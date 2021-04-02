Україна й Катар мають серйозну зацікавленість у розвитку відносин у сферах енергетики, продовольчої безпеки, в інфраструктурі та правоохоронній діяльності – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає надзвичайно успішним офіційний візит до Держави Катар, адже він підніме відносини між двома країнами на новий рівень. У межах цього візиту підписано 13 важливих міждержавних документів і два комерційні контракти, які залучать в українську економіку мільярдні інвестиції.

«Я дуже радий, що цей візит відбувся. У нас пройшла фундаментальна зустріч з Еміром Держави Катар, з Прем’єр-міністром Катару, майже з усім урядом цієї країни. Наші міністри продовжать спілкування зі своїми колегами, адже Катар зацікавлений у багатьох речах», – зазначив Глава Української держави після зустрічей з Еміром Держави Катар та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару.

Володимир Зеленський особливо відзначив підписання 15 документів: 13 міждержавних угод та двох комерційних контрактів. За його словами, співпраця між Україною й Катаром на такому рівні – великий успіх, якого раніше не було. Також триває робота над іншими контрактами, які планується укласти в найближчому майбутньому.

«Загалом я вважаю, що відносини між нашими країнами вийдуть на новий рівень. Ми вже підписали Меморандум, а незабаром обов’язково підпишемо важливий документ про харчову безпеку цього регіону. Катарці дуже в цьому зацікавлені, а Україна дуже зацікавлена в постачанні скрапленого природного газу (LNG), а також у залученні катарських спеціалістів до розробки нашого Чорноморського шельфу. Ми підписали великий меморандум між нашими державами, і думаю, що досягнемо результату в цьому напрямку», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що катарський портовий оператор QTerminals уже зайшов у межах концесії в українські порти та виявляє зацікавленість у наступних кроках.

«Будемо розвивати, модернізувати українські порти. З такими надійними партнерами Україна може стати портовим центром у Чорноморському регіоні», – сказав він.

Президент України також відзначив важливість підписання документів про визнання дипломів українських моряків, а також українських посвідчень водія.

Крім того, під час проведення наприкінці 2022 року в Катарі чемпіонату світу з футболу українські поліцейські приїдуть допомагати забезпечувати безпеку на вулицях міст, які прийматимуть змагання.

«Ми маємо цим пишатися – наших вже беруть як найкращих», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, Катар також зацікавлений заходити на банківський ринок України.

«Зі свого боку ми також запропонували їм відповідні позиції – вони обирають», – розповів Глава держави.

Президент додав, що катарці зацікавлені інвестувати в готельну інфраструктуру Києва, а також Херсонщини та Одеси.

Володимир Зеленський вважає, що катарська сторона могла б стати партнером і в будівництві окружної дороги навколо Києва.

«Хочеться побудувати фундаментальну, велику дорогу, з мостами. Це буде значний кошторис, і Україні самій буде важче це зробити. Ми все одно це зробимо, але з такими партнерами завжди краще», – наголосив він.

За словами Президента, під час зустрічей у Катарі йшлося й про будівництво метрополітену та залізничних шляхів.

Глава Української держави також вважає, що досвід Катару в розвитку своєї національної авіакомпанії Qatar Airways можна використати під час підготовки до запуску українського державного авіаперевізника. За словами Президента, в кінці серпня – на початку вересня в Україну має прибути велика група фахівців з Катару, щоб відвідати ДП «Антонов», Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ознайомитися з українськими літаками та можливостями у пасажирських та вантажних перевезеннях.