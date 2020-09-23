Україна й Туреччина мають спільну точку зору щодо співпраці у сфері безпеки і оборони – Президент

У Стамбулі у присутності Президента України Володимира Зеленського, який перебуває у Туреччині з робочим візитом, та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана підписано низку двосторонніх документів.

Міністр оборони України Андрій Таран та голова Державного агентства з питань оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїл Демір підписали Меморандум про наміри між Міністерством оборони України та Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки про проекти в галузі оборонно-промислових проектів. Меморандум відзначає прагнення України й Туреччини розвивати свої оборонно-промислові програми та зміцнювати оборонні спроможності, а також встановити взаємовигідну довгострокову співпрацю на основі взаємоповаги та врахування інтересів один одного. У документі окреслюються наміри сторін започаткувати й імплементувати спільні проекти з будівництва бойових кораблів, БПЛА та всіх видів турбінних двигунів.

Також Міністр оборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акар підписали Рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки. Угода укладається з метою створення правових засад для розширення та поглиблення чинного українсько-турецького співробітництва у сфері оборони, а також визначає порядок такої співпраці. Документ, зокрема, визначає напрями співпраці, принципи співробітництва, режим безпеки класифікованої інформації, порядок обміну розвідувальною інформацією, правове регулювання діяльності фахівців, відряджених кожною зі сторін, відшкодування можливих збитків, порядок вирішення спорів тощо.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко та міністр національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акар підписали Протокол Дванадцятого засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва. Протокол фіксує досягнуті урядовими експертами домовленості, плани та завдання у сферах торгівлі, інвестицій, енергетики, транспорту та інфраструктури, а також у сфері митної політики.

«Ми маємо спільну точку зору і щодо подальшої співпраці у сфері безпеки та оборони, зокрема безпеки на Чорному морі та реалізації євроатлантичного курсу України», – сказав Президент України після підписання двосторонніх документів.

Глава держави наголосив, що підписання Рамкової військової угоди між урядами України й Туреччини та Меморандуму між міністерствами оборони двох країн відкриває нові можливості для військового та військово-технічного співробітництва.

«Саме співпраця у сфері оборонної промисловості є визначальною для розвитку нашого стратегічного партнерства, і я дуже радий, що сьогодні ми зробили його ще міцнішим», – сказав Володимир Зеленський.