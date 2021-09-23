Україна й Туреччина підписали Меморандум щодо будівництва спільного навчально-випробувального центру з експлуатації безпілотників

У присутності Президента України Володимира Зеленського було підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

З української сторони документ підписав міністр оборони Андрій Таран, з турецької – генеральний директор компанії Bayraktar Халук Байрактар.

«Ми чекали на цей момент дуже довго. Це важлива подія для нас», – наголосив Володимир Зеленський після підписання Меморандуму.

Глава держави висловив подяку від себе особисто та від українського народу Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку реалізації цього проекту.

«Це великий реальний крок уперед. Вдячний Президенту Ердогану. Це реальна підтримка суверенітету й незалежності України», – сказав Глава Української держави.

Згідно з документом, Bayraktar побудує на землях поблизу Василькова, що належать Міністерству оборони України, центр з обслуговування, поточного ремонту, модернізації безпілотних літальних апаратів компанії. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Як планується, згодом в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів.

За інформацією Міністерства оборони, наступним етапом буде налагодження українсько-турецького виробництва БПЛА. Bayraktar планує інвестувати власні кошти у будівництво в Україні заводу з виготовлення безпілотників, де працюватимуть українські фахівці. Це створить нові робочі місця та забезпечить надходження до державного бюджету.