Україна готова долучитися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду – Глава держави на зустрічі з віце-президентом Світового банку

Президент України Володимир Зеленський у Торонто провів зустріч з віце-президентом Світового банку з питань регіону Європи та Центральної Азії Сірілом Мюллером. Глава держави подякував за співпрацю Світового банку з Україною.

«Ми хочемо поглиблювати співпрацю. Сьогодні ми провели зустріч з делегацією МВФ, під час якої була підтверджена підтримка України. Ми готові долучитися до нової програми після формування нового уряду», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що Україна досягла макроекономічної стабільності й готова продовжити реалізацію реформ після обрання нової Верховної Ради.

Володимир Зеленський підкреслив, що скасовано понад 160 указів, які створювали тиск на бізнес, та повідомив про підготовку великої приватизації.

«Ми бачимо проведення цієї приватизації вже у 2019 році», – констатував Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що у вересні в Маріуполі заплановане проведення інвестиційного форуму з відновлення Донбасу.

«І тут нам потрібна ваша допомога щодо вкладання грошей в інфраструктуру Донбасу», – зауважив Президент.

За словами Глави держави, для України важливим є залучення Світового банку до реалізації інфраструктурних проектів.