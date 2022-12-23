Україна ініціює створення агентства міжнародної допомоги – Президент під час зустрічі з українськими дипломатами

Україна має стати суб’єктом реагування на кризові ситуації у світі, і з цією метою наша держава планує створити Українське агентство міжнародної допомоги. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час участі у Конференції послів України «Війна і нові горизонти у світі» у Києві.

У виступі Глава держави констатував, що цьогоріч вдалося досягнути історичних результатів. Зокрема, навколо України та захисту міжнародної безпеки створена потужна глобальна коаліція, була здобута життєво важлива військова, фінансова, санкційна, гуманітарна та інша необхідна підтримка.

«143 держави світу – більше, ніж будь-коли раніше, – підтримали нашу територіальну цілісність і засудили російську агресію», – наголосив Президент.

Зокрема, за його словами, експортна зернова ініціатива та гуманітарна ініціатива Grain from Ukraine («Зерно з України») ставлять Україну в один ряд із тими країнами, які реально гарантують глобальну безпеку всьому світу.

«І наступного року ми будемо збільшувати таку нашу, я вважаю, дуже важливу діяльність. Особлива увага – тим регіонам і континентам, де наші інтереси поки що представлені менше, ніж нам необхідно для блага України й нашого захисту від агресії Росії. Зокрема, це Африка», – сказав Володимир Зеленський.

Як наголосив Президент, уже визначені десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці. Також розроблено концепцію торговельного дому «Україна – Африка» з відкриттям його представництв у столицях найбільш перспективних країн Африканського континенту. Разом із новими посольствами й торговельними домами наша держава планує досягти представлення в тридцяти країнах Африки.

«Нам потрібен такий інструмент, який дасть нашій державі змогу бути суб’єктом реагування на кризові ситуації у світі. Наша присутність має бути відчутною абсолютно всім, у нашій допомозі мають бути зацікавлені всі. Для цього ми готуємо створення Українського агентства міжнародної допомоги, яке розширить географію нашого впливу та сформує додаткові лінії співпраці з партнерами», – повідомив Глава держави.

Зокрема, за його словами, Україна може поділитися своїм досвідом у галузі продовольчої безпеки, діджиталізації, кіберзахисту тощо.

«Ми маємо досвід, який може посилити наших партнерів і дати Україні нових друзів у світі», – зазначив Володимир Зеленський.

Задля забезпечення роботи українських дипломатів Президент України поставив завдання Міністерству закордонних справ підготувати амбітний проект змін до закону України про дипломатичну службу.

«Має бути оновлена система роботи посольств. Щоб посольства могли працювати справді командно, має бути змінений підхід до формування команди посольства. Посол відповідає за результат, а отже, послу потрібен вплив на формування команди посольства. Це буде зроблено», – сказав Володимир Зеленський.

Також, на переконання Глави держави, світ має знати про потреби України й українців, і до цього треба залучати не лише політиків, а й бізнес, медійне середовище та громадський сектор. За його словами, це критично необхідно як для відбудови України, так і для посилення тиску на Росію за війну й терор.

«Наші посольства й нашу державу мають чути й бачити в країнах вашої безпосередньої роботи. Зокрема, одним із ваших завдань, окрім загального завдання популяризації України, має бути організація візитів тих, хто реально може стати і є ньюзмейкером у країні вашого перебування», – заявив він і зауважив, що потрібне створення політичних подій стратегічного значення.

Глава держави також окреслив пріоритетні напрями роботи українських дипломатів на наступний рік.

Зокрема, представники дипломатичного корпусу мають зосередитися на початку переговорів про вступ України до ЄС та підготовці до запланованого саміту НАТО.

«Кожному з вас будуть представлені наші оновлені оборонні та безпекові потреби для нашої армії. Ви маєте постійно працювати над тим, щоб їх задовольнити», – сказав Президент.

Крім того, як зазначив Глава держави, дипломати мають приділити увагу потребам України у відновленні енергетики після російських ударів. Також дипломати мають працювати над наповненням конкретним змістом домовленостей у межах реалізації Fast Recovery Plan.

Президент наголосив, що наступного року необхідно забезпечити ухвалення нових потужних санкційних пакетів проти Росії. Крім того, потрібно допомагати знаходити й блокувати активи Росії, які повʼязані не лише з представниками держави-агресора, а й з російським бізнесом, який підтримує війну.

Дипломати також мають підтримувати українців у державах їхнього перебування, забезпечувати потреби в українській ідентичності, культурні, освітні, інформаційні та соціальні потреби наших громадян.

«Реалізація всіх названих мною завдань – не лише конкретний план роботи на наступний рік. Маємо розуміти: це і є наша перемога, це і є елементи цієї перемоги. Реалізуємо конкретне завдання – прискорюємо перемогу для України, прискорюємо перемогу для наших людей. Найголовніше завдання для всіх нас із вами – це перемога у цій війні. Ми повинні, і ми її здобудемо», – резюмував Володимир Зеленський.