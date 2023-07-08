Україна й Туреччина працюють над тим, щоб повернути українців із російського полону – Президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання стосовно допомоги у поверненні з російського полону українських громадян було серед пріоритетних на зустрічі з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це Глава Української держави повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Стамбулі.

«І кримські татари, і політв’язні, і всі інші наші полонені, і депортовані діти – це перше, повірте, на наших зустрічах, у наших телефонних контактах із Президентом Ердоганом у будь-який час. Завжди ця тематика дуже актуальна. Тому що і для мене, і для Президента люди – це пріоритет», – запевнив Володимир Зеленський.

Водночас він зазначив, що до появи конкретних результатів недоцільно коментувати процес.