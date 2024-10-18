Україна й Угорщина обговорили посилення співпраці

Заступники керівника Офісу Президента Віктор Микита та Ігор Жовква зустрілися із заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентським державним секретарем Левенте Модьором.

Під час зустрічі обговорили співпрацю між угорськими та українськими регіонами, а також реалізацію спільних інфраструктурних та освітніх проєктів.

«Дякую за всю підтримку з боку Угорщини, яка сьогодні надається українському народові. Ми зацікавлені посилити економічні відносини, зокрема транспортну співпрацю. Важливо також, що економічно доцільно для України та Угорщини розбудувати пункти пропуску. В нас є спільні плани», – зазначив Віктор Микита.

Він також додав, що співпраця на рівні регіонів уже довела свою ефективність. Зокрема, завдяки цьому в деокупованих громадах Київщини та на Закарпатті звели дитячі садки, школи, будинки матері та дитини й спортивні центри, а на Херсонщині триває відновлення водопостачання.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква відзначив участь лідерів України та Угорщини в засіданні Європейської ради напередодні в Брюсселі, на якому Володимир Зеленський представив План перемоги.

Окремо під час зустрічі обговорили пріоритети європейської інтеграції України в період головування Угорщини у Євросоюзі.

«Цього червня була проведена перша міжурядова конференція, що ознаменувала початок переговорів про вступ України. Дуже важливо, щоб під час угорського головування ми досягли суттєвого прогресу на шляху України в ЄС», – зазначив Ігор Жовква.

Також під час зустрічі узгодили графік контактів офіційних представників обох держав найближчим часом.