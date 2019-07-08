Україна готова розпочати відновлення мосту біля Станиці Луганської – Володимир Зеленський

Україна готова розпочати відновлення мосту біля Станиці Луганської найближчим часом. Про це під час брифінгу за підсумками 21-го саміту Україна – Європейський Союз 8 липня заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Є гроші у бюджеті, є пропозиції наших західних партнерів. Але для цього треба, щоб інша сторона демонтувала бетонні укріплення. Вони сказали, що їм потрібно 8-10 днів. Ми готові це зробити за 2-3 доби, але це має бути паралельний процес. Про це домовилися сторони. Моя пропозиція після того, що я там побачив, – ми довго не чекатимемо», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що у Станиці Луганській, де він побував учора з Президентом Європейської ради Дональдом Туском, місцеві мешканці, особливо люди похилого віку, дуже просили відновити міст.

За словами Глави держави, міст планується побудувати упродовж місяця, і робитимуть це цивільні громадяни.

Також Президент зазначив, що нині люди пішки долають відстань між КПВВ та місцем, де буде споруджено міст. Тому він запропонував новому голові Луганської ОДА організувати рух пасажирських електрокарів та автобусів за цим маршрутом.

Зі свого боку Дональд Туск підкреслив, що Україна виконала всі зобов’язання стосовно відведення військ. Водночас інша сторона досі не зробила цього.

«Це, можливо, буде способом перевірити їхню відданість», – констатував Дональд Туск.