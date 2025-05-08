Україна готова швидко й конструктивно рухатися до миру – виступ Президента на засіданні лідерів країн коаліції охочих

Дорогі друзі, щиро дякую вам за присутність.

Я радий вітати всіх вас. Дякую. Ми продовжуємо будувати нашу коаліцію – коаліцію охочих, коаліцію заради безпеки. Ми щойно розпочали, провели першу частину нашої розмови – вона була дуже плідною. Ми поділимося цим із пресою трохи пізніше.

Дорогий Емманюелю, дорогий Кіре, дорогий Фрідріху, дорогий Дональде, шановні пані та панове!

Я радий вітати вас сьогодні в Україні. Засідання коаліції охочих відбувається саме тут, у нашій столиці – Києві.

Ми працюватимемо у двох форматах – офлайн і онлайн, і я радий вітати онлайн таких лідерів: президентів Литви, Румунії, Фінляндії, Європейської комісії, Європейської ради, а також прем’єр-міністрів Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Італії, Канади, Латвії, Люксембургу, Нової Зеландії, Норвегії, Словенії Чехії, Швеції. Сьогодні з нами також Генеральний секретар НАТО, віцепрем’єр-міністри Австралії та Хорватії, а також міністри закордонних справ Ісландії, Іспанії, Португалії та Туреччини. Дякую, дякую вам усім за те, що ви з нами.

Отже, сьогодні ми зосередимося на тому, як побудувати й гарантувати реальну й тривалу безпеку. Ключові пункти: 30-денне припинення вогню, підкріплене санкційним тиском; посилення протиповітряної оборони України та збільшення міжнародної оборонної підтримки для України, включно з інвестиціями в українське оборонне виробництво; гарантії безпеки та контингенти. І, звичайно, ми обговоримо нашу єдність зі Сполученими Штатами й механізм безпекових гарантій backstop.

Шановні друзі!

Сьогодні немає потреби детально пояснювати всю ситуацію. Усі розуміють, що відбувається і що необхідно зробити. Україна готова швидко й конструктивно рухатися до миру. Ми приймаємо американську пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню. Насправді ми й самі це пропонуємо. Росія ж наразі відкидає навіть це – навіть припинення вогню. А якщо вони відмовляються від чогось такого елементарного, це означає, що вони взагалі не хочуть закінчувати війну.

Путін створив фальшиве відчуття спокою лише на час параду 9 травня. Чому фальшиве? Тому що атаки на фронті тривають. Російські штурми не припиняються. Вони досі застосовують авіабомби проти наших позицій на передовій і прикордонних громад. Але повітряних тривог не було. І це ще раз доводить: коли Москва не хоче вбивати, вона може зупинитися.

Наше спільне завдання – змусити Москву зупинитися. А для цього потрібні єдність і потужний тиск на Росію. Тиск настільки серйозний, щоб мир став для них єдиним варіантом. Я вдячний за санкції, які вже запроваджені і стають усе сильнішими. Санкції мають бити в саме ядро цієї війни.

Наступне. Ми маємо й надалі тісно працювати зі Сполученими Штатами й забезпечити довгостроковий механізм безпекових гарантій backstop від них. І це цілком досяжно. Я вдячний усім, хто допомагає нам рухатися вперед у цьому напрямі. Ми обговоримо це сьогодні, і я також дякую всім вам, хто допомагає створювати нову архітектуру безпеки.

І ще одне: ми не маємо права сповільнюватися у зміцненні оборони – щодня і в будь-який спосіб. Ключове – це технологічна перевага й достатні обсяги виробництва. Надзвичайно важливо продовжувати інвестувати в Україну. Саме так ми розвиваємо наш спільний арсенал.

Також важливо, щоб кожна з ваших країн ставала сильнішою – не лише армії, а й здатність захищати інфраструктуру, енергосистеми, транспорт, фінансові інституції.

Ми не маємо залишити жодної вразливої точки, щоб Росія зрозуміла: їй доведеться грати за правилами. Дякую вам за підтримку, дорогі друзі.

А зараз я передаю слово співголовам коаліції охочих: спершу – Прем’єр-міністрові Сполученого Королівства, далі – Президенту Франції, потім – канцлеру нашого стратегічного партнера Німеччини і після цього – Прем’єр-міністрові Польщі Дональду Туску. Отже, прошу, Кіре.