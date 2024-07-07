Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у звʼязку із сьогоднішньою російською атакою – Володимир Зеленський

Росія завдала удару по Києву, Кривому Рогу, Дніпру та містах Донеччини. Є влучання в одну з найважливіших лікарень – «Охматдит» у Києві. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з Премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Унаслідок сьогоднішнього російського удару по Україні поранено понад сто людей. Станом на цей час відомо про 31 загиблого. Присутні вшанували їхню памʼять хвилиною мовчання.

Президент сказав, що зараз Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у звʼязку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею. Він закликав працювати разом, щоби притягти до відповідальності Росію за терор і Путіна – за накази завдавати ударів.

«На все, що з ним намагаються обговорювати про мир, Росія відповідає ударами по будинках та по лікарнях. Саме тому ми можемо тільки примусити Росію до миру, лише разом ми можемо це зробити, кожен у світі, хто справді прагне миру. Для цього потрібна достатня підтримка, достатня рішучість і справді спільні дії», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також зазначив, що доручив урядовцям знайти технічно підготовлену лікарню, де медики «Охматдиту» зможуть продовжити надавати допомогу дітям.