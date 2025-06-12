Україна й Німеччина домовилися про додаткові інвестиції в українське оборонне виробництво – Президент за підсумками зустрічі з міністром оборони ФРН

Президент Володимир Зеленський зустрівся з німецькою делегацією на чолі з Федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Це вже п’ятий його візит до України.

Глава держави подякував за європейське лідерство в оборонній допомозі Україні, внесок Німеччини в захист життів і постачання систем Patriot. Передусім Президент відзначив рішення ФРН виділити 7 мільярдів євро цього року на військову підтримку нашої держави.

«Ми також вдячні за постачання систем ППО IRIS-T. Ми розуміємо план постачання на найближчі роки. Це для нас дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна. Ми хочемо, щоб війна закінчилась. Але все одно Україну, нашу землю, спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО», – зазначив він.

Володимир Зеленський і Борис Пісторіус також обговорили локалізацію виготовлення систем ППО в Україні та домовилися про додаткові інвестиції в оборонне виробництво, зокрема про збільшення обсягів спільного виробництва зброї і в Україні, і в Німеччині.

«Коли говоримо про виробництво, ми говоримо про наші далекобійні можливості. Це наші дрони, українські технології ракет та інші далекобійні можливості», – додав Президент.

Міністр оборони відзначив ефективність українських дронів, їх застосування на полі бою й технологічний досвід, якого Україна набула під час боротьби з російською агресією.

«Ми всі мусимо цього вчитися. І я думаю, що в промисловому секторі ми також мусимо розвиватися. Тому йдеться про спільні підприємства, які ми хочемо розбудувати. Ми хочемо більше цих спільних підприємств і в Німеччині, і в Україні для того, щоб швидше виробляти зброю на спільне благо й таким чином посилювати потенціал стримування і потенціал оборони», – сказав Борис Пісторіус.

Він додав, що Німеччина розглядає можливість збільшити суму допомоги Україні на цей рік до 9 мільярдів євро. Частина цих коштів буде виділена саме на виробництво далекобійної зброї.

Крім того, під час зустрічі говорили про координацію кроків у дипломатії. Особлива увага – формату «Рамштайн». Президент подякував за його роботу та зазначив, що важливо зберегти цей формат.