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Україна й Туреччина розширюють співпрацю між регіонами

10 березня 2025 року - 15:47

Україна й Туреччина розширюють співпрацю між регіонами

Заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита провів зустріч із Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном.

Ключові теми обговорення – питання двосторонньої співпраці, спільні проєкти економічного розвитку, а також енергетичні та інфраструктурні ініціативи.

Зараз понад тисячу турецьких компаній функціонують у різних областях країни. ОВА, громади та бізнес-спільнота в регіонах активно співпрацюють з ними. Посол Туреччини відзначив, що турецькі партнери щодня відчувають цю вагому підтримку.

Віктор Микита й Мустафа Левент Більген домовилися розширити співпрацю, зокрема взаємодію міст і регіонів Туреччини та України.

Крім того, під час зустрічі було представлено дорожню карту такого співробітництва.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Туреччині за її незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за посередницькі зусилля на тлі повномасштабної російської агресії.

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