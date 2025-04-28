Україна готова допомогти Іспанії з подоланням надзвичайної ситуації в енергосистемі – Володимир Зеленський під час розмови з Педро Санчесом 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Лідери обговорили надзвичайну ситуацію в іспанській енергосистемі. Володимир Зеленський зазначив, що українські фахівці можуть долучитися до відновлювальних робіт, і запропонував таку допомогу. За роки війни та російських ударів по енергосистемі Україна набула значного досвіду в протидії будь-яким енергетичним викликам, зокрема блекаутам.

Президент доручив міністру енергетики України Герману Галущенку діяти максимально оперативно та наголосив, що українські технічні спеціалісти готові допомагати.