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Україна готова допомогти Іспанії з подоланням надзвичайної ситуації в енергосистемі – Володимир Зеленський під час розмови з Педро Санчесом 

28 квітня 2025 року - 23:42

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. 

Лідери обговорили надзвичайну ситуацію в іспанській енергосистемі. Володимир Зеленський зазначив, що українські фахівці можуть долучитися до відновлювальних робіт, і запропонував таку допомогу. За роки війни та російських ударів по енергосистемі Україна набула значного досвіду в протидії будь-яким енергетичним викликам, зокрема блекаутам. 

Президент доручив міністру енергетики України Герману Галущенку діяти максимально оперативно та наголосив, що українські технічні спеціалісти готові допомагати.

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