Україна й наші люди, наші можливості могутніші за будь-які російські ракети – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Цієї доби відбувся один із найжорстокіших обстрілів Миколаєва та області за весь час повномасштабної війни. Десятки ракет і реактивних снарядів... Окупанти влучили по житлових будинках, школах, іншій соціальній інфраструктурі, по промислових обʼєктах.

Російський удар забрав життя Олексія Вадатурського та його дружини Раїси, засновника однієї з найбільших українських агрокомпаній «Нібулон», Героя України. Мої щирі співчуття рідним і близьким подружжя Вадатурських.

Саме такі люди, такі компанії, саме наш український південь гарантували світу продовольчу безпеку. Так завжди було. І так знову буде. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України та пройтися по руїнах.

Україна й наші люди, наші можливості точно могутніші, ніж будь-які російські ракети й снаряди.

Зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни, збільшує активність на відповідних напрямках. Частину російських сил із їхніх позицій на сході перекидають на південь – на Херсонщину та у Запорізьку область... Але це їм там не допоможе.

Жоден із російських ударів не залишається без відповіді від наших військових і розвідників. Збройні Сили України готові відповідати на будь-яку нову активність окупантів.

І сьогодні я хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області. Так само дякую Нікополю, Харкову, Кривому, всій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя та області, усім українцям Херсонщини, кожному й кожній, хто обороняє підступи до Одеси та області... Дякую за вашу сміливість!

Стратегічно в Росії немає шансів перемогти в цій війні. І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися на півдні, на сході й усюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність – і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами. Вірю, що ми все це зробимо.

Підписав сьогодні декілька важливих законів, зокрема закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам засобів масової інформації, які працюють в районах ведення бойових дій. Це посилить захист наших журналістів.

Закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – ліквідовуються бюрократичні бар’єри, які обмежували допомогу людям.

Закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій.

Також закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів.

А ще – важливі ратифікаційні закони, деякі інші акти.

Готуємося до нового тижня – як завжди, насиченого міжнародною активністю. Вже завтра – важливі переговори з європейськими партнерами. Днями продовжу звернення до міжнародної спільноти, спілкування з різними аудиторіями – це дуже важливо, зокрема зі студентською аудиторією.

Хоч би що відбулося і хоч би що планували окупанти, ми маємо робити своє – захищати нашу державу та дбати одне про одного.

Що ефективнішими будемо ми в цьому – усі ми, усі громадяни України, – то швидше досягнемо перемоги.

Дякую всім, хто воює за Україну!

Слава Україні!