війни ми матимемо сотні тисяч солдатів із сучасним бойовим досвідом. Екіпірованих.

І ми пропонуємо підтримати вашу силу нашою, замінивши частину американського контингенту нашими солдатами, особливо у Європі або там, де ми домовимося, що дасть змогу США активніше діяти в пріоритетних для них регіонах, в Індо-Тихоокеанському або деінде. Але для цього, звісно, нам треба перемогти.

Шановні лідери!

Ми готові покласти План перемоги на ваш стіл і розраховуємо на вашу підтримку.

Україна готова до справжньої дипломатії. Але для цього ми маємо бути сильними.

Силоміць нав’язане перемир’я замість справедливого миру ніколи не приносило безпеки. Нікому не подобається, коли війна повертається.

І наша єдність, тиск на Росію та посилення України є запорукою завершення цієї війни у спосіб, який не дозволить Росії розпочати її знову.

План перемоги – це місток до успішного проведення другого Саміту миру. Ви можете допомогти реалізувати це.

І це захистить не лише Україну, а й країни Балтії, і Скандинавію, і Польщу, і Балкани – інших, інші регіони, інших партнерів, на яких Росія націлилася.

Водночас просимо вас не послаблювати санкційний тиск на Росію – він справді допомагає.

І ми цінуємо нашу з вами спільну роботу над розвитком оборонного виробництва. Дякуємо. Інвестиції та спільне виробництво справді потрібні.

Україна вдячна за всі прояви вашої підтримки задля нашої стійкості. Це й підтримка нашого енергетичного сектору напередодні зими, і підтримка нашого народу, особливо фінансова допомога, яка допомагає нам задовольняти базові потреби українців. І ваше політичне рішення про 35 мільярдів євро для України в межах резолюції G7 про 50 мільярдів доларів із російських активів є надзвичайно важливим, і воно необхідне якнайшвидше. Росія мусить заплатити й бути притягнутою до відповідальності за руйнування, які вона спричинила.

Разом ми можемо й маємо наблизити мир.

І ще раз щиро дякую за запрошення, пане Президенте.

Дякую за увагу!

І сьогодні я хочу подякувати особисто Шарлю Мішелю за його лідерство впродовж усіх років президентства. І дякую за всі рішення, ухвалені вами, шановні партнери, шановні друзі. Дякую вам!

Слава Україні!