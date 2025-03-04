Україна й Америка заслуговують на поважний діалог і чітку позицію одне одного – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні в багатьох одне питання: що буде далі з допомогою від Америки?

Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. А надто, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни.

Звісно, ми в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинки допомоги. Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже й зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни.

Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась і надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі. Це ж не просто про нашу країну. Це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці. Партнерських відносин. Про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати. Але треба знаходити силу йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, усіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир. І я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує.

Сьогодні говорив вже з Президентом Фінляндії, з Прем’єр-міністром Британії, з Прем’єр-міністром Греції, з Прем’єр-міністром Хорватії, з Генсеком НАТО, з лідером німецької партії ХДС Фрідріхом Мерцом – саме ця партія перемогла на нещодавніх виборах в Бундестаг. Чітка підтримка України. Дякую. Є дуже важливі новини від Європейської комісії щодо суттєвих коштів на захист Європи. Для нас це передусім додаткова ППО – додаткові системи, додаткові ракети, додаткова можливість захищати наші міста й села, наші позиції. І все це створює хорошу додаткову основу для роботи заради закінчення війни. Продовжимо консультації, і будуть нові спільні кроки. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на повагу.

І останнє.

Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також – суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде – мир буде достойним.

Слава Україні!