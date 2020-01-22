Україна готова розвивати нові форми партнерства зі США у сфері безпеки – Президент

Системна підтримка України має широкий двопартійний консенсус у Конгресі США, наголосив Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майком Помпео.

«Про це свідчить, зокрема, обсяг програм допомоги на 2020 рік, який становить майже 700 мільйонів доларів», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що допомога США у сфері безпеки в розмірі 365 мільйонів доларів відчутно посилить обороноздатність України.

«Ми цінуємо вашу підтримку в реформуванні Збройних сил України, постачанні зброї та техніки, проведенні військових навчань для українських підрозділів», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна готова розглядати можливості закупівлі озброєння для посилення Військово-Морських сил та протиповітряної оборони.

«Україна готова розвивати нові форми партнерства зі США у сфері безпеки», – заявив Президент.

Глава держави зазначив, що Україна активно взаємодіє з американськими партнерами і для успішного реформування оборонної промисловості.

«Впевнений, це дасть імпульс для взаємовигідної кооперації з топовими оборонними компаніями США», – сказав Володимир Зеленський.